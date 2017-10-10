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О документах, необходимых для выплаты возмещения по вкладам

10.10.2017 10:35 3 1 212 просмотров
Разбирая сохраненные полезные ссылки, наткнулся на весьма полезный документ от ЦБ "О документах, необходимых для выплаты возмещения по вкладам" от 24 мая 2016 года. Искренне желаю всем читателям блога, чтобы эти знания им не потребовались, и всё же...
Документ не велик, а потому приведу его текст полностью:
Цитата
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Пресс-служба

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru

Информация
О документах, необходимых для выплаты возмещения по вкладам

В Банк России поступают запросы от граждан, касающиеся выплаты страхового возмещения по вкладам в отдельных банках, у которых отозвана лицензия на право осуществления банковских операций.

Разъясняем, что в соответствии со статьями 10 и 12 Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» при обращении с требованием о выплате возмещения по вкладам вкладчик (наследник) представляет:

1) заявление по форме, определенной государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов»;

2) документы, удостоверяющие его личность, а при обращении наследника также документы, подтверждающие его право на наследство или право использования денежных средств наследодателя;

3) нотариально удостоверенную доверенность в случае обращения за возмещением по вкладу представителя вкладчика (наследника).

В случае отсутствия в банке документарного подтверждения обязательств перед вкладчиком вкладчику может быть предложено представить дополнительные документы, подтверждающие обоснованность его требований к банку:

а) договор банковского вклада (счета),

б) приходный ордер с отметками банка о внесении средств, или платежное поручение другого банка о перечислении денег на счет вкладчика, или иной документ, подтверждающий внесение денежных средств на счет банка и отвечающий требованиям, предусмотренным для таких документов законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота, включая выписку с лицевого счета вкладчика, подписанную сотрудником банка и заверенную его печатью. Право вкладчика обращаться в банк за получением выписок с лицевого счета предусмотрено действующим законодательством.

Обоснованность требований вкладчика к банку может быть подтверждена представлением только договора банковского вклада (счета) лишь в случае наличия в тексте такого договора условия о том, что его подписанием стороны подтверждают факт внесения средств на счет банка.

24 мая 2016 года

При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.

Комментарии 3

Дмитрий Довлетханов
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А как быть если вклад, был открыт через интернет банк какие тогда документы нужно предоставить .
Влад Бэй  (BAY)
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Через интернет, или через офис - без разницы. Нужен документ о том, что вклад действительно был, и документ о том, что на счет вклада деньги поступили. На вклады, открытые в интернет, в банке всегда можно получить документ об открытии вклада. Форма может быть разной. Не обязательно с заголовком "Договор". Главное, чтобы документ однозначно показывал, что вклад открыт и у него такой-то счет. Документы о поступлении денег можно получить либо в банке, через который деньги переводились (если вклад пополнен межбанком), либо опять-таки в том банке, где вклад был открыт.
ascerdfg  (ascerdfg)
#
Цитата
Влад Бэй пишет:
Через интернет, или через офис - без разницы. Нужен документ о том, что вклад действительно был, и документ о том, что на счет вклада деньги поступили. На вклады, открытые в интернет, в банке всегда можно получить документ об открытии вклада. Форма может быть разной. Не обязательно с заголовком "Договор". Главное, чтобы документ однозначно показывал, что вклад открыт и у него такой-то счет. Документы о поступлении денег можно получить либо в банке, через который деньги переводились (если вклад пополнен межбанком), либо опять-таки в том банке, где вклад был открыт.
Бюрократы. Они ведь всё равно будут проверять, не закрыл ли ты вклад и вывел деньги. Всё для людей. Сарказм.
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