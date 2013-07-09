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Ноги курильщика

09.07.2013 16:10 3 1 485 просмотров
Далеко не все знают, какие проблемы могут быть у табачных наркоманов с сосудами ног.
Но речь даже не столько об этом.

Многие не могут найти нужных слов и примеров для курящей молодежи.
Рассказы про рак легких и другие болезни часто не воспринимаются всерьез.
Наркоман не считает себя зависимым.
И плюс к этому продолжается мода на курение (чем я хуже друзей?).

А всего-то нужно показать фото из гугла по запросу "нога курильщика" smile:o
Проверено - работает smile:magic:

Комментарии 3

Ольга Курочкина  (kha)
#
Цитата
Многие не могут найти нужных слов
Рассказы про рак легких и другие болезни часто не воспринимаются всерьез.
Цитата


Цитата
нужно показать фото из гугла
Проверено - работает


Одна картинка лучше миллиона слов. smile:)
Но здесь проблема слишком застарелая, и одни картинки не помогут. Во всяком случае, быстро. Была статья в "Известиях" Михаила Прохорова о том, как в СССР население приучали к курению. Так что это даже глубже, чем просто мода.
Георгий Иванов  (Несахар)
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Для агитации против курения также можно использовать картинки рака лёгких или гортани - довольно-таки жуткое зрелище, ничем не уступающее "ноге курильщика".

А для того, чтобы агитаторы отстали, вместо "посылки по русскому адресу" продвинутая молодёжь может использовать картинки Черчилля, который всю жизнь дымил, крепко выпивал и при этом был успешным журналистом, политиком, любимцем публики, и прожил что-то около 90 лет. Правда, фотку ноги Черчилля им отыскать вряд ли удастся - о том, как она выглядит, скорее всего, знали лишь несколько человек помимо самого сэра Уинстона. У него ведь не было привычки ходить по Лондону в бермудах и вьетнамках на босу ногу как у нынешних москвичей smile:-).
Ольга Курочкина  (kha)
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Раньше снимали фильмы, в которых положительные герои курили. Зрители зомбировались на курение.
Теперь хотят запустить обратный процесс. Тоже воздействуя наглядными методами. smile:)
А Черчилль сам решал, как ему жить. Дымить или выпивать и во что одеваться. smile:D

С этой страницей что-то не так. Всё съехало куда-то вниз и вбок ... smile:(
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