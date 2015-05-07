Обзор и прогноз по рынку 7.5.2015

Пара EURUSD вчера продолжила рост и в конечном итоге стабилизировалась на дневных максимумах в районе 1.1345. При этом макроэкономическая статистика по региону оказалась разнонаправленной. Индекс PMI в секторе услуг еврозоны за апрель сегодня вырос сильнее ожиданий, составив 54,1 против 53,7. Составной индекс активности при этом вырос до 53,9, что также оказалось выше прогнозов на уровне 53,5. А вот розничные продажи еврозоны разочаровали: показатель зафиксировал динамику на уровне -0,8% м/м и +1,6% г/г вопреки ожиданиям на уровне -0,7%/+2,4% и февральским -0,2%/+3,0%.



К счастью, драйверы роста EURUSD не были ограничены территорией еврозоны. США также преподнесли данные, способствовавшие росту пары, а точнее – ослаблению доллара. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе оказался сильно хуже прогнозов – количество рабочих мест в апреле выросло всего лишь на 169 тыс. против ожиданий на уровне 200 тыс. В преддверии публикации отчета NFP любое ухудшение состояния рынка труда интерпретируется рынком как к сигнал к продажам, что мы и видим на примере ослабевшего по всем фронтам доллара. Сегодня внимание участников рынка будет приковано к заявкам на пособия по безработице.



Пара фунт/доллар сегодня достигла дневного максимума на 1.5291, однако затем приступила к коррекции и сейчас вернулась в район 1.5230. Уже сегодня состоятся выборы в британский парламент, и до этого события котировки, скорее всего, будут демонстрировать боковую динамику. Если угроза «подвешенного парламента», в котором ярко выраженное большинство отсутствует, воплотится в жизнь, это спровоцирует резкую просадку в паре GBPUSD с возможной целью на 1.5150. Падение может быть более существенным, однако данный сценарий уже частично заложен в цены, поэтому падения ниже 1.5100 мы вряд ли увидим.



USDJPY продолжила откатываться от максимума на 120.50, достигнутого во вторник. Котировки сформировали дно в районе 119.21, но затем стабилизировались чуть ниже психологической отметки 120.00. Сегодня завершается «золотая неделя» в Японии, однако из макростатистики будет опубликован лишь индекс PMI в секторе услуг, который никак не повлияет на расстановку сил.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс