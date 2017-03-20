Курс молодого бойца по облигациям: полезные ссылки

Гуглил я тут в поисках ответов по некоторым непонятным вопросам в отношении облигаций для ИИС. Увы, но абсолютное большинство статей, лекций, вебинаров и т.д. и т.п. представляют собой непрофессиональные поделки с тщательным разжевыванием интуитивно понятных вещей и уходом от вещей не столь очевидных. И всё-таки мне повезло. Наткнулся на youtub на два профессионально сделанных качественных материала, коими спешу поделиться с Вами.
Первый - часовая лекция "Поиск и анализ облигаций" от Ларисы Канаевой. Отличная вводная лекция, просто и доступно раскрывающая всё, что нужно знать начинающему "облигатору". Конечно, начало лекции я кусками проматывал (это я уже знаю), зато начиная где-то со второй половины мне показалось КРАЙНЕ интересно и полезно. Нельзя не отметить, что Лариса Канаева не только отлично разбирается в материале, но и явно является профессиональным педагогом. Нет ни мычания, ни повторов ни прочих признаков дилетантизма. Очень рекомендую прослушать лекцию всем, особенно начинающим.
https://www.youtube.com/watch?v=CVC_lhYUP5s
И всё-таки, после лекции осталось несколько вопросов в которых я не был вполне уверен. В том числе про дюрацию и выпуклость. И, опять-таки, мне повезло найти отличный материал "Дюрация и выпуклость облигаций", где за 10 минут дается исчерпывающее, понятное и доступное объяснение этих терминов.
https://www.youtube.com/watch?v=q2_IGrInr3E
Комментарии 2
Про молодого бойца, начинающего инвестора, мне помогает специализация на Coursera от Высшей школы экономики, "Финансовые инструменты для частного инвестора". https://www.coursera.org/specializations/finansovyye-instrumenty
В бесплатном доступе там 5 курсов, каждый состоит из 4 "недель".
01_Управление_личными_финансами
02_Инвестирование-в-облигации
03_Инвестирование-в-акции
04_Портфельные инвестиции активные и пассивные стратегии
05_Инфраструктура рынка. Методы и технологии инвестирования
Все курсы понравились, кроме облигаций - просто вода, по нескольку раз одна и та же информация, поэтому не дослушала, возможно там есть и о дюрации. Остальные курсы - понятно, доступно, по делу. И про облигации оттуда тоже достаточно информации можно взять.