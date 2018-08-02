Налогообложение облигаций

invest-schet пишет:

Меня убеждали Финам, потом ВТБ и Открытие. Пока я не нашёл на сайте ВТБ же их же собственный комментарий о том, что НКД, как и КУПОН не входит в налогооблагаемую базу. Потом добрался до более высокопоставленного менеджера в Открытии



Потом я проверил отчёты по Финаму и написал им, о том, что, типа, смотрите, вы не берётся налог с НКД, хоть и настаиваете на этой формуле. И уж после этого тучи как-то рассеялись.