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Лайфхак увольняемым №3 "Несите ваши денежки"

02.05.2018 21:48 10 1 357 просмотров
Да-да, иначе, как поется в известной песенке, быть беде.
При незаконном увольнении работодатель пускает в ход все имеющиеся в его распоряжении инструменты, бьет по всем болевым точкам неугодного сотрудника. Одним из таких способов испортить жизнь работнику является самовольное управление его интернет-банком, счетами и картами.
Обнаружить в день зарплаты, что вход в личный кабинет закрыт, а зарплатная карта заблокирована очень неприятно. На разблокировку тратятся время и нервы, это может стать реальной помехой в личных финансовых планах и неожиданным поворотом событий в семейном бюджете.
Как правило, если ты работаешь в банке, то вопрос, на какой карте будет твоя зарплата, даже не обсуждается. Впрочем, если и не в банке, то редко, когда спрашивают. И только когда сталкиваешься с , понимаешь, что иметь зарплатную карту того же банка, где работаешь - не такая уж и хорошая идея.
Между тем, согласно статье 136 ТК РФ "работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы". Казалось бы, всё просто - пишешь заявление и приносишь в бухгалтерию. Поэтому после очередной "нечаянной" блокировки решила проверить как это работает.
После того, как я прошла бухгалтерию, отдел кадров и секретариат филиала, стало понятно, что сотрудники данных подразделений скорее лягут под танк, чем примут такое заявление. Выход оказался достаточно прост - отправить заявление письмом с описью вложения курьерской службой. И 28 апреля оно было лично доставлено главному бухгалтеру головного офиса в Москве. smile:jokingly:
Теперь отсчитываем пять дней и, получается после 9-го мая, то есть к авансу 16-го мая, можно ждать результат. Интересно, сработает ли данная схема или моя коллекция пополнится ещё одним фактом для суда.
А у вас был опыт перевода зарплаты на карту другого банка? smile:)

Комментарии 10

Алексей  (Рустам Васильевич)
#
Цитата
А у вас был опыт перевода зарплаты на карту другого банка?


Мне с банком повезло ( ТОП-30 ) / в апреле 2016 г.
После получения уведомления о сокращении моей должности я ещё два с не большим месяца ходил в офис ( бездельничать ) Зарплата поступала на карту без сбоев !
И даже после увольнения ,
и после того как я встал на учет на "биржу труда" !
Банк регулярно ( три раза / три месяца )
переводил мне средне-годовую компенсацию !
Жаль что не все руководители соблюдают ТК РФ.
*
Марина ! Вам удачи !
Марина  (Alva)
#
Здорово! Да, жаль, что некоторые работодатели относятся к сотрудникам просто как к расходному материалу. Спасибо за поддержку smile:)
Алексей  (Рустам Васильевич)
#
Цитата
Марина пишет:
.......жаль, что некоторые работодатели относятся к сотрудникам просто как к расходному материалу. .....

Чаще это не сам работодатель , а топ-менеджеры !
Просто они хотят выслужиться ((((((((
Но после того как юриты банка получают иски от работников/ от бывших работников .......
....... банк становится посговорчевее !

smile:uncap:
Марина  (Alva)
#
Цитата
Алексей пишет:
Чаще это не сам работодатель , а топ-менаджеры !
Просто они хотят выслужиться ((((((((
Так и есть smile:|
Цитата
Алексей пишет:
Но после того как юриты банка получают иски от работников/ от бывших работников .......
....... банк становится посговорчевее !

smile:uncap:
Посмотрим ) Напишу потом, как получилось smile;)
Алексей  (Рустам Васильевич)
#
Цитата
Теперь отсчитываем пять дней и, получается после 9-го мая, то есть к авансу 16-го мая, можно ждать результат. Интересно, сработает ли данная схема или моя коллекция пополнится ещё одним фактом для суда.


Пятница - 18-е ! Есть новости ?
Марина  (Alva)
#
Цитата
Алексей пишет:
Пятница - 18-е ! Есть новости ?

Да! Деньги пришли на Сберкарту smile:ura:
Алексей  (Рустам Васильевич)
#
smile:ura: smile:ura: smile:ura: smile:ura: ......поздравляю !
Марина  (Alva)
#
Цитата
Алексей пишет:
smile:ura: smile:ura: smile:ura: smile:ura: ......поздравляю !
Спасибо! smile:)
В  (Cheerokee)
#
Ну.... Зато Марина внезапно осознала что за говно 115ФЗ по которому банк может тупо все заблочить.
Почувствовать себя "по другую сторону баррикад" так сказать...
Марина  (Alva)
#
Цитата
В пишет:
Ну.... Зато Марина внезапно осознала что за говно 115ФЗ по которому банк может тупо все заблочить.
Почувствовать себя "по другую сторону баррикад" так сказать...
Это точно! Причём даже не нужно каких-то веских причин - просто потому, что так кому-то захотелось.
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