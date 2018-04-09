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можно услышать несколько иные строчки, относящиеся к поклонению разного рода всевеликим биржевым гуру. Да и название группы напоминает о небезызвестном Рушеле Блаво .
Этот гуру - самый лучший гуру на Земле
Он как будто нарисован мелом на спине
Нарисованы зигзаги, графики, шипы
Разноцветные акулы, розовые псы
Этот гуру, просыпаясь, смотрит в облака
Целый день, не просыхая, кормит он лося
А теперь, взрывая мОзги, радует людей
И куда-то приплывает целый гурт лосей
Этот гуру не похожий ни на что вокруг
Улыбается прохожий, и за пять минут
Помогая человеку верить в чудеса
Запускается ракета прямо в небеса
(Опять лишь график...)
Я не знаю где ещё на этом свете есть такая же весна
Я, пожалуй, отпущу попутный ветер и останусь без лося
Большого
Голубые асимптоты, синие лои
Ярко-жёлтые пятёрки, красные хаи
Всё как будто появилось в розовой стране
Так зачем же, почему же это нужно мне?
Я не знаю где ещё на этом свете есть такие же лоси
Жирность их не по нутру от них избавится скорее же уж бы
И мне и людям
(длинный проигрыш во всех смыслах)
Я не знаю где ещё на этом свете есть такие чудаки
Я, пожалуй, что решу, что в этом свете нам идти не по пути
С тобою
Гуру нас не унесёт в счастливые мечты на крыльях ветра
Ах, зачем же мы связались с этими торгами
Надо было петрить...
***
А есть совсем другие песни, пародии на которые придумывать совершенно не хочется.
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Первую сам Добрынин не смог испортить. Он как-то сказал, что ему очень повезло, что Анна Герман исполнила несколько его песен. Сложно с этим спорить.
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