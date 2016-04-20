Зачистка ненадежных банков Центробанком - метод Набиуллиной (№3 Банк Западный)

Западный



21.04.2014 Лицензия отозвана



1.04.2014 активы 29,3 млрд: убыток 157 млн; капитал 3,1 млрд; вклады физ.лиц 23,3 млрд; кредит от ЦБ 514 млн; в активах кредиты юр.лицам на 8,6 млрд и кредиты физ.лицам на 9,9 млрд; невозврат кредитов 300 млн; Прочие долговые обязательства 4 млрд; на расч.счетах клиентов юр.лиц 400 млн;



Многие годы банк Западный никого не беспокоил, 17 лет банк был незаметным, был одним из самых мелких банков России. Начал свое развитие банк в 2010 году, на 1.01.2010 активы 1 млрд.

Бурную программу развития банка заложил известный российский банкир, родившийся в Туркмении, Дмитрий Леус, ставший Председателем совета банка Западный.

Дмитрий Леус ранее был Председателем правления Русского депозитного банка (РДБ), этот банк был непростой, дело в том, что в сентябре 2002 года обнаружилось, что сотрудник отдела корреспондентских отношений и международных платежей департамента международных операций Центрального банка Туркмении Арслан Какаев имея доступ к кодам системы международных банковских платежей SWIFT, списал с резервного счета ЦБ в Deutsche Bank 41 млн долларов, из которых 20 млн долларов перевел в РДБ. После чего председатель правления банка Дмитрий Леус, взяв себе в качестве комиссионных 700 тыс. долларов, распорядился обналичить оставшиеся 19,3 млн долларов. Руководителя ЦБ Туркмении Имамдурды Кандымова тут же уволили, а Президент Туркмении Сапармурат Ниязов лично попросил Владимира Путина оказать содействие в расследование аферы. В ноябре 2002 года в Москве был арестован Мурад Гарабаев, которого вскоре экстрадировали в Туркмению. В январе 2003 года арестован Дмитрий Леус. Пока шло следствие один из главных участников аферы Арслан Какаев убит в Санкт-Петербурге в 2003 году. По началу Леус свою вину не признал и не раскаялся, но на стадии рассмотрения дела в кассационной инстанции в Мосгорсуде Дмитрий Леус всё же раскаялся в содеянном и просил суд назначить ему более мягкое наказание. В марте 2004 года Леус был осужден на четыре года колонии. За время пребывания в колонии господин Леус получил семь поощрений и ни одного взыскания. Руководство колонии также согласилось с тем, что он исправился. В феврале 2006 года Куйбышевский суд Самарской области освободил его условно-досрочно, в связи с тем, что не так много специалистов его уровня по управлению банками. Ещё один из организаторов, как говорят в Туркмении, «Преступления века» Савелий Бурштейн был задержан в 2008 году и получил 6 лет колонии. Естественно на выходе из тюрьмы Леуса ждал не отдых, а работа на галерах, необходимо было возглавить Совет очень маленького банка, чтобы сделать его крупнейшим в России.

В 2010 году Леус утвердил программу регионального развития, в 2010 году банк «Западный» купил региональную сеть у банка «КИТ Финанс». В 10 аптеках «Ригла» банк ставит свои маленькие допофисы. На 1.01.2011 активы 4,9 млрд (рост за год почти в 5 раз). В конце 2011 года Леус дает интервью о том, что в длинных кредитах физ.лицам банк фондируется за счет вкладов, остатков на счетах юрлиц и других источников. На вопрос о риске, так как пассивы короткие, а активы длинные, Леус ответил: Некоторый риск есть, но, во-первых, у нас средний срок возврата ипотеки пять лет, а во-вторых, ипотеку, даже выданную не по стандартам АИЖК, можно продать. Объем вкладов у нас больше 9 млрд рублей, а валюта баланса — 18,5 млрд.

В декабре 2011 года Леус выкупил допэмиссию банка на 500 миллионов рублей. Возможно на вложение Леусом денег в банк повлияло известие о том, что ещё одна уроженка Туркмении Айсолтан Ниязова была в сентябре 2011 года экстрадирована из Швейцарии в Россию, вскоре Айсолтан Ниязова получила срок 6 лет колонии, за аферу с туркменскими миллионами.

На 1.01.2012 активы 14,8 млрд (рост за год в 3 раза): вклады физ.лиц 9 млрд

30 марта 2012 года проходит сообщение. Что банк Западный на 58,2% принадлежит его председателю совета директоров Дмитрию Леусу. В планах банка увеличить капитал до 5 млрд.

В августе 2012 года происходит интересная комбинация, Леус выходит из капитала банка «Западный», оставаясь пред.совета банка и директором ООО «Фирма Магистраль Лтд» владеет 10,27% в капитале банка, ещё чуть позже Валерий Кретов, управляющий операционного офиса «Липецкий» банка «Западный», становится председателем правления банка «Западный».

