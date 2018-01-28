МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Информация приведена по состоянию на 08.02.2019.
Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего рода «FAQ». В значительной мере, статья представляет собой обобщение постов этой ветки форума.
22 января 2019 года ЦБ РФ взял МИнБ на санацию. Функции временной администрации возложены на ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора». С одной стороны - это хорошо, так как у санируемых банков лицензии не отбирают. С другой - не понятна дальнейшая судьба Варежки...
1. Чем замечательна эта карта. Карта совершенно бесплатна. По карте возвращается почти 5% денег (Cash Back, Кэшбэк, каша), затраченных в категориях «Супермаркеты» и «Аптеки» (МСС: 5912, 5411). В прочих категориях не начисляется. На остаток по карте могут начисляться проценты, но при соблюдении ряда условий (см.ниже). Карту можно пополнять бесплатно с карт любого банка (если банк-«донор» не берет за это комиссию).
2. Кто может получить карту. Карта выдается только пенсионеру по предъявлению пенсионного удостоверения или справки пенсионного фонда. Иногда пенсионное удостоверение не спрашивают (если возраст подходящий), но лучше всё-таки захватить с собой. Лично у меня спросили и отсканировали.
3. Обязательно ли получать пенсию на эту карту? Нет, не обязательно.
4. Почему эту карту называют «Варежка»? Получите – посмотрите на дизайн – поймёте. А идея названия предложена здесь.
5. Как получить карту.
- Приходите в офис. Просите выдать пенсионную карту. В последнее время никаких бумаг на этом этапе не оформляют, только заносят данные в компьютер и сканируют паспорт.
- Ждете звонка из отделения. Обычно от недели до месяца. Если долго не звонят – можно позвонить самому. Были случаи, когда забывали позвонить.
- Получаете карту в комплекте с пин-кодом. В заявлении, внизу, на первой странице, проверьте наличие галочки напротив фразы «Прошу не подключать страховую программу «Защита 360» (она платная). Попросите проверить, что не забыли подключить программу лояльности (кэшбэк) и расширенный пакет СМС.
- Идете в банкомат или терминал. Он предложит поменять пин код и подключить Телебанк (местное название Интернет-банка). Логин для Телебанка печатается на чеке, пароль вы вводите сами. Можно сразу положить на карту деньги.
- Подключить Телебанк можно и через интернет по номеру карты, серии и номеру паспорта. СМС о подключении может прийти как мгновенно, так и на следующий день. О том, как это сделать подробнее здесь.
- Желательно совершить не очень дорогую первую покупку в супермаркете (Пятерочка, Перекресток, Дикси, Ашан, Билла, Магнит и т.п.), или в аптеке, чтобы проверить в СМС строку про бонус.
- Подключить расширенный пакет СМС можно дома в Телебанке. Расширенный пакет хорош тем, что в СМС сразу приходит информация о бонусе. А потому можно "проверить" незнакомый магазин, сделав недорогую покупку (но больше 100 рублей, иначе СМС может не прийти).
- В Телебанке же можно подключить е-mail уведомления. Если возникнут сложности - звоните на горячую линию (ГЛ). Там подскажут что и в какой последовательности делать. Там же (на ГЛ) можно проверить, что подключена бонусная программа.
По е-mail можно получать ежемесячную выписку а также полную информацию по каждой покупке. Для подключения в новой версии Телебанка е-mail-рассылки или расширенного тарифного плана СМС, выберите в левом меню "Уведомления", справа вверху щелкните на плюсе для создания нового профиля или на существующем профиле для его изменения. Затем нужно, опять-таки сверху, ввести e-mail (телефон) и выбрать тарифный план. Для e-mail все тарифные планы бесплатны. Для СМС - тоже, хотя пишет иное. Не верьте (см. п. 12).
Уточнение. Подключить ежемесячную выписку в новом Телебанке, по-видимому, пока нельзя. Как это сделать в старом Телебанке написано здесь.
6. Как пополнять карту.
- В кассах МИнБ. Деньги будут зачислены в течение часа.
- В банкоматах с функцией cash-in или в платежных терминалах МИнБ. Для этого в главном меню банкомата выбрать пункт "Личный кабинет", после чего откроется новое меню, в котором выбрать "Пополнение карточного счета". Деньги будут зачислены на карту моментально.
- Переводом с других счетов, открытых в МИнБ, через Телебанк. Деньги будут зачислены моментально.
- Переводом с другой карты любого банка (C2C) (см. здесь). Деньги будут зачислены моментально. МИнБ за пополнение комиссию не берет, а вот другой банк может.
- Межбанковским переводом по номеру счета карты. Перевод средств может занимать до 4-х рабочих дней (обычно доходит в течение рабочего дня, если отправлять не слишком поздно, в выходные не ходит). МИнБ за пополнение комиссию не берет, а вот другой банк может.
Важно! После того, как деньги появляются на карте и становятся доступны для операций, они могут не сразу появиться на счете карты (в выписке по счету). Обычно это занимает порядка одного рабочего дня. (Обратите внимание - деньги внесенные в пятницу попадут на счет либо в пятницу, либо в понедельник). Также, если перевести деньги с карты на вклад, с карты они пропадут сразу, а на вкладе появятся некоторое время спустя. Это нормально для МИнБ, волноваться не нужно.
7. Как пополнить «Варежку» с карты другого банка. Пополнять можно в мобильном приложении, с сайта банка https://www.minbank.ru/ (Перевод с карты на карту), а также изнутри нового Телебанка (после ввода логина и пароля). В любом варианте МИнБ за это комиссии не возьмет. Поскольку два первых варианта достаточно очевидны, остановимся подробнее на третьем. Итак, заходим в новый Телебанк. Выбираем в меню слева "Платежи и переводы". В центральной части экрана выделен рисунок карточки с надписью "Счет карты" и суммой остатка (иллюстрации см. здесь). Чуть ниже видна бледная тень другой карточки с надписью "Карта другого банка". Щелкаем на ней мышью, она "выплывает" на передний план. Вбиваем туда данные карты-донора. Далее, справа в верхней части видим строку "Перевод клиенту любого банка". Щелкаем по строчке мышью, и в выпадающем списке выбираем Варежку (Pension Sviter).
Правее указываем сумму. Жмем на стрелу справа... После первого платежа данные чужой карты запоминаются (кроме CVC кода). Эта карта видна бледной тенью ниже Варежки, так что следующий раз данные вводить уже не потребуется, достаточно выбрать нужную карту.
Лимит одного перевода – 75 000 руб., в сутки – 150 000 руб., в месяц (всего всех операций перевода с карты на карту) – 300 000 руб.
8. С карт каких банков пополнение Варежки проходит без комиссии. С большинства дебетовых карт.
Не берут комиссию (проверено): Тинькофф банк, Кукуруза, Космос ХКБ, Доходная от Альфы, БИН банк, Сбербанк, Билайн, Совкомбанк, Тачбанк, ...(список будем пополнять)
Берут комиссию за «стягивание» со своих карт: Авангард, ББР, Киви, МКБ, МТС, ПСБ, Раунд (МегаФон), Русский Стандарт, СДМ, УБРиР, УралСиб, Яндекс, КЕБ .
9. Как получить кэшбэк. Никаких специальных действий не требуется. Сумма кэшбэка указывается в СМС, если подключен тариф "Расширенный". Начисляется кэшбэк на счет карты: официально на 5-й рабочий день каждого месяца, следующего за расчётным (реально начисляют пораньше, где-то от 3 до 6-го числа и не только в рабочие дни). Размер кешбэка отображается в Телебанке (раздел "История и выписки") зелёным текстом по каждому бонусируемому платежу и суммой - на рисунке карточки вверху, но не сразу, а через несколько дней - когда пройдет подтверждение платежа. Обратите внимание, бонус за несколько последних дней месяца не успевает отработаться. И он пойдет на следующий месяц.
Кэшбэек начисляется на покупки только в супермаркетах и аптеках (MCC 5411 и 5912). Даже в магазинах одной сети коды MCC могут отличаться (см. п. 16). Например, в магазинах FixPrice могут быть коды как 5411, так и другие. Более того, коды MCC могут отличаться даже в кассах одного магазина (Ашан и т.п.)! Проще всего определять наличие бонуса при помощи мелкой «контрольной закупки» или поиском в Интернете.
Месячный лимит кэшбэка – 5000 руб.
Если проходит возврат товара, то уже выплаченный за него кэшбэк будет удержан.
Кроме кэшбэка МИнБ, можно подключаться к акциям карт МИР (см. https://privetmir.ru/ )
10. Процент на остаток (ПНО). ПНО начисляется ежедневно на входящий остаток на карте и выплачивается в последний календарный день месяца. Проценты будут начислены за те дни, когда денежные средства находились на счету (на начало дня) по следующей схеме: - до 1 000 рублей – не начисляются; - от 1 000 рублей (вкл.) до 50 000 рублей – 4% годовых; - свыше 50 000 рублей (вкл.) – 6% годовых.
Хранить на карте большие суммы (больше 50 тыр) опасно. Поэтому, если вы примете такое решение, имеет смысл установить небольшой лимит на снятие наличных, возможно даже 0 руб. На возможность оплаты покупок он не повлияет.
11. Где посмотреть тарифы. Здесь . Тарифы там выложены в двух форматах: .pdf и .xlsx (Exсel),Так как перечень тарифов очень велик, рекомендуем воспользоваться файлом Excel - там работает оглавление, или воспользоваться поиском по слову "пенсионера".
12. Платны ли СМС. Вот здесь написано, что платные. При подключении или изменении тарифного плана в Телебанке тоже показывается комиссия до 85 рублей в месяц. Однако, если посмотреть тарифы на Дистанционное банковское обслуживание (раздел 3 сборника тарифов - см. п. 11 FAQ), то выяснится, что для Варежки они бесплатны. Это не знают некоторые банковские маринки. Не верьте им, верьте официальным тарифам.
Хотя в тарифах про это указаний нет, но, по заверениям участников нашего форума, бесплатны СМС не только на основной, но и на дополнительный номер телефона. Подключить дополнительный номер можно в новом Телебанке в разделе "Уведомления". Нужно нажать на плюсик в верхнем правом углу и создать дополнительный канал уведомлений.
13. СМС и PUSH-уведомления
Для Клиентов, пользующихся мобильным приложением MInB, запущен сервис PUSH-уведомлений. Подробнее здесь. Кратко: Если у Вас не установлен мобильный банк (МБ -приложение для смартфона) или PUSH по любой причине не доставлен (нет подключения к интернету или пуши запрещены настройками смартфона) в течение примерно минуты - приходят СМС.
Сообщения с динамическими паролями отправляются только СМС.
Отключить использование PUSH-уведомлений можно через звонок в службу поддержки. Кроме того, как экспериментально установил AlekseevIR, чтобы отключить PUSH-уведомления достаточно в настройках смартфона отключить уведомления от этого приложения.
14. В некоторых магазинах не действуют бесконтактные платежи «Мир-бесконтакт». Это, к сожалению, действительно так. В «Пятерочке», например, - работает, в Билле – нет, а в Ашанах – в разных магазинах по-разному. Приходится вставлять карту внутрь устройства считывания.
15. Как вывести деньги с Варежки?
- Через банкоматы или кассы МИнБ. Лимит на снятие наличных: 200 000 руб в день, 600 000 руб месяц. До 200 001 руб в месяц - бесплатно. Если больше - комиссия 1% .
- Через банкоматы или кассы сторонних банков. До 15 000 руб. (включительно) в месяц. От 15 001 до 200 000 руб., комиссия 1% от суммы операции, но не менее 149 руб. При снятии свыше 200 001 руб. в месяц - 2%.
- Из Телебанка на карту другого банка за 1%.. Лимит - 50 000 руб в сутки, в месяц (всего всех операций перевода с карты на карту) – 300 000 руб..
- С Варежки можно стягивать денежные средства на карты других банков через соответствующие сервисы банков без комиссии с обеих сторон: Тинькофф, Рокетбанк, ВТБ, ПСБ, ХКБ (до 31.12.2019 г.), на карты Бинбанка через https://p2p.mdm.ru/transfer .
- Межбанковским переводом из Телебанка. Бесплатно, но медленно. Банк их отправляет только на следующий рабочий день, приходят в районе 14 часов. Лимита межбанковских переводов нет. Про то, как сделать перевод написано здесь.
Уточним, что отсутствие комиссии за "перевод по свободным реквизитам" в тарифах указано специально для Варежки. На другие карты это не распространяется. Подробнее см. здесь.
16. Можно ли к Варежке выпустить дополнительную карту, или выпустить Варежку как дополнительную карту к другой карте? Можно ли выпустить Варежку в валюте, отличной от рублей?
Нельзя. Подробнее см. в разделе 9.5 Правил выпуска, обслуживания и использования банковских карт ПАО «МИнБанк».
17. Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay
С Google Pay и Apple Pay и карта не дружит, потому что МИР. Говорят что думают, но сроков назвать не могут.
А вот с Samsung Pay уже заработала. К сожалению не работает там, где не работает МИР-овский бесконтакт, например, в Ашане. Да и в других местах работает не всегда.
18. Подводные камни:
- В п. 9.10.9. правил выпуска, обслуживания и использования банковских карт ПАО «МИнБанк», написано, что если Вы будете использовать карту по большей части в магазинах, где дают повышенный кэшбэк, то банк оставляет за собой право не платить кэшбэк вообще и даже заблокировать карту. То есть, фактически банк прописал себе право прикрыть лавочку с бесплатной раздачей слонов в любой момент. Это надо иметь в виду, хотя и не считаю это поводом отказываться от интересного предложения.
- МИнБ замечен в изменении тарифов без информирования и даже задним числом. Это его не украшает, но и в таких крупных подлянках, как, например, унификация Тинькоффа, он замечен не был.
- Распечатка баланса на чеке в банкоматах МИнБ стоит 3 руб (просмотр на экране - бесплатно), в банкоматах других банков - 15 руб.
- Перевод между картами МИнБ по номеру карты - 10 руб. Перевод между картами МИнБ по номеру счета бесплатен (доступен в Телебанке).
- После завершения срока действия карты (5 лет), если вы почему-то решите не получать новую карту, то счет нужно закрыть, так как иначе с него через год начнут списывать по 200 рублей в месяц. В тарифах не написано, но в письме из банка утверждают, что комиссия взимается только в пределах остатка на счете. Таким образом, при достижении нулевого остатка, комиссия списываться не будет.
- Строго говоря, кэшбэк с 23 мая 2018 стал не 5%, а чуть-чуть меньше, так как в новых правилах предусмотрено "округление" в меньшую сторону путем отбрасывания копеек. Насколько меньше - зависит от суммы покупки. Если купить на 19,99 руб, то кэшбека вообще не будет. Если на сумму, кратную 20 рублям - кэшбэк выйдет ровно 5%. При сумме покупки в несколько тысяч потери будут не значительны в любом случае.
- МиНБ получил, видимо, партию карт с бракованными чипами. На форуме есть сообщения, что карта быстро выходит из строя. Карту заменяют бесплатно, но нужно быть настойчивым и не соглашаться на замену "по инициативе клиента" (платную). Если, конечно, вы эту карту не сломали, не стирали или не клали в микроволновку. И имейте в виду (тупые маринки этого не знают), что "размагнитить" карту с чипом невозможно. На микропроцессор магнит не действует (в разумных пределах), а магнитная полоса, хотя и сохранилась, но в большинстве терминалов не используется.
- В Телебанке замечен глюк, когда некоторые покупки по карте не отражаются, хотя СМС приходила и сумма на карте показана правильно. Увидеть пропавшие операции можно, если в разделе "История и выписки" заменить установленное по умолчанию условие "Последние 20 операций" на текущий месяц (см. здесь).
19. Магазины, где дают/не дают кээшбэк (MCC 5411):
Достоверные данные о МСС в конкретных магазинах можно получить здесь . Не претендуя на полноту, приведем несколько названий магазинов, где дают / не дают код MCC 5411:
Дают кээшбэк Магнит, Магнит Косметик, Пятерочка, Перекресток, Виктория, Магнолия, Ашан (не всегда), Дикси, Лента, Spar, Карусель, ОКЕЙ, Metro cash&carry, сеть "СЕМЬЯ" ( "7 Я" ) в Санкт-Петербурге, Азбука Вкуса, ВкусВилл, Аленка (Павелецкий вокзал, Красный Кит, Мытищи), Глобус (Красногорск, Котельники), магазин "Да!", Мясницкий ряд, Мясновъ (Москва, не все), алкомаркет "Норман" на ул. Кунцевская, Билла, Ярче!, Nespresso, Fix Price (не многие).
Аптеки (MCC 5912): "Таблетка",...
НЕ дают кээшбэк: У Палыча, Selgros, Fix Price (большинство), Я Любимый (5499, но бывают 5411), Авоська, Твой Дом Крокус, Продажа свежего и мороженого мяса, Булочные, Различные продовольственные магазины, Икея (Химки)...
Спасибо уважаемым Companyon, rondo и многим другим форумчанам за ценные рекомендации по правке статьи.
Комментарии 40
ПНО выплачивается в последний день месяца, начисляет отделение.
Смотрите в ИБ состояние счета, а не только баланс по карте. Деньги на балансе обычно сразу доступны для всех операций. ПНО начисляется на суммы, прошедшие по счету, а не - на балансе карты.
Распечатка баланса на чеке стоит 3руб.
При снятии в банкоматах и кассах свыше 200001 р. комиссия 1 %.
Проверить то, что подключили бонусный счет можно на ГЛ.
Получить помощь по Телебанку (подключение почты, СМС и т. п.) можно на ГЛ. Проведут пошагово.
«Телебанк» - пошагово открыть разделы «Счета, вклады, кредиты и карты» / «Карты», из списка выбрать карту и в разделе «Оповещение по карте» перейти по ссылке на вкладку «Изменить» тарифный план. "Числовой псевдоним", "текстовой псевдоним" - можно изменить и пароль, и логин.
Можно получать ежемесячную выписку на почту, если подключить рассылку.
Полную информацию по каждой покупке можно получать не только в СМС (пакет Расширенный), но и на почту.
[/QUOTE] "Пополнить в банкоматах с функцией cash-in или в платежных терминалах МИнБ. Деньги будут зачислены на карту моментально, на счет банковской карты – не позднее следующего рабочего дня".
Я пополнила в терминале 1 декабря, в Телебанке по счету - 4 декабря.
При перечислении со счетов, открытых в Банке, срок зачисления денежных средств:
на карту – моментально;
на счет банковской карты – моментально.
Для этого можно открыть "Универсальный кошелёк" под 6 % (ставка может измениться). Открыть вклад на сумму от 1000 р. от 366 до 700 дн. - в отделении банка при предъявлении пенс. удостоверения.
Перевод между картами Минбанка по номеру карты - 10 руб. Перевод между картами МинБанка по номеру счета бесплатен (доступен в ИБ).
Перевод с карты на карту с комиссией: http://www.banki.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=432339
МИР Московсеого индустриального бака
В первом предложении статьи подправьте опечатку:
МИР Московсеого индустриального бака
Ну, тогда и опечатку "бака" в этом же предложении исправить на "банка" .
Хотя с прошлого августа в теме ПочтоПятёрочки "отдельно от сбегательного счета" уже полтораста страниц исписано - и ничо, все всё понимают
Внутри пакета Расширенный, в самом Телебанке, поставить галочку "рассылка уведомлений" (как для телефона, так и для почты) - Разрешить информационную рассылку. Тогда должна прийти выписка. Там про рассылку об акциях и т. п. говорится. Но мне и другим ни разу никакого спама не приходило.
В пункте: Не берут комиссию (проверено): с карт БИН банка, Сбербанка, Билайн, Совкомбанка.
В пункте: С Варежки можно стягивать ... без комиссии
на карты Бинбанка через https://p2p.mdm.ru/transfer без комиссии с обеих сторон.
MCC без КБ: У Палыча, Selgros, "fix price" 5311, но бывают 5411, Я Любимый 5499, но бывают 5411, Авоська 5499, Твой Дом Крокус 5719, 5422 — Продажа свежего и мороженого мяса, 5462 – булочные, 5499 — Различные продовольственные магазины – рынки, магазины со специальным ассортиментом, продажа полуфабрикатов, фирменных блюд. Внуково 5300, Зельгрос (Алтуфьево) мсс-код Оптовые закупки, а не супермаркеты, Зельгрос Бирюлёво Икея (Химки) продукты 5499.
МСС 5411: в Магните, Пятерочке, Виктории, Магнолии, Ашане (не всегда), Дикси, Ленте, Spar, Metro cash&carry, Аленке (Павелецкий вокзал), Глобус (Красногорск), магазин "Да!", в алкомаркете "Норман" на ул. Кунцевская, магазин стоит в 50метрах, в Билле, Ярче, nespresso.
МСС 5411:
........."Норман" на ул. Кунцевская,
.........
Вот до чего же тесен мир ???
Не берут комиссию (проверено): Кукуруза, Космос ХКБ, Доходная от Альфы, БИН банк, Сбербанк, Билайн, Совкомбанк...(список будем пополнять)
Можно также добавить Тачбанк .
на КЕБ / с2с КЕБ-а / - стянул за 5-ть сек. Бесплатно с обоих сторон ))))