Лайфхак увольняемым №3 "Несите ваши денежки"

Да-да, иначе, как поется в известной песенке, быть беде.
При незаконном увольнении работодатель пускает в ход все имеющиеся в его распоряжении инструменты, бьет по всем болевым точкам неугодного сотрудника. Одним из таких способов испортить жизнь работнику является самовольное управление его интернет-банком, счетами и картами.
Обнаружить в день зарплаты, что вход в личный кабинет закрыт, а зарплатная карта заблокирована очень неприятно. На разблокировку тратятся время и нервы, это может стать реальной помехой в личных финансовых планах и неожиданным поворотом событий в семейном бюджете.
Как правило, если ты работаешь в банке, то вопрос, на какой карте будет твоя зарплата, даже не обсуждается. Впрочем, если и не в банке, то редко, когда спрашивают. И только когда сталкиваешься с , понимаешь, что иметь зарплатную карту того же банка, где работаешь - не такая уж и хорошая идея.
Между тем, согласно статье 136 ТК РФ "работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы". Казалось бы, всё просто - пишешь заявление и приносишь в бухгалтерию. Поэтому после очередной "нечаянной" блокировки решила проверить как это работает.
После того, как я прошла бухгалтерию, отдел кадров и секретариат филиала, стало понятно, что сотрудники данных подразделений скорее лягут под танк, чем примут такое заявление. Выход оказался достаточно прост - отправить заявление письмом с описью вложения курьерской службой. И 28 апреля оно было лично доставлено главному бухгалтеру головного офиса в Москве.
Теперь отсчитываем пять дней и, получается после 9-го мая, то есть к авансу 16-го мая, можно ждать результат. Интересно, сработает ли данная схема или моя коллекция пополнится ещё одним фактом для суда.
А у вас был опыт перевода зарплаты на карту другого банка?
Комментарии 10
Мне с банком повезло ( ТОП-30 ) / в апреле 2016 г.
После получения уведомления о сокращении моей должности я ещё два с не большим месяца ходил в офис
( бездельничать )Зарплата поступала на карту без сбоев !
И даже после увольнения ,
и после того как я встал на учет на "биржу труда" !
Банк регулярно ( три раза / три месяца )
переводил мне средне-годовую компенсацию !
Жаль что не все руководители соблюдают ТК РФ.
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Марина ! Вам удачи !
.......жаль, что некоторые работодатели относятся к сотрудникам просто как к расходному материалу. .....
Чаще это не сам работодатель , а топ-менеджеры !
Просто они хотят выслужиться ((((((((
Но после того как юриты банка получают иски от работников/ от бывших работников .......
....... банк становится посговорчевее !
Чаще это не сам работодатель , а топ-менаджеры !
Просто они хотят выслужиться ((((((((
Но после того как юриты банка получают иски от работников/ от бывших работников .......
....... банк становится посговорчевее !
Пятница - 18-е ! Есть новости ?
Пятница - 18-е ! Есть новости ?
Да! Деньги пришли на Сберкарту
......поздравляю !
Почувствовать себя "по другую сторону баррикад" так сказать...
Ну.... Зато Марина внезапно осознала что за говно 115ФЗ по которому банк может тупо все заблочить.
Почувствовать себя "по другую сторону баррикад" так сказать...