30.11.2012

Председатель совета директоров банка «Западный» Дмитрий Леус, а также Дмитрий Афанасьев вошли в состав акционеров с долями 7,553% и 6,042% соответственно

На 1.01.2013 активы 14,8 млрд: вклады физ.лиц 11,1 млрд



31.01.2013

Глава инвестиционного бизнеса финансовой корпорации «Уралсиб» Марк Темкин может войти в капитал банка «Западный», выкупив акции в ходе допэмиссии общим объемом 971 млн рублей. С 2008 года Темкин курирует все подразделения инвестбизнеса ФК «Уралсиб»

Комментарий:

Гендиректор «Уралсиб кэпитал» Марк Темкин лично предоставил кредит владельцам банка «Западный» под залог его акций. Деньги Темкину никто не вернул, и он стал владельцем 22,4% «Западного», еще 9,95% по такой же схеме оказалось у бывшего исполнительного директора «Уралсиб банк 121»Николая Карпенко. Это была большая удача для Леуса, так как с судимостью за хищения очень трудно найти желающих дать в долг крупные суммы.

Впоследствии Темкин не только потерял деньги, но и, как рассказывают его знакомые, оказался под давлением силовых органов, предложивших ему закрыть «дыру» банка из собственных средств. В отличии от Карпенко, на которого был оформлен исчезнувший беззалоговый кредит на сумму более чем в 700 миллионов рублей. Правда Карпенко заявляет, что ничего не знает про супер-кредит, никаких денег не получал, кредита не просил и подписи на ордерах на получение денег поддельные. Местное УВД проводит экспертизы и подтверждает, что подписи не принадлежат Карпенко и подделаны, признав гражданина Карпенко потерпевшим.



3.07.2013

AK&M повысило рейтинг банка «Западный» по национальной шкале с «В++» до «А» («высокий уровень кредитоспособности»). Как отмечается в сообщении агентства, риск несвоевременного выполнения банком обязательств оценивается как низкий, вероятность полной или частичной реструктуризации долга минимальна. Прогноз по рейтингу — «стабильный». В числе положительных факторов эксперты называют сохранение позитивных тенденций развития, низкую концентрацию обязательств в средствах одной группы вкладчиков, поддержание на высоком уровне качества ссудного портфеля и улучшение структуры активов.

На 1.07.2013 активы 19,5 млрд: вклады физ.лиц 15,6 млрд, вложено в ценные бумаги 5 млрд; кредиты физ.лицам 9 млрд.

Комментарий:

Мне вот интересно какие это ценные бумаги позволяют по доходам отбить высокие % по вкладам и конечно вопрос как не имея долгосрочных недорогих пассивов можно банку себя уверенно чувствовать, кредитуя физ.лиц на сверхдолгосрочной основе.



18.09.2013 ЦБ выносит предупреждение банку «Западный» по фактам отмывания

Комментарий:

Ветеран обнального движения Дмитрий Леус весьма своеобразно отреагировал на предупреждение ЦБ.



В октябре 2013 года Леус сообщил, что продал свою долю Александру Григорьеву, партнеру Игоря Путина по банку Русский Земельный Банк (РЗБ), где они оба были в совете, при этом Григорьев был председателем совета директоров РЗБ. Александр Григорьев владелец ОАО «Строительное управление-888», а председатель совета директоров ОАО «Строительное управление-888» Игорь Путин. Игорь Путин уже доказал свою компетентность, работая в крупнейшем обнальном Мастербанке. В планах банка «Западный» на 2014 год увеличение сети почти в три раза — до 140 отделений по России



В декабре 2013 года компании «Беркут», «Тартус», «Солтин» и «Гард» открыли счета в Банке Западный и вывели за границу более 2 млрд рублей



Метод Набиуллиной

1.01.2014 активы 29,3 млрд: капитал 3 млрд; вклады физ.лиц 23,1 млрд; привлечено от ЦБ 813 млн; кредиты юр.лицам 5,6 млрд; кредиты физ.лицам 9,7 млрд

Комментарий:

ЦБ начал что-то подозревать, так как с октября стали резко увеличиваться выданные кредиты юр.лицам и по «старой схеме» выдал банку проверочный крупный кредит. Справится или нет с его возвратом… вот в чем был вопрос ЦБ и соответственно ответ.



02.2014

Банковская сеть «Западного» насчитывает 56 офисов. Банк «Западный» получил семь московских и три региональных офиса лишившегося лицензии 13 декабря 2013 года Банка Проектного Финансирования.



В марте 2014 г. ЦБ потребовал доначислить резервы на сумму 2,7 млрд руб. по кредитам заемщикам, которые ЦБ показались сомнительными



18 марта 2014 года у Русского Земельного Банка была отозвана лицензия, причиной Банк России назвал нарушения законодательства в части отмывания денег и соучастие в проведении сомнительных операций на 15 млрд рублей. Суммарные обязательства составляют 10,97 млрд руб., а стоимость активов ЦБ оценил в 2,7 млрд руб. По оценке временной администрации, представленной в суде, 95% выданных банком кредитов невозможно вернуть.

Банк Западный кредитовал РЗБ, так как новый крупный акционер Григорьев как раз из РЗБ.



В апреле 2014 г. Дмитрий Леус приобрел «Старый кремль», в банк пришли Дмитрий Афанасьев (50,5%), Анна Богданова (27,5%) и Александр Дацук (22%). Афанасьев был акционером «Западного». А Михаил Валерьевич Богданов (акционер Анна Богданова имеет такое же отчество), являвшийся предправления «Старого кремля», по данным на 25 апреля 2014 г., занимал разные должности в «Западном»: в 2011 г. он являлся членом совета директоров банка, в 2012 г. - зампредом правления, в 2011-2012 гг. - начальником кредитного управления. На 30 сентября 2013 г. Богданов владел 2,3% акций «Западного». Впоследствии в акционеры банка Старый кремль также вошел на 9,8% Рыжов Виталий Витальевич (тоже акционер Западного)



1.04.2014 активы 29,3 млрд: убыток 157 млн; капитал 3,1 млрд; вклады физ.лиц 23,3 млрд; кредит от ЦБ 514 млн; в активах кредиты юр.лицам на 8,6 млрд и кредиты физ.лицам на 9,9 млрд; невозврат кредитов 300 млн; Прочие долговые обязательства 4 млрд; на расч.счетах клиентов юр.лиц 400 млн;

Комментарий:

Банк смог вернуть только часть кредита ЦБ, так как был озабочен выдачей новых миллиардов фирмам на возможную поддержку развития пока ещё крохотного банка Старый кремль (только через год Старый кремль рухнет из-за участия в отмывании).

Есть мнение, что при рассмотрении кандидатуры на руководящую должность ЦБ в первую очередь оценивает возможные риски для кредиторов и вкладчиков. Если банк, где работал руководитель, получал предписание ЦБ об ограничении операций, то менеджер может попасть под специальный контроль ЦБ, а если банк был признан банкротом, то его руководители попадают в черный список ЦБ и в течение пяти лет не могут занимать руководящие должности.

ЦБ следит и за акционерами, анализирует репутационные риски, кроме того, потенциальные акционеры в зависимости от доли предполагаемого владения должны предоставить ЦБ справку об отсутствии судимостей.

Комментарий:

Возможно это было раньше, а сейчас в кризис ЦБ важно сохранить каждого оставшегося в России банкира, нельзя разбрасываться кадрами в постоянно сокращающейся банковской системе России.

В принципе, как вариант, Старый кремль вполне мог отмывать деньги Западного, у которого как раз в апреле была отозвана лицензия и ЦБ милостиво разрешил Леусу продолжить банковскую деятельность в новом банке, в бесконечной надежде на исправление криминальных помыслов банкира, осталось только найти подходящий банк.

Самая сильная сторона ЦБ и лично Набиуллиной это вера в неоднократно оступившихся людей.



14 апреля Банк России предписал «Западному» создать резервы на возможные потери на сумму 3 млрд рублей. Кроме того, ЦБ запретил банку привлекать денежные средства населения во вклады

В ответ на это банк направил письмо на имя председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, что выполнение требований ЦБ приведет к полной утрате капитала банка.



21.04.2014 Лицензия отозвана

В структуре активов банка преобладает чистая ссудная задолженность объемом чуть более чем 19,6 млрд рублей, по ним ЦБ потребовал досоздать резервы на 9,4 млрд. Объем вкладов физлиц на дату отзыва лицензии составил 23,33 млрд рублей (чуть более 90% всех обязательств банка). С учетом доформирования резервов, требуемых ЦБ, активы банка сократились до 13,44 млрд рублей. Размер обязательств на указанную дату составил 25,67 млрд рублей.

Уже после отзыва лицензии у «Западного» его пред.совета Владимир Семаго пытался доказать в Центробанке, что «дыра» в банке образовалась ещё при прежнем владельце Дмитрии Леусе.

Банк «Западный» за пять дней до отзыва лицензии обращался в ЦБ с просьбой о стабилизационном кредите или санации с участием Агентства по страхованию вкладов.

Александр Григорьев за несколько недель до отзыва лицензии у банка вышел из его капитала и находится за границей. 18 апреля через брокера ИК «Проспект» банк продал облигации компаний ООО «Правоурмийское», ООО «БизнесЛайт», ООО «ЭкспертГрупп», ООО «Ладья-Финанс», ООО «ЛР-Инвест» и ООО «Прямые инвестиции-Финанс» на общую сумму 896,5 млн руб.

