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На этот раз на этой сцене перед вами выступает непревзойдённый Леонид Лосипович, встречаем аплодисментами!Биржа, тебе не хочется покояКак много денюжек хорошихКак много лоськовых имёнНо лишь одно из них тревожит, унося покой и сонКогда влюблёнАх, доллар, тебе не хочется покояДо-о-оллар, готов ты рваться до небесДоллар, расти - прошу, я умоляю!Спасибо, доллар, что птицей Феникс ты-ы воскресЛоси нечаянно нагрянутКогда ты их совсем не ждёшьИ томный вечер сразу станет удивительно похож -На бородёжРу-у-у-ублик, опять ты рвёшься из карманаРублик, как хорошо с тобою житьРу-у-у-ублик, тебя остаться умоляюСпасибо, рублик, что согласился ты со мно-ой побыть!***Конечно же, Леонид Лосипович не имеет в виду, что доллар всегда падает, а рубль всегда растёт. Он поёт об опасностях, которые подстерегают на бирже, о том, что можно потерять всё или очень многое. Как говорится, сказка - лось, да в ней намёк.