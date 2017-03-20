Вход
Профиль Блог Лента Активность

Курс молодого бойца по облигациям: полезные ссылки

20.03.2017 10:32 2 7 195 просмотров
Гуглил я тут в поисках ответов по некоторым непонятным вопросам в отношении облигаций для ИИС. Увы, но абсолютное большинство статей, лекций, вебинаров и т.д. и т.п. представляют собой непрофессиональные поделки с тщательным разжевыванием интуитивно понятных вещей и уходом от вещей не столь очевидных. И всё-таки мне повезло. Наткнулся на youtub на два профессионально сделанных качественных материала, коими спешу поделиться с Вами.

Первый - часовая лекция "Поиск и анализ облигаций" от Ларисы Канаевой. Отличная вводная лекция, просто и доступно раскрывающая всё, что нужно знать начинающему "облигатору". Конечно, начало лекции я кусками проматывал (это я уже знаю), зато начиная где-то со второй половины мне показалось КРАЙНЕ интересно и полезно. Нельзя не отметить, что Лариса Канаева не только отлично разбирается в материале, но и явно является профессиональным педагогом. Нет ни мычания, ни повторов ни прочих признаков дилетантизма. Очень рекомендую прослушать лекцию всем, особенно начинающим.
https://www.youtube.com/watch?v=CVC_lhYUP5s

И всё-таки, после лекции осталось несколько вопросов в которых я не был вполне уверен. В том числе про дюрацию и выпуклость. И, опять-таки, мне повезло найти отличный материал "Дюрация и выпуклость облигаций", где за 10 минут дается исчерпывающее, понятное и доступное объяснение этих терминов.
https://www.youtube.com/watch?v=q2_IGrInr3E

Комментарии 2

Елена Владимирова
#
Влад, добрый день. Спасибо за блог, полезный.
Про молодого бойца, начинающего инвестора, мне помогает специализация на Coursera от Высшей школы экономики, "Финансовые инструменты для частного инвестора". https://www.coursera.org/specializations/finansovyye-instrumenty
В бесплатном доступе там 5 курсов, каждый состоит из 4 "недель".
01_Управление_личными_финансами
02_Инвестирование-в-облигации
03_Инвестирование-в-акции
04_Портфельные инвестиции активные и пассивные стратегии
05_Инфраструктура рынка. Методы и технологии инвестирования
Все курсы понравились, кроме облигаций - просто вода, по нескольку раз одна и та же информация, поэтому не дослушала, возможно там есть и о дюрации. Остальные курсы - понятно, доступно, по делу. И про облигации оттуда тоже достаточно информации можно взять.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения