«Пенсионная карта Мудрость» от МКБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Информация приведена по состоянию на 11.02.2019.
Здесь собраны советы по пенсионной карте "Мудрость" Московского кредитного банка (МКБ), своего рода «FAQ». В значительной мере, статья представляет собой обобщение постов этой ветки форума.
Уважаемые коллеги! Работа над FAQ продолжается. Он будет ещё уточняться и конкретизироваться. Если вы заметили неточности, или вам кажется, что упущены какие-то важные моменты, прошу вас писать мне об этом в личку или на форуме.
1. Чем замечательна эта карта.
- Карта совершенно бесплатна: выпуск, обслуживание, СМС-информирование, снятие наличных в банкоматах любых банков.
- На остаток по карте могут начисляться хорошие проценты (7% годовых).
- Для карты действует бонусная программа, позволяющая получать возврат почти 5% в двух выбранных категориях на выбор, и 1% по всем другим покупкам.
- Карта дает право открыть вклад Гранд на выгодных условиях.
- Услуга «Забота» (круглосуточный сервис удаленных консультаций по здоровью и жилищно-бытовым вопросам) – бесплатно при условии получения пенсии на карту.
- Карта имеет бесконтактную оплату
- Карту можно пополнять бесплатно с карт любого банка (если банк - «донор» не берет за это комиссию).
2. Кто может получить карту.
Карта выдается только пенсионеру. Если пенсионер по возрасту, то документы о пенсии предъявлять не надо, если по иным основаниям – оформляют по предъявлению пенсионного удостоверения или справки пенсионного фонда.
3. Обязательно ли получать пенсию на эту карту?
Нет, не обязательно.
Впрочем, МКБ достаточно надежный банк, а условия по карте очень интересные. Кроме того, перевод пенсии дает статус "Почетного клиента" (см. п. 18) и право бесплатно пользоваться услугой "Забота" (см. п. 19). Так что, может быть, и не стоит отказываться от перевода пенсии туда.
4. На какой срок выдается карта?
На шесть лет.
5. Можно ли выпустить Мудрость не МИР, а Виза или Мастеркард?
Нет.
6. Как получить карту.
- Приходите в офис. Просите выдать пенсионную карту Мудрость. Если вы не подключены к интернет-банку от МКБ, имеет смысл сразу попросить подключить, впрочем, это не обязательно. Единственным подводным камнем на этом этапе может быть попытка уговорить вас перевести пенсию на эту карту. Иногда маринки даже заявляют, что это обязательное условие выдачи карты. Это не правда. Перевод не является обязательным условием. Если Вы не хотите переводить пенсию - решительно отказывайтесь Если операционистка настаивает – требуйте вызвать начальника. Если и это не помогает – звоните на горячую линию банка.
Если надумаете переводить пенсию в МКБ – не забудьте захватить с собой карточку СНИЛС.
Важное замечание. Если вы пенсионер по возрасту, в первый раз идти в банк не обязательно. Можно заказать карту с сайта МКБ. Однако могут быть проблемы с этим. См. здесь и ниже
Иногда в офисах бывают "безымянные" карты. Их можно смело брать. Они ни в чем не уступают "именным", зато не придется ждать и ещё раз приходить в офис.
Ещё одна тонкость. При оформлении документов на открытие интернет-банка спрашивают о том, какое сделать подтверждение: СМС, картой переменных кодов (если у них в офисе есть эти карты) или обоими способами на выбор. Карта переменных кодов НАМНОГО повышает защиту от интернет-мошенников. Кроме того, вы не зависите от оператора связи (регулярно случаются сбои с передачей СМС). Но с картой немного менее удобно...
- Ждете СМС о готовности карты. Обычно от трех до пяти рабочих дней. Но бывает, что СМС не приходит, так что где-нибудь через неделю-полторы можно позвонить самому или наведаться в отделение.
- Получаете карту. Пин-кода в комплекте нет. Его нужно сформировать самому при активации карты. При необходимости его потом можно будет поменять в банкомате или через интернет-банк.
