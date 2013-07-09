Ноги курильщика

Далеко не все знают, какие проблемы могут быть у табачных наркоманов с сосудами ног.
Но речь даже не столько об этом.
Многие не могут найти нужных слов и примеров для курящей молодежи.
Рассказы про рак легких и другие болезни часто не воспринимаются всерьез.
Наркоман не считает себя зависимым.
И плюс к этому продолжается мода на курение (чем я хуже друзей?).
А всего-то нужно показать фото из гугла по запросу "нога курильщика"
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Комментарии 3
Рассказы про рак легких и другие болезни часто не воспринимаются всерьез.
Проверено - работает
Одна картинка лучше миллиона слов.
Но здесь проблема слишком застарелая, и одни картинки не помогут. Во всяком случае, быстро. Была статья в "Известиях" Михаила Прохорова о том, как в СССР население приучали к курению. Так что это даже глубже, чем просто мода.
А для того, чтобы агитаторы отстали, вместо "посылки по русскому адресу" продвинутая молодёжь может использовать картинки Черчилля, который всю жизнь дымил, крепко выпивал и при этом был успешным журналистом, политиком, любимцем публики, и прожил что-то около 90 лет. Правда, фотку ноги Черчилля им отыскать вряд ли удастся - о том, как она выглядит, скорее всего, знали лишь несколько человек помимо самого сэра Уинстона. У него ведь не было привычки ходить по Лондону в бермудах и вьетнамках на босу ногу как у нынешних москвичей .
Теперь хотят запустить обратный процесс. Тоже воздействуя наглядными методами.
А Черчилль сам решал, как ему жить. Дымить или выпивать и во что одеваться.
С этой страницей что-то не так. Всё съехало куда-то вниз и вбок ...
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