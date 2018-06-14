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Биржа, тебе не хочется покоя
Как много денюжек хороших
Как много лоськовых имён
Но лишь одно из них тревожит, унося покой и сон
Когда влюблён
Ах, доллар, тебе не хочется покоя
До-о-оллар, готов ты рваться до небес
Доллар, расти - прошу, я умоляю!
Спасибо, доллар, что птицей Феникс ты-ы воскрес
Лоси нечаянно нагрянут
Когда ты их совсем не ждёшь
И томный вечер сразу станет удивительно похож -
На бородёж
Ру-у-у-ублик, опять ты рвёшься из кармана
Рублик, как хорошо с тобою жить
Ру-у-у-ублик, тебя остаться умоляю
Спасибо, рублик, что согласился ты со мно-ой побыть!
***
Конечно же, Леонид Лосипович не имеет в виду, что доллар всегда падает, а рубль всегда растёт. Он поёт об опасностях, которые подстерегают на бирже, о том, что можно потерять всё или очень многое. Как говорится, сказка - лось, да в ней намёк.
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