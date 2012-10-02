Если офиц. медицина махнула рукой

И после многочисленных операций вы устали бороться с раком, напишите мне choice1x2@gmail.com
Дам емейл где возможно вам помогут.
Это не реклама, так как все анонимно! и бесплатно! (самодостаточные специалисты имеют много других источников дохода в отличие от "бесплатной" госмедицины)
Комментарии 15
Напишите ему! Ну, напишите!
Опыт у него есть (он не может не есть):
Тем: 72; Сообщений: 1964; Народный рейтинг: 5 Регистрация:11.07.2011 На банки.ру уже 1 год
Ну, напишите ему! Ну напишите...
Если интересно, приведу пример:
Тамара Яковлевна Свищева, по образованию химик-технолог, изобретатель, автор более 60 публикаций в газетах и журналах, и 25 научно-популярных книг. В течение 17 лет занимается исследованиями в области онкологии и профилактики рака, протистологии, паразитологии
Была фактически отстранена от исследований, так ее теория паразитарной природы рака, подтвержденная многими экспериментами абсолютно неприемлема для дельцов от госмедицины и иже с ними. Ну это просто один пример...
Но главное, это примеры успешного лечения на поздних стадиях, в том числе и после того, как офиц. медицина подрывает здоровье химией и радиацией.
В 1979 году Маршалл начал работу в Королевском госпитале Перта, где в 1981 году он встретился с Робином Уорреном, бывшим тогда старшим патологом в госпитале и давно интересовавшимся хеликобактером. Вдвоём они начали исследования спиралевидных бактерий и их связи с гастритом. В 1982 году они выделили первичную культуру Helicobacter pylori у больного и выдвинули гипотезу о том, что эта бактерия вызывает язву и рак желудка. Однако, это предположение было встречено насмешками в медицинском и научном сообществах. Позже в 1998 году Маршалл говорил: «Все были против меня, но я знал, что прав»
После того, как эксперименты по заражению лабораторных свиней не удались, в 1984 году Маршалл сам выпил культуру бактерии, выделенную от больного, и вскоре у него развились симптомы гастрита с ахлоргидрией: желудочный дискомфорт, тошнота, рвота и специфический запах изо рта (галитоз). Затем Маршалл сумел продемонстрировать, что он в состоянии излечить свой геликобактерный гастрит с помощью 14-дневного курса лечения солями висмута и метронидазолом. На 14-й день после инфицирования биопсия не показала наличия бактерий в желудке.
Разгадка проста! Фарминдустрия не желает терять триллионные доходы!