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Если офиц. медицина махнула рукой

02.10.2012 18:26 15 1 372 просмотра
И после многочисленных операций вы устали бороться с раком, напишите мне choice1x2@gmail.com
Дам емейл где возможно вам помогут.
Это не реклама, так как все анонимно! и бесплатно! (самодостаточные специалисты имеют много других источников дохода в отличие от "бесплатной" госмедицины)

Комментарии 15

Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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Это не реклама! Это хуже! smile:o

Напишите ему! Ну, напишите!

Опыт у него есть (он не может не есть):
Тем: 72; Сообщений: 1964; Народный рейтинг: 5 Регистрация:11.07.2011 На банки.ру уже 1 год

Ну, напишите ему! Ну напишите...
A B  (AndreyBT)
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Семен Семенович, вы о чем вообще?? Выражайтесь яснее! smile:)
A B  (AndreyBT)
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А по существу вопроса, в нашей стране официальная медицина полностью игнорирует и изолирует людей, добивающихся успеха в лечении рака. Причина тому - ДЕНЬГИ

Если интересно, приведу пример:
Тамара Яковлевна Свищева, по образованию химик-технолог, изобретатель, автор более 60 публикаций в газетах и журналах, и 25 научно-популярных книг. В течение 17 лет занимается исследованиями в области онкологии и профилактики рака, протистологии, паразитологии
Была фактически отстранена от исследований, так ее теория паразитарной природы рака, подтвержденная многими экспериментами абсолютно неприемлема для дельцов от госмедицины и иже с ними. Ну это просто один пример...
A B  (AndreyBT)
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Со стороны официальной науки и медицины не последовало ни одного экспериментально обоснованного научно-профессионального опровержения открытия Т.Я. Свищевой. Несмотря на то, что ни одному онкологу в мире не удалось в лабораторных условиях превратить нормальную клетку в опухолевую, несмотря на то, что еще никому из экспериментаторов не удавалось инициировать метастазирования в лабораторных экспериментах (на животных), несмотря на то, что в настоящее время опубликованы исследования, в которых установлено, что ДНК раковой опухоли на 70% соответствует ДНК простейших (т.е. - трихомонады и других микропаразитов), ничем не доказанная генетическая теория главенствует в официальной медицине.
A B  (AndreyBT)
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Во многих странах больные, избавившиеся от рака безлекарственным методом, могут получить лицензию на организацию клиники под тот метод, которым излечились сами. Они оказывают помощь онкобольным, объявленным медициной безнадежными, и тем, кто не хочет лечиться традиционным калечащим способом. Попробуйте помочь организованно нашим онкобольным! Даже "списанный по месту жительства" онкобольной остается монополизированным медицинским ведомством. Лицензия запрещает любому целителю оказывать помощь онкобольным. До сих пор в медицине не знают и не хотят знать альтернативных взглядов на рак. Проявление врачом-онкологом чисто профессионального интереса к чему-то альтернативному, не говоря уже об отходе от так называемых "протоколов лечения ", рассматривается как преступление и предательство корпоративных интересов.
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Проблема не в лечении, а в диагностике на ранней стадии.
A B  (AndreyBT)
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Проблема не в диагностике, а в "генетической версии" природы болезни, которая поддерживается на самых высоких уровнях, несмотря на рез-ты экспериментов, показывающие ее несостоятельность.

Но главное, это примеры успешного лечения на поздних стадиях, в том числе и после того, как офиц. медицина подрывает здоровье химией и радиацией.
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Люди иногда падают с какого нибудь двенадцатого этажа и не разбиваются....
A B  (AndreyBT)
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Да, этот пример как раз про лечение рака скальпелем
A B  (AndreyBT)
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А вот пример вспомнился в тему:
В 1979 году Маршалл начал работу в Королевском госпитале Перта, где в 1981 году он встретился с Робином Уорреном, бывшим тогда старшим патологом в госпитале и давно интересовавшимся хеликобактером. Вдвоём они начали исследования спиралевидных бактерий и их связи с гастритом. В 1982 году они выделили первичную культуру Helicobacter pylori у больного и выдвинули гипотезу о том, что эта бактерия вызывает язву и рак желудка. Однако, это предположение было встречено насмешками в медицинском и научном сообществах. Позже в 1998 году Маршалл говорил: «Все были против меня, но я знал, что прав»
После того, как эксперименты по заражению лабораторных свиней не удались, в 1984 году Маршалл сам выпил культуру бактерии, выделенную от больного, и вскоре у него развились симптомы гастрита с ахлоргидрией: желудочный дискомфорт, тошнота, рвота и специфический запах изо рта (галитоз). Затем Маршалл сумел продемонстрировать, что он в состоянии излечить свой геликобактерный гастрит с помощью 14-дневного курса лечения солями висмута и метронидазолом. На 14-й день после инфицирования биопсия не показала наличия бактерий в желудке.
A B  (AndreyBT)
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А кто в теме, тот знает, что умные люди лечили язву задолго до 2005го 50гр водки натощак и др. средствами. И лечили УСПЕШНО!
A B  (AndreyBT)
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В цитате выше, кстати весьма примечательна фраза: Однако, это предположение было встречено насмешками в медицинском и научном сообществах.

Разгадка проста! Фарминдустрия не желает терять триллионные доходы!
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А что Вы про язву, Вы про рак пишите....
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А у мировой фарминдустрии есть достойный соперник - страховые компании...
A B  (AndreyBT)
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Насчет соперника - это вам так кажется, никакого соперничества там и в помине нет. Каждая имеет сверхприбыли, посмотрите годовые отчеты страховщиков.
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