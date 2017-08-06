Ликбез: Что такое безотзывная оферта облигации (Put-оферта и Call-оферта)?

Отредактировано 25.08.2018.
Безотзывная оферта облигации (Put-оферта) это значит, что эмитент (а точнее офферент, они не всегда совпадают) обязан выкупить облигации по заранее оговоренной цене в заранее оговоренную дату (до срока погашения). Цена, дата и прочие условия оговариваются в тексте оферты. Как правило, цена выкупа - это номинал, но не обязательно.
Обычно, купонный доход устанавливается только до ближайшей оферты. За несколько дней до наступления срока эмитент объявляет его значение на новый период - до следующей оферты. Если эмитент хочет погасить облигации досрочно, он имеет право установить нулевой доход (точнее 0,01%). Если вас не устраивает новое значение, вы подаете заявку на участие в оферте.
Процедура участия в оферте предусматривает предварительную подачу заявки (принятие оферты). Как подать заявку узнавайте у своего брокера. У ПСБ это делается через интернет-банк и стоит 300 руб за один выпуск облигаций. Если Вы не подали заявку - значит не приняли оферту (приняли новые условия по купонному доходу) и выкупа не будет.
Безотзывные оферты широко распространены среди корпоративных облигаций. У ОФЗ и муниципальных облигаций их нет.
Отмечу, что всегда существует вероятность того, что эмитент не выполнит условия оферты. Один из последних примеров - "Домашние деньги", которые допустили дефолт по оферте, а потом выкрутили воблам (владельцам облигаций) руки и заставили "простить" оферту и большую часть процентов в ходе реструктуризации. А потом завалили и реструктуризацию, и дело идет полным ходом к банкротству с полной потерей воблами всего (воблам, как кредиторам 3-й очереди, редко что остается от обанкротившейся организации).
Кроме безотзывной оферты (Put-оферта) встречаются (редко) и Колл-опционы (Call-оферта). Там с вашей стороны не требуется никаких действий и расходов. То есть, фактически, это просто досрочное погашение облигации по номиналу. Отмечу, что Колл-опцион - это ПРАВО, но не ОБЯЗАННОСТЬ эмитента выкупать облигации. Может выкупить, а может и не выкупить.
Иногда право эмитента на принудительный выкуп облигаций довольно хитро маскируется в условиях выпуска под безотзывную оферту. Так что нужно внимательно читать документы. Недавний пример - облигации Пионер ГК-001Р-01-боб, которые были принудительно погашены в ходе обычной оферты.
Если Вы хотите подробнее познакомится с механизмом опционов, могу порекомендовать хорошую статью: http://fin-plan.org/blog/investitsii/oferta-obligatsiy/
Комментарии 2
Я верно понимаю, что если не отправить оферту по облигациям, то значит, я дальше буду получать купонные выплаты?
То есть Вы будете по прежнему получать купонный доход вплоть до погашения или до следующей оферты.