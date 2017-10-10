Документ не велик, а потому приведу его текст полностью:
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|Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Пресс-служба
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О документах, необходимых для выплаты возмещения по вкладам
В Банк России поступают запросы от граждан, касающиеся выплаты страхового возмещения по вкладам в отдельных банках, у которых отозвана лицензия на право осуществления банковских операций.
Разъясняем, что в соответствии со статьями 10 и 12 Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» при обращении с требованием о выплате возмещения по вкладам вкладчик (наследник) представляет:
1) заявление по форме, определенной государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов»;
2) документы, удостоверяющие его личность, а при обращении наследника также документы, подтверждающие его право на наследство или право использования денежных средств наследодателя;
3) нотариально удостоверенную доверенность в случае обращения за возмещением по вкладу представителя вкладчика (наследника).
В случае отсутствия в банке документарного подтверждения обязательств перед вкладчиком вкладчику может быть предложено представить дополнительные документы, подтверждающие обоснованность его требований к банку:
а) договор банковского вклада (счета),
б) приходный ордер с отметками банка о внесении средств, или платежное поручение другого банка о перечислении денег на счет вкладчика, или иной документ, подтверждающий внесение денежных средств на счет банка и отвечающий требованиям, предусмотренным для таких документов законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота, включая выписку с лицевого счета вкладчика, подписанную сотрудником банка и заверенную его печатью. Право вкладчика обращаться в банк за получением выписок с лицевого счета предусмотрено действующим законодательством.
Обоснованность требований вкладчика к банку может быть подтверждена представлением только договора банковского вклада (счета) лишь в случае наличия в тексте такого договора условия о том, что его подписанием стороны подтверждают факт внесения средств на счет банка.
24 мая 2016 года
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Комментарии 3
Через интернет, или через офис - без разницы. Нужен документ о том, что вклад действительно был, и документ о том, что на счет вклада деньги поступили. На вклады, открытые в интернет, в банке всегда можно получить документ об открытии вклада. Форма может быть разной. Не обязательно с заголовком "Договор". Главное, чтобы документ однозначно показывал, что вклад открыт и у него такой-то счет. Документы о поступлении денег можно получить либо в банке, через который деньги переводились (если вклад пополнен межбанком), либо опять-таки в том банке, где вклад был открыт.