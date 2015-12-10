При открытии вклада необходимо знать

Все люди могут ошибаться, и сотрудники финансовых учреждений, оформляющие пакет документов, не исключение. Поэтому внимательно изучите договор, прежде чем поставить на нем свою подпись. В частности, вы должны убедиться в том, что ваши паспортные данные указаны корректно, в договоре зафиксирована сумма вашего вклада (если вы оформляете срочный вклад без права пополнения) и срок вклада. Также обратите внимание на отметку о пролонгации. Если она есть, ваш вклад будет продлен автоматически в случае отсутствия вашего заявления о расторжении.



Особое внимание уделите вопросу досрочного расторжения. В договоре должно быть четко указано, какую сумму (часть) от внесенной вами суммы вы получите, и будут ли вам начислены проценты (если да, то за какой период).



После подписания договора обеими сторонами вам должны передать второй экземпляр, заверенный круглой печатью банка. Без круглой печати договор считается недействительным. Иногда договор заменяет заявление-анкета вкладчика: с юридической точки зрения это допустимо, если документ содержит все ваши данные и данные банка, а также является заверенным печатью и подписью уполномоченного сотрудника банка.



Помимо договора в соответствии с Положением Банка России от 24.04.2008 г. № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории РФ», вам должны выдать:



приходный кассовый ордер, заверенный подписью и печатью кассира (считается обязательным, однако, несмотря на это, Сбербанк не выдает его, если на руки вкладчику выдается сберкнижка);

сберегательная книжка с внесенной записью о пополнении счета, заверенная менеджером банка и сотрудником кассы (не во всех банках);

банковская карта (если договором предусмотрено зачисление процентов на карту);

договор банковского счета для выплат, на который будут перечисляться начисленные по вкладу проценты;

платежное поручение (при переводе средств с другого счета).

Все документы, выданные вкладчику на руки, описываются в договоре. В частности, должно быть указано, выдана ли на руки сберкнижка и допустимо ли перечисление начисленных процентов на специально выпущенную банковскую карту. Если проценты зачисляются на карту или на текущий счет, их реквизиты должны быть прописаны в договоре банковского вклада.

При оформлении вклада дистанционно на руках у вкладчика должны быть:

универсальный договор банковского обслуживания;

чек (при проведении операции с использованием банкомата);

сохраненный web-документ с отметкой «исполнено», «оплачено» и т.д. – при открытии вклада в режиме онлайн.

В заключение хотелось бы отметить, что вкладчики, которые хотят быть уверенными в сохранности размещенных ими средств на депозитных счетах, должны внимательно относиться к процессу оформления вклада. Важно не только правильно выбрать банк и программу, но и изучить все документы, которые вы подписываете, и убедиться в прозрачности предложенных вам условий. В таком случае, даже при возникновении нештатной ситуации, вы будете знать, что закон на вашей стороне.