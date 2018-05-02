Лайфхак увольняемым №3 "Несите ваши денежки"

Да-да, иначе, как поется в известной песенке, быть беде.При незаконном увольнении работодатель пускает в ход все имеющиеся в его распоряжении инструменты, бьет по всем болевым точкам неугодного сотрудника. Одним из таких способов испортить жизнь работнику является самовольное управление его интернет-банком, счетами и картами.Обнаружить в день зарплаты, что вход в личный кабинет закрыт, а зарплатная карта заблокирована очень неприятно. На разблокировку тратятся время и нервы, это может стать реальной помехой в личных финансовых планах и неожиданным поворотом событий в семейном бюджете.Как правило, если ты работаешь в банке, то вопрос, на какой карте будет твоя зарплата, даже не обсуждается. Впрочем, если и не в банке, то редко, когда спрашивают. И только когда сталкиваешься с , понимаешь, что иметь зарплатную карту того же банка, где работаешь - не такая уж и хорошая идея.Между тем, согласно статье 136 ТК РФ "". Казалось бы, всё просто - пишешь заявление и приносишь в бухгалтерию. Поэтому после очередной "нечаянной" блокировки решила проверить как это работает.После того, как я прошла бухгалтерию, отдел кадров и секретариат филиала, стало понятно, что сотрудники данных подразделений скорее лягут под танк, чем примут такое заявление. Выход оказался достаточно прост - отправить заявление письмом с описью вложения курьерской службой. И 28 апреля оно было лично доставлено главному бухгалтеру головного офиса в Москве.Теперь отсчитываем пять дней и, получается после 9-го мая, то есть к авансу 16-го мая, можно ждать результат. Интересно, сработает ли данная схема или моя коллекция пополнится ещё одним фактом для суда.А у вас был опыт перевода зарплаты на карту другого банка?