За три дня до отзыва лицензии банк «Западный» накупил векселей липовых компаний на 750 млн руб., таких как ООО «Импульс», ООО «СТР», ООО «Сенсис»

учредителем и одновременно генеральным директором ООО «Сенсис» указан Артем Придаткин. В январе 2016 года компания «Сенсис» уже не существовала, так как была присоединена к другому юридическому лицу. Сам Придаткин, согласно данным ЕГРЮЛ, является учредителем более 300 юридических лиц.



19.08.2014 первые аресты по банкротству банка «Западный»

С 23 апреля Александр Вдовин находится под стражей, так как в день отзыва лицензии ворвался в отделение «Западного» в Белгороде с требованием вернуть ему более 20 млн рублей по векселям. После переговоров и обещания возврата денег налетчик отпустил трех захваченных сотрудников банка и сдал оружие. Суд приговорил Вдовина к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.



3.11.2015

Сотрудники правоохранительных органов задержали бизнесмена Александра Григорьева, совладельца банков "Западный", "Донинвест", "Транспортный" и Русского земельного банка. В составе группы, в которую входило около 500 человек, он разорял банки, выводя из них наиболее ликвидные активы, и организовал вывод за границу порядка $46 млрд, с использованием молдавских банков. По данным службы по борьбе с отмыванием денег Молдовы, с 2010 по 2013 год только на основании решений молдавских судов различных инстанций с российских фирм-резидентов было взыскано $18,5 млрд. Григорьев задержан в ресторане "Сфера" на Новом Арбате, совладельцем которого он является. В это заведение бизнесмен пришел пообедать со своей девушкой и группой милиционеров, работавших под прикрытием бойцов спецназа. Сидевший за соседним столиком охранник бизнесмена препятствовать задержанию не стал. Не сопротивлялся и сам господин Григорьев — мастер спорта по боксу, одно время являвшийся вице-президентом Федерации бокса Москвы. Он выразил готовность внести на депозит суда 105 млн руб. Однако суд отклонил его предложение

22 сентября 2014 года власти Молдавии раскрыли схему вывода средств из РФ (около 700 млрд руб.) с участием 21 российского банка, в том числе принадлежавших господину Григорьеву РЗБ и банка "Западный". Бизнесмен обвинения отрицал.

Русский земельный банк входил в число лидеров по объему сомнительных операций с Moldindconbank — в 2012-2014 годах через него прошли около $4,5 млрд, также средства переводили банки "Транспортный" и "Западный". Ленинский районный суд Ростова вынес постановление о продлении содержания под стражей до 2 апреля 2016 года бизнесмена Александра Григорьева.



Вывод:

После выхода из тюрьмы Леуса, ЦБ, убедившись в отсутствии у него судимости, так как фактически она была погашена и проанализировав репутационные риски, согласовал получение Леусом контрольного пакета в банке Западный в 2012 году, а следовательно дал добро на лавинообразное открытие отделений (более 60ти) для привлечение вкладов физ.лиц, так банк из мелкого стал крупным. В сентябре 2013 года ЦБ выносит предупреждение банку по фактам отмывания, Дмитрий Леус воспринял это как сигнал по увеличению обнальной деятельности и привлек в состав акционеров Григорьева из РЗБ, который уже был известен ЦБ по фактам отмывания через молдавский банк (в 2012-2014 годах через него прошли около $4,5 млрд).

Далее к концу 2013 года ЦБ, увидев, что вклады физ.лиц достигли в банке 23 млрд, при капитале в 3 млрд, решает нанести удар по прочности банка, выдав ему проверочный кредит по методу Набиуллиной, размером с треть капитала… затем, как опытный рыбак, выждав время пока банк нарастит выдачу фиктивных кредитов в объеме капитала, ЦБ подсекает Западный выписав ему запредельное дополнительное резервирование, как раз на 3 млрд (потом ещё увеличил), одновременно с запретом привлекать вклады. Банк «Западный», встав на колени обратился к Набиуллиной с письмом о том, что выполнение требований ЦБ приведет к полной утрате капитала банка и попросил санации. Но не для этого ЦБ подсекал банк…Дни Западного окончились в России

- Сестра, может быть в реанимацию?

- Доктор сказал в морг, значит в морг.

Единственное что разрешил ЦБ Леусу и его партнерам, убедившись в отсутствии у них судимости, и проанализировав репутационные риски это выкуп нового банка Старый кремль и, подождав год, подсек его на отмывании.

Метод Набиуллиной по расчистке банковской системы от ненадежных банков работает, застрелен не один банк, а минимум 3 аккуратно по очереди и все за дело. Может быть это и дорого для страны, но если стоит задача по сокращению численности банков, которые при определенных условиях становятся ненадежными, то метод безусловно работает.