- Необходимо активировать карту. Это можно сделать через интернет-банк, по телефонам, указанным на обороте карты или через терминалы банка (через банкомат нельзя). Здесь есть подробная инструкция как это сделать. Но проще всего активировать карту в терминале, попросив дежурную по залу помочь (они есть, по-моему, во всех отделения МКБ). ВАЖНО! При себе необходимо иметь телефон, к которому подключено СМС – информирование, так как при активации приходит СМС с кодом.
- Подключить интернет-банк, или как он официально называется «МКБ-Онлайн» можно и через интернет по номеру карты.
7. Как пополнять карту.
- В кассах МКБ.
- В банкоматах с функцией cash-in или в платежных терминалах МКБ. Вот здесь (под спойлером "Внести платеж без комиссии" написано, что карты МКБ можно пополнять в банкоматах Альфа-банка. Но в тарифах про это не указано.
- Переводом с других счетов, открытых в МКБ, через «МКБ-Онлайн».
- Переводом с другой карты любого банка (C2C) МКБ за пополнение комиссию не берет, а вот другой банк может.
- Межбанковским переводом по номеру СЧЕТА карты (того, что включает двадцать знаков и начинается с цифр 40817…). Перевод средств может занимать до 4-х рабочих дней (обычно доходит в течение рабочего дня, если отправлять не слишком поздно, в выходные не ходит). МКБ за пополнение комиссию не берет, а вот другой банк может.
Важно! После того, как деньги появляются на карте, они не сразу становятся доступны для операций. Обычно проходит от нескольких минут до нескольких часов. В это время попытка проведения каких-то операций с этими деньгами может заканчиваться ошибкой. Это нормально для МКБ, волноваться не нужно.
8. Как пополнить Мудрость с карты другого банка.
Лимиты по переводам с карт других банков:
- 100 000 руб. максимальная сумма одного перевода...;
- 150 000 руб. / 8 операций списания в сутки ...;
- 1 000 000 руб. / 32 операции за 4 дня;
- 1 000 000 руб. / 32 операции списания в месяц.
9. С карт каких банков пополнение Мудрости проходит без комиссии. С большинства дебетовых карт.
Не берут комиссию (проверено): ВТБ, Тинькофф банк, Кукуруза, Космос ХКБ, Доходная от Альфы, БИН банк, Сбербанк, Билайн, Совкомбанк, Тачбанк, ...(список будем пополнять)
Берут комиссию за «стягивание» со своих карт: Авангард, ББР, Киви, МКБ, МТС, ПСБ, Раунд (МегаФон), Русский Стандарт, СДМ, УБРиР, УралСиб, Яндекс, КЕБ.
10. Как получить кэшбэк.
Прежде всего, нужно подключить карту к программе лояльности. Это делается в интернет-банке. Затем нужно выбрать две категории «повышенного начисления баллов». Категории меняются каждый квартал. За эти категории будут начисляться баллы по 5% от покупки, на остальные категории – 1%. Кроме того, баллы начисляются за выполнение операций в «МКБ Онлайн» и «МКБ Мобайл». Например, за подключение к программе лояльности дают 250 баллов (после первой оплаты покупки), за оформление вклада через интернет – 50 баллов и т.д. Подробнее см. здесь . Нам, как владельцам карт «Мудрость» присваивается второй Уровень программы лояльности.
В месяц можно набрать до 3000 баллов (включая приветственные баллы и баллы за операции в интернет-банке). Потратить (конвертировать в рубли) можно тоже не более 3000 баллов в календарный месяц. Баллы нужно использовать не позднее 1 года с момента получения, иначе они сгорают.
Итак, вы делаете покупки, расплачиваясь картой. У вас на специальном Балловом счете копятся баллы, которые появляются на этом счете в течение 7 рабочих дней после списания денег с карты (то есть где-то до 10 рабочих дней с момента покупки). Количество баллов округляется в сторону уменьшения. То есть за покупку в обычной категории меньше 100 рублей баллов вообще не дают, а за покупки в 100 и 199 рублей начислят одинаковое число баллов (один). В «повышенной» категории не дадут бонус за покупку до 20 рублей. За некоторые операции бонусы не начисляются. Их перечень можно посмотреть здесь (файл «Список исключений по которым не производится начисление баллов» - ссылка на скачивание внизу страницы).
Если проходит возврат товара, то уже выплаченные за него баллы будут аннулированы.
Чтобы превратить баллы в рубли, нужно выполнить операцию конвертации. Минимальное количество баллов для конвертации – 1000. В «МКБ Онлайн» или «МКБ Мобайл» нужно выбрать действие «Компенсировать баллы». Затем нужно выбрать покупку, которая должна быть сделана не в категории «повышенного начисления баллов», должна быть сделана в предыдущем месяце и быть по сумме не больше того, что вы собираетесь компенсировать. Проще говоря, она должна быть от 1000 до 3000 рублей и меньше суммы накопленных баллов. Деньги поступают на счет в течение 3 дней.
Кроме кэшбэка Мудрость, можно подключаться к акциям карт МИР (см. https://privetmir.ru/ )
Это может быть полезно! У всех карт МКБ одного владельца один общий бонусный счет. И набор категорий «повышенного начисления баллов» тоже общий. То есть, если до подключения Мудрости у вас была только одна "повышенная" категория, то теперь появится вторая. И сам перечень категорий может быть расширен, например, появляется категория "ЖКХ".
11. Процент на остаток (ПНО). ПНО начисляется ежедневно на входящий остаток на карте и выплачивается в последний календарный день месяца. Проценты будут начислены при условии, что в течение календарного месяца среднемесячный остаток по картсчету равен или превышает 20 000 руб. (первые 4 календарных месяца, включая месяц оформления карты, – 10 000 рублей). Если среднемесячный остаток меньше, ПНО не начисляется. Среднемесячный остаток рассчитывается как сумма ежедневных остатков, делённая на число дней месяца (даже если карта получена в середине этого месяца)
Также не начисляются проценты на остаток свыше 300 000 руб.
12. Где посмотреть тарифы. Здесь . Проматывайте страницу в самый низ и там есть ссылка на скачивание «Единые тарифы на выпуск и обслуживание банковских карт». Про Мудрость – на 23-й странице (версия от 01.02.2019), или можно воспользоваться поиском по слову "возраст". Там же можно найти много других полезных документов по карте.
13. Платны ли СМС. Бесплатны. См. п. 12 тарифа «Пенсионная карта Мудрость»
14. В некоторых магазинах не действуют бесконтактные платежи «Мир-бесконтакт». Это, к сожалению, действительно так. В «Пятерочке» и "Перекрестке", например, - работает, в Билле и в Ашанах – в разных магазинах по-разному. Приходится вставлять карту внутрь устройства считывания.
15. Как вывести деньги с Мудрости?
- Через банкоматы любых банков или кассы МКБ или ЮниКредитБанка. Лимит на снятие наличных: 3 000 000 руб в месяц. За получение денег в кассе другого банка придется заплатить 250 рублей независимо от суммы.
- с2с. Из «МКБ-Онлайн» «выталкивание» на карту другого банка или «стягивание» из интернет-банка другого банка (Тинькофф, Рокетбанк, ВТБ, ПСБ, ХКБ…) за 1%. 100 000 руб. за операцию, 150 000 руб. или 8 операций в день. До 30 апреля 2019 года (а может быть и дольше, если акцию в очередной раз продлят) действует акция: «Бесплатные переводы с карту на карту до 30 000 рублей в месяц». Обратите внимание: если вы осуществляете перевод денег больше лимита, то комиссия взимается со всей суммы перевода.
Похоже, оптимальным вариантом быстрого перекидывания денег с карты на карту будет такое: Идешь, скажем, к банкомату Альфа-банка, вставляешь в него «Мудрость», снимаешь нал, потом в него же вставляешь карту Альфа-банка и этот же нал закалываешь обратно в банкомат… Какое глубокомысленное занятие, однако!
- Межбанковским переводом из «МКБ-Онлайн». Лимит 300 тыр в день. Стоит 0,5% (50-250 руб). До 30 апреля 2019 года (а может быть и дольше, если акцию в очередной раз продлят) действует акция: перевести средства на счета, открытые в любом банке, можно без комиссии. Месячного лимита нет.
16. Можно ли выпустить несколько Мудростей одному клиенту? Можно ли к Мудрости выпустить дополнительную карту? Можно ли выпустить Мудрость в валюте, отличной от рублей?
Нельзя. В тарифе на карту есть сноска 2 «Выпуск Дополнительной Карты не предусмотрен». Валюта счета – рубли.
Лайфхак. Если вы переведете пенсию на Мудрость, то автоматически бесплатно получаете пакет "Почетный клиент" (см. п. 18). Пакет позволяет бесплатно выпустить до трех привилегированных карт, причем бонусы будут начисляться на все эти карты одинаково и падать на общий бонусный счет.
17. Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay
С Google Pay и Apple Pay карта не дружит, потому что МИР.
С Samsung Pay должна работать. Здесь утверждается, что работает и есть инструкция по установке. Пока подтверждения работоспособности нет. Если кому-то удалось подключить - просьба сообщить.
Не работает там, где не работает МИР-овский бесконтакт, например, в Ашане.
18. Нужно ли подключать пакет услуг в МКБ
Необходимости в этом нет. Если перевести пенсию на Мудрость, пакет услуг "Почетный клиент" подключается бесплатно. Если не переводить - 1800 рублей в год. По сравнению с "Мудростью" без пакета, наличие пакета дает небольшое снижение тарифов на переводы, а также бесплатный "выпуск трех премиальных карт". Получение бесплатного пакета может для кого-то стать дополнительным аргументом перевести пенсию на "Мудрость".
10.02.2019. По сообщениям форумчан, подключение пакета "Почетный клиент" через интернет-банк для владельцев "Мудрости" стало бесплатным независимо от перевода на карту пенсии. Однако, в официальных документах это не отражено. На какой срок - не понятно...
19. Услуга «Забота» – круглосуточный сервис удаленных консультаций. Услуга предоставляется на следующий день после первого зачисления бюджетных денежных средств на Картсчет Карты «Пенсионная карта Мудрость» из региональных учреждений Пенсионного фонда России на счета Клиентов Банка или иных зачислений, которые могут быть охарактеризованы как социальные / бюджетные пособия. Консультации по вопросам «Самочувствие и здоровье» предоставляются при неограниченном количестве обращений. Консультации по вопросам «Жизненно-бытовые вопросы» предоставляются не чаще, чем раз в месяц. Подробное описание Услуги «Забота» представлено на сайте Банка www.mkb.ru. Консультации предоставляет ООО «Консилиум М.Д.»
20. Подводные камни:
- Сбер часто блокирует свои карты при попытке перевести с них на Мудрость (да и не только на неё). Выдает сообщение "Операция отклонена". Нужно звонить на горячую линию Сбербанка и просить снять блокировку. См. здесь и здесь
Дополнение от форумчанина А_1
Мне сбер всегда отказывал в первом переводе на незнакомую ему карту и блокировал мой моментум. Примерно через полчаса приходила смс с номера 900 с примерным "Ваша карта разблокирована. Попробуйте повторить операцию". И всё, больше этот канал никогда не блокировал. Только однажды, когда было некогда ждать разблокировали по звонку. Тут же.
Спасибо уважаемым А_1, Сергей (anh100), Алла (APK12345), К С (KarS), AlekseevIR и многим другим форумчанам за ценные рекомендации по правке статьи.
Комментарии 46
По п. 17 . Подключенный пакет услуг влияет на максимальную сумму начисляемых баллов за расчетный период--1500 без пакета, 3000-с пакетом. Как Вы справедливо заметили--пакет платный 1800р/год.Однако при переводе пенсии в МКБ может быть бесплатным. ...
Сергей! Спасибо за комментарий. Но мы здесь говорим не вообще про МКБ, а про его конкретную карту "Мудрость". А я не нашел ничего, что давал бы пакет "Почетный клиент" и не давала бы "Мудрость" без пакета, за исключением "Выпуск трех премиальных карт". Например:
Вот здесь читаем:
1-й уровень - 1 500 баллов
2-й уровень - Пакет услуг Почетный, Онлайн, Корпоративный, Пенсионная карта «Мудрость» - 3000 баллов
Как видите, владельцу "Мудрости" нет необходимости мудрить с пакетом услуг для получения 3000 баллов.
Всё остальное, уж извините, вообще не имеет отношения к этой карте. Допки к ней нельзя выпускать ни с пакетом, ни без оного. А кредитки - вообще отдельная песня.
Впрочем. я поправил 17-й пункт. Думаю, так будет объективнее.
п.1 второй абзац можно заменить на "Карта даёт привилегии по бонусам второго уровня, хотя и даёт пакет Почётный клиент". А все упоминания о бонусах выделить в отдельный раздел.
п.1 третий абзац мне была бы понятнее следующая формулировка "На ежедневный входящий остаток по карте начисляются 7% годовых при условии достижения необходимого среднемесячного остатка" И хорошо бы добавить "Среднемесячный остаток рассчитывается как сумма ежедневных остатков, делённая на число дней месяца (даже если карта получена в середине этого месяца)".
Замечание: Пин, если забыл, можно поменять в ИБ (в МБ нельзя). Потом скорее всего потребуется активация пина в чипе, не проверял.
п.3 Я бы добавил "Но перевод пенсии даёт бесплатный пакет Почётный клиент и услугу Забота - этакий секс по телефону для пенсионеров".
п.6 насчёт пенсии можно и подсократить.
А вот разницу между именной и безымянной картой можно было бы и описать. Вот она: безымянную получаешь сразу при наличии в офисе, именную нужно заказывать через интернет и ждать несколько дней. Это вся разница.
Прошу прощения, с седьмого пункта буду читать позже.
По поводу первого раздела не соглашусь. Дело в том, что это своего рода введение. Тут нужно кратно, в "рекламном" стиле дать понять человеку с чем он имеет дело и стоит ли дальше с этим разбираться. А все частности и уточнения есть ниже в специальных разделах.
Все остальные замечания отработал. Они абсолютно правильные.
Нельзя открывать допки к Мудрости.
И переводить кашу (в баллах) с одной карты на другую нельзя. Так что Вы, возможно, правы только в том смысле, что переведя пенсию, и получив бесплатный пакет, можно бесплатно оформить кредитку. Если, конечно, дадут...
А насчёт пакета мне есть что добавить, но только после проверки, сам не верю, что такое возможно.
И чуть-чуть насчёт карты кодов. На операции можно подключить только её, только смс, или оба варианта сразу.
На вход доступны оба варианта (я вхожу по смс), далее у меня выбора нет - только разовые коды. Удобство - не завязан на опсоса, неудобство только одно - на карте всего 112 кодов.
Мне такой вариант нравится, как в авангарде.
"Можно ли к Мудрости выпустить дополнительную карту? Можно ли выпустить Варежку"
ИМХО, надо уточнить
"а за покупки в обычной категории на 100 и 199 рублей (100 и 119) начислят одинаковое число баллов"
"При входе в интернет-банк можно пользоваться любым способом, а вот при совершении операций - только выбранным."
Получил карту кодов в декабре 2014, но в МБ при совершении операций можно выбрать способ подтверждения - карта или СМС. Может, конечно, сейчас поменялось.
п.9. ВТБ не берёт комиссию. И МКБ за стягивание со своих карт (в ИБ) тоже не берёт комиссию .
п.10 Может приветмир в первый пункт перенести?
п.11 Уточнение по welcome периоду - он действует три полных месяца и неполный месяц получения первой основной карты. Не знаю что это значит, и как скажется, если мудрость не первая карта.
Неначисление процентов на остаток более 300 тыс. - откуда? Мне ни в каких тарифах не попадалось.
И не начислят как? Начислят на 300 тыс. или вообще не начислят?
п.15 Вывод через банкоматы любых банков без комиссии. Имеет смысл подчеркнуть.
п.18 Предлагаю следующую формулировку (мне так было бы понятнее).
Необходимости в этом нет. Услуга платная если не переводить пенсию на Мудрость. Пакет дает небольшое снижение тарифов на переводы, да "Выпуск трех премиальных карт". Это веский аргумент для перевода пенсии на "Мудрость". Правда на форуме пишут, что с 5 февраля перевод пенсии сделали обязательным. Тарифы пока не опубликовали...
п.9. ВТБ не берёт комиссию. И МКБ за стягивание со своих карт (в ИБ) тоже не берёт комиссию .
п.10 Может приветмир в первый пункт перенести?
п.11 Уточнение по welcome периоду - он действует три полных месяца и неполный месяц получения первой основной карты. Не знаю что это значит, и как скажется, если мудрость не первая карта.
Неначисление процентов на остаток более 300 тыс. - откуда? Мне ни в каких тарифах не попадалось.
И не начислят как? Начислят на 300 тыс. или вообще не начислят?
п.15 Вывод через банкоматы любых банков без комиссии. Имеет смысл подчеркнуть.
п.18 Предлагаю следующую формулировку (мне так было бы понятнее).
Необходимости в этом нет. Услуга платная если не переводить пенсию на Мудрость. Пакет дает небольшое снижение тарифов на переводы, да "Выпуск трех премиальных карт". Это веский аргумент для перевода пенсии на "Мудрость". Правда на форуме пишут, что с 5 февраля перевод пенсии сделали обязательным. Тарифы пока не опубликовали...
Влад, исправьте:
"Можно ли к Мудрости выпустить дополнительную карту? Можно ли выпустить Варежку"...
Спасибо, поправил
Бонусные категории действуют на все карты...
Спасибо, Замечания отработал в тексте.
п.8 Откуда информация? Я пока натыкался на лимиты банка-донора, у кого 50тыс, а у кого 65. Возможен ещё лимит на операцию с2с платёжной системы...
Например здесь под спойлером "Ограничения по сумме перевода". Там же есть ссылка на тарифы перевода с2с , где эти огранчения приведены на второй странице.
Про ВТБ добавил.
Про МКБ - не уверен. В тарифах написано, что берет 1%. Сейчас действует акция, но только на 30 тыр. Про это есть в разделе 15.
Не хочется. Приветмир - это не особенность Мудрости. Это для любой МИРовской карты. К тому же фуфло это, ни одного интересного (для меня) предложения. Я не стал подключать ни Варежку, ни Мудрость.
Поправил.
Неначисление процентов на остаток более 300 тыс. - откуда? Мне ни в каких тарифах не попадалось.
И не начислят как? Начислят на 300 тыс. или вообще не начислят?
Вы, похоже, примечания не читаете. А напрасно. В тарифах по Мудрости примечание 6.
Согласен.
Необходимости в этом нет. Услуга платная если не переводить пенсию на Мудрость. Пакет дает небольшое снижение тарифов на переводы, да "Выпуск трех премиальных карт". Это веский аргумент для перевода пенсии на "Мудрость". Правда на форуме пишут, что с 5 февраля перевод пенсии сделали обязательным. Тарифы пока не опубликовали...
Исправил. Чуть чуть иначе, но суть, как мне кажется, сохранил.
По поводу обязательности перевода пенсии - позвонил на горячую линию (прямо сейчас). Там твердо заявили, что переводить пенсию не обязательно.
Спасибо за помощь! Нашими совместными усилиями FAQ становится однозначно лучше.
Но вот эта фраза "Проценты не начисляются на остаток денежных средств на Картсчете Карты «Пенсионная карта Мудрость» свыше 300 000 (Трехсот тысяч) RUB" таки неоднозначна, не начисляются на весь остаток или же только на превышение.
По п.18 - следует убрать предложение "Больше ни на что не влияет." А как же Забота?
И насчёт сбера (п.20) - он почти всегда блокирует свою карту при первом вытягивании с нового направления. У меня раз семь блокировал при вытягивании разными картами. Даже из ВТБ. Мудрость тут вообще ни при чём.
Сергей!
Нельзя открывать допки к Мудрости.
И переводить кашу (в баллах) с одной карты на другую нельзя. Так что Вы, возможно, правы только в том смысле, что переведя пенсию, и получив бесплатный пакет, можно бесплатно оформить кредитку. Если, конечно, дадут...
Не совсем понял, что Вы имеете ввиду. Бесплатный пакет получен в декабре без перевода пенсии. К мудрости оформлена бесплатная кредитка( Бесплатная на время действия пакета). Все покупки по кредитке плюсуются к единому бонусному счету. На первую покупку по кредитке "налили" 250 приветственных бонусов+ 300 за оформление кредитки+ бонус за покупку. Пока все четко по тарифам программы.К концу срока пакета,если не испортят программу ,может и пенсию переведу..Пока думаю , как к этому валютную карту подтянуть на ближайшую поездку.