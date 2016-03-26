Сможет ли выжить Русский Стандарт, большой вопрос...

23.03.2016

Доля просроченных кредитов в портфеле «Русского Стандарта» превысила 40% на 1 марта 2016 г. Доля кредитов, просроченных на 90 дней и более (начиная с этого срока многие банки относят кредиты к неработающим), составила 29% портфеля. За девять месяцев 2015 года банк продал коллекторам 25 млрд рублей «плохих» кредитов.

портфель розничных кредитов «Русского Стандарта» снижается более двух лет подряд



Банк Русский Стандарт

1.03.2016 активы 464 млрд: капитал 48,9 млрд: убыток 4,8 млрд (на 1.02.2016 убыток 3,2 млрд); получен кредит от ЦБ 104 млрд (более 2х капиталов); кредиты от других банков 40 млрд; вклады физ.лиц 155 млрд

Кредиты физ.лицам на срок до 3х лет и выше 25 млрд; кредиты физ.лицам до востребования 64 млрд; невозврат кредитов 79 млрд; Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 207 млрд.

Очень интересно как банк собирается погашать кредиты ЦБ и кредиты других банков с таким рекордно возрастающим ростом просрочки кредитов. Банку постоянно необходимо фондирование для выдачи новых кредитов, которые вряд ли будут хорошими, учитывая то, к чему привел многолетний опыт банка в кредитовании физ.лиц. Банк будет пытаться всячески оттянуть погашение кредитов, ранее ему удалось отстрочить исполнение обязательств.

В октябре 2015 г. «Русскому стандарту» пришлось договариваться с держателями субординированных бондов о реструктуризации долга. Речь идет о двух выпусках – на $350 млн и $200 млн с погашением в 2020 и 2024 гг. соответственно. Не все держатели были согласны с предложенными условиями реструктуризации и активные инвесторы (интересы представлял Dechert LLP), консолидировавшие блокпакет (по данным «Сбербанк CIB», 32%), объединились, чтобы договариваться с банком об их улучшении. Им это удалось: банк выплатил им наличными 18% номинала бумаг (сначала предлагал 10%, а они требовали 20–25%). На оставшуюся сумму долга одна из компаний группы выпустила новые еврооблигации сроком на семь лет с доходностью 13% годовых, залогом по новому выпуску стали 49% акций «Русского стандарта».