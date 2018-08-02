Налогообложение облигаций

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) удерживается с налоговой базы и с купонного дохода (процентов).
Налоговой базой является финансовый результат по операциям с ценными бумагами, который определяется как доходы от операций за вычетом соответствующих расходов (п. 12 ст. 214.1. НК РФ)
Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от реализации (погашения) ценных бумаг, полученные в налоговом периоде (п. 7 ст. 214.1. НК РФ).
Расходами по операциям с ценными бумагами признаются расходы, связанные с приобретением, реализацией, хранением и погашением ценных бумаг (п. 10 ст. 214.1. НК РФ).
Процентами признается любой заранее заявленный (установленный) доход, в том числе в виде дисконта, полученный по долговому обязательству любого вида (п. 3 ст.43 НК РФ).
1. Налогообложение купонов:
- Суммы процентов по ОФЗ и муниципальным облигациям налогом не облагаются (п. 25 ст. 217 . НК РФ).
- Доходы в виде процента (купона, дисконта) по облигациям, эмитированным до 1 января 2017 года, включаются в доходы по операциям с ценными бумагами, полученные в налоговом периоде. (п. 7 ст. 214.1. НК РФ).
- На доходы в виде процента (купона) по облигациям, эмитированным после 1 января 2017 года, налоговая база определяется как превышение суммы выплаты процентов (купона) над суммой процентов, рассчитанной исходя из номинальной стоимости облигаций и ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной на пять процентных пунктов, действующей в течение периода, за который был выплачен купонный доход (п. 1 ст. 214.2. НК РФ). Кстати, в отличие от налога на доходы по операциям с ценными бумагами (13%), налог «на превышение ключевой ставки+5%» составляет 35%. Обратите внимание, что берется номинальный процентный доход, то есть отношение суммы выплаты по купонам за год к номиналу облигации, а не к цене, за которую вы её купили. Например, если вы купили облигацию с купонным доходом в 10% годовых за 50 и фактическая текущая доходность для вас будет 20%, налог не удержат. И наоборот, если вы купили облигацию с доходностью 16% за 200 и фактическая доходность - 8%, с вас всё равно возьмут налог.
Отметим, что, в соответствии с письмом Министерства финансов РФ от 3 ноября 2017 г. N 03-03-10/72515 моментом эмиссии считается дата начала размещения облигаций (а не дата их регистрации, как полагали многие ранее).
2. Кто и когда удерживает налог?
Правила удержания налога определены статьей 226.1 НК РФ, важные разъяснения приведены в письме Минфина России от 24 мая 2018 г. N 03-04-06/35287.
Большинство брокеров проводят все операции через брокерский счет. В этом случае налоговым агентом является брокер. В конце года (для брокерского счета), перед закрытием индивидуального инвестиционного счета (ИИС), а также при выводе денег с брокерского счета он рассчитывает суммарный результат по всем операциям продажи и погашения всех облигаций (включая ОФЗ), добавляя к полученному результату купонный доход от корпоративных облигаций, выпущенных до 01.01.2017 г. Если налоговая база оказывается больше нуля, с неё берется НДФЛ в размере 13%. Если меньше нуля - налог не берется. Убыток допускается переносить на следующие года (по заявлению владельца брокерского счета).
Если корпоративная облигация выпущена до 01.01.2012 г., налог на купонный доход удерживает эмитент, сразу при выплате. На брокерский счет приходит сумма уже без налога. Однако брокер учитывает это при окончательном расчете налогооблагаемой базы.
Если облигация выпущена после 01.01.2017, то налог на купонный доход (при превышении ставки над ЦБ+5%) также удерживается сразу при выплате, но он уже не участвует в расчете налогооблагаемой базы.
Если облигация выпущена после 01.01.2012, но до 01.01.2017, возможно два подхода. Некоторые брокеры (например, ВТБ) удерживают налог с купона при расчете НДФЛ по финансовому результату (в конце года, перед закрытием ИИС, при выводе денег с брокерского счета). Другие (например, Уралсиб), удерживают налог сразу при выплате купона на брокерский счет. Есть и такие (ПСБ) которые практикуют оба варианта. Подробнее про это смотрите в конце статьи в дополнении от 10.02.2019.
Некоторые брокеры (например, ВТБ) могут использовать другой механизм выплат. Купонный доход у них выплачивается депозитарием непосредственно на банковский счет клиента, минуя брокерский счет. Такое происходит, например, при выплате купонов облигаций, приобретенных на ИИС. Здесь в качестве налогового агента выступает депозитарий, который удерживает налог сразу при выплате купонного дохода. Причем налог удерживается не с совокупной налоговой базы за год, а с конкретного купона.
Хуже всего ситуация, когда напрямую на банковский счет, минуя брокерский, идет погашение облигации. Дело в том, что, согласно п. 6. ст. 226.1 НК РФ "Не признается налоговым агентом депозитарий... при осуществлении выплат налогоплательщикам сумм в погашение номинальной стоимости ценных бумаг." И действительно, депозитарий не имеет данных о том, по какой цене была куплена бумага. Эта информация хранится у брокера. Но и брокер не может быть в этом случае налоговым агентом (см. здесь ). А потому обязанность декларировать и уплатить налог остается за инвестором.
Более подробно с позицией ВТБ, практикующего выплату купонов и погашение облигаций на банковский счет, минуя брокерский, можно ознакомится в статье "Налогообложение по операциям на основании договора на брокерское обслуживание" на сайте ВТБ .
3. Как удерживается налог при выводе денег с брокерского счета
Порядок определен п. 11 и 12 ст. ст 226.1 НК РФ. Налоговый агент должен рассчитать налоговую базу по всем операциям с начала года до момента вывода денег и удержать с этой базы НДФЛ. Если налог окажется больше выводимой суммы, то удерживается 13% с выводимой суммы. Если налог меньше выводимой суммы, то он удерживается полностью. Если налоговая база отрицательная или нулевая - налог не удерживается.
Если в течение года владелец брокерского счета выводит с него деньги несколько раз, то налоговