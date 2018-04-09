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В известной песне группы "Браво"можно услышать несколько иные строчки, относящиеся к поклонению разного рода всевеликим биржевым гуру. Да и название группы напоминает о небезызвестном Рушеле БлавоЭтот гуру - самый лучший гуру на ЗемлеОн как будто нарисован мелом на спинеНарисованы зигзаги, графики, шипыРазноцветные акулы, розовые псыЭтот гуру, просыпаясь, смотрит в облакаЦелый день, не просыхая, кормит он лосяА теперь, взрывая мОзги, радует людейИ куда-то приплывает целый гурт лосейЭтот гуру не похожий ни на что вокругУлыбается прохожий, и за пять минутПомогая человеку верить в чудесаЗапускается ракета прямо в небеса(Опять лишь график...)Я не знаю где ещё на этом свете есть такая же веснаЯ, пожалуй, отпущу попутный ветер и останусь без лосяБольшогоГолубые асимптоты, синие лоиЯрко-жёлтые пятёрки, красные хаиВсё как будто появилось в розовой странеТак зачем же, почему же это нужно мне?Я не знаю где ещё на этом свете есть такие же лосиЖирность их не по нутру от них избавится скорее же уж быИ мне и людям(длинный проигрыш во всех смыслах)Я не знаю где ещё на этом свете есть такие чудакиЯ, пожалуй, что решу, что в этом свете нам идти не по путиС тобоюГуру нас не унесёт в счастливые мечты на крыльях ветраАх, зачем же мы связались с этими торгамиНадо было петрить...***А есть совсем другие песни, пародии на которые придумывать совершенно не хочется.Первую сам Добрынин не смог испортить. Он как-то сказал, что ему очень повезло, что Анна Герман исполнила несколько его песен. Сложно с этим спорить.