Для тех, кто только что открыл ИИС. Какую ОФЗ выбрать

Обновлено 11.01.2019. ОФЗ, несомненно, - самые надежные ценные бумаги на российском рынке, великолепно подходящая для ИИС. Но типичный вопрос новичка: "Какую ОФЗ выбрать?".
Рассмотрим сначала вариант покупки одного выпуска ОФЗ на 3 года, с дополнительной покупкой того же выпуска, и закрытием ИИС сразу после погашения ОФЗ (наиболее типовой для новичков).
Итак, если Вы открыли ИИС до сентября 2018 года, однозначный вариант для Вас - ОФЗ-26217-ПД (дата погашения -18.08.2021).
Если же Вы открыли его существенно позже, и, естественно, не хотите терять проценты за период от 18.08.2021 до конца ИИС, то давайте смотреть:
Открываем вот эту ссылку.
Включаем сортировку по дате погашения.
Что имеем?
Следующие после ОФЗ-26217-ПД по сроку погашения ОФЗ-46018-АД. С АДскими ОФЗ лучше на ИИС не связываться - они гасятся частями:
27 ноября 2019 г. погашается 30% от номинальной стоимости облигации;
25 ноября 2020 г. - 30% от номинальной стоимости облигации;
24 ноября 2021 г. - 40% от номинальной стоимости облигации.
Следующие - ОФЗ-25083-ПД. Хорошие ОФЗ, но есть существенный недостаток: гасятся они 15.12.2021. ИИС закрывается где-то две недели, потому вы почти гарантированно имеете геморрой под самый Новый год. Нужно успеть закрыть ИИС, открыть новый, завести на него деньги и купить новые ОФЗ. Не реально. Можно, конечно, передержать деньги на банковском счете, новый ИИС открыть уже в 2022 году, а вычет за 2021 год получить по старому счету. Но не очень понятно как налоговая отнесется к тому, что на момент получения вычета ИИС уже будет закрыт. Может и прокатит, а может и нет.
Так что я бы Вам посоветовал ориентироваться лучше на ОФЗ-26209-ПД. Гасятся они 20.07.2022. Есть два варианта. Если осенью 2021 года они будут стоить нормально, их можно продать, не дожидаясь погашения, ИИС закрыть, открыть новый и вычет получать уже на него. А если они будут стоить существенно дешевле 100, можно спокойно получить вычет за 2021 год по старому ИИС, дождаться погашения и новый ИИС открывать уже летом 2022 года. Ведь три года - это минимальный срок. Никто не заставляет Вас закрывать именно через 3 года.
Давайте теперь рассмотрим несколько другой, более сложный вариант покупки ОФЗ. Назовем его "Всегда трехлетки". Дело в том, что облигации со сроком погашения 2 года и менее, как правило, резко теряют в доходности по сравнению с теми, кому до погашения осталось 2-3 года. Можно, однако, каждый год покупать трехлетки. После погашения бумаг, купленных в первый год, ИИС можно закрыть, переведя оставшиеся бумаги на брокерский счет. Деньги переложить на новый ИИС (400 тыр). По мере погашения очередного выпуска, деньги можно перекладывать с брокерского счета на ИИС, получая вычет. И так до бесконечности, ежегодно получая вычет и раз в три года закрывая ИИС.
Если вы хотите немного подробнее разобраться в том, какие бумаги, кроме ОФЗ, стоит покупать на ИИС, посмотрите вот этот пост..
Комментарии 9
Всем привет!
Открыл ИИС с вычетом 13% летом в СБЕРЕ... Стратегия такая: закидывать каждый ноябрь-декабрь, покупая на них одни и те же ОФЗ-шки, которые закроются как раз через 3 года. Т.е. особо времени нет на мониторинг и махинации. Просто альтернатива вкладу.
Посоветуйте, какие ОФЗ лучше купить и как правильно выбрать дату закрытия.
Прибыль в 7% устроит, больше не надо. ОФЗ-26217, ОФЗ-26209? Или, как предлагает сбер, ОФЗ 25083?
Подсобите, товарищи))
Если речь идет о ОФЗ-26217, в 2021 году покупать их уже не придется. Лучше уже после их погашения открыть новый ИИС, и уже на него брать новый выпуск ОФЗ. Аналогично с ОФЗ-26209, но уже в 2022 году. Всё-таки вычет лучше получать по действующему ИИС: меньше вероятность проблем.
Конечно, покупая ОФЗ-26217 (26209) и в ноябре-декабре 2020 (2021) года, будет трудно рассчитывать на очень большую доходность. Например, сейчас короткие ОФЗ дают где-то на процент меньше, чем длинные. Зато - гарантированно.
Длинные ОФЗ имеет смысл брать, если вы не стремитесь закрыть ИИС ровно через три года, а готовы подождать с этим. Но подробнее об этом - по ссылке в конце статьи.
А вот если покупать длинные ОФЗ, при закрытии ИИС их придется продавать на бирже. И нельзя предсказать какая цена у них будет на тот момент. Может оказаться, что именно в этот момент их цена окажется значительно ниже 100. И на этом можно потерять
может в случае с длинными ОФЗ имеет смысл брать с переменным купоном? затрудняюсь подсчитать, насколько рост доходности компенсирует падение цены (если нужно выйти, а цены упали)
может в случае с длинными ОФЗ имеет смысл брать с переменным купоном?)
Очень сложный вопрос. Я в своём портфеле держу некоторое количество ОФЗ-ПК как своего рода защиту на случай кризиса. К тому же раньше они давали мгновенную доходность повыше, чем у ПД (хотя в прибыльности последние выигрывали за счет роста цены). Сейчас они уступают в прибыльности ОФЗ-ПД. Например, ОФЗ-29006-ПК имеет купон 8,25%. Так как RUONIA держится где-то в районе 7 - 7,2%, можно ожидать, что следующий купон будет примерно таким же. ОФЗ 26217 имеет примерно такую же доходность купона, но цена на 29006 103,5, а на 26217 - 98,7. Не трудно посчитать, что мгновенная доходность у первых - 8%, у вторых - 8,3%. В доходности к погашению разница ещё больше. Как будут развиваться события дальше, как ожидаемый кризис отразится на доходности ОФЗ - кто знает?
Конечно, вероятность просадки цены у ОФЗ-ПК ниже, чем у ПД. Вот и сейчас, хотя и они подешевели, но далеко не в такой пропорции, как ПД... Но просадка всё равно возможна. Тогда как покупка ПД "под закрытие ИИС" дает гарантию.
В общем, лично моё мнение такое. Если Вы открываете ИИС на 3-4 года, особого смысла связываться с ОФЗ-ПК нет. На коротких (типа ОФЗ-29011-ПК) точно скорее потеряете, чем выиграете. На длинных эффект плохо прогнозируем. А вот если Вы не собираетесь закрывать ИИС, а, скажем, используете его для долговременного накопления (на пенсию, на квартиру и т.д.), то рассматривать такой вариант вполне возможно. По крайней мере - как одного из компонентов корзины.
Влад, не совсем поняла фразу "Итак, если Вы открыли ИИС до сентября 2018 года, однозначный вариант для Вас - ОФЗ-26217-ПД (дата погашения -18.08.2021)." Дата погашения ведь после закрытия счета уже получается?
Ольга, Вы упускаете то, что ИИС закрывается не через три года, а не менее, чем через три года. Никто не запрещает Вам использовать его и четыре, пять и т.д. лет. Более того, в ряде случаев есть большой смысл не торопиться с его закрытием. Более подробно про это смотрите в статье "Какие облигации лучше купить на ИИС? Нужно ли закрывать ИИС через 3 года?"
Например облигации Сбера, ВТБ. Открытия? или например облигации ВЭБ.РФ ПБО-001Р-09 (RU000A0JXU71)?
Спасибо!