Ноги курильщика

Далеко не все знают, какие проблемы могут быть у табачных наркоманов с сосудами ног.Но речь даже не столько об этом.Многие не могут найти нужных слов и примеров для курящей молодежи.Рассказы про рак легких и другие болезни часто не воспринимаются всерьез.Наркоман не считает себя зависимым.И плюс к этому продолжается мода на курение (чем я хуже друзей?).А всего-то нужно показать фото из гугла по запросу "нога курильщика"Проверено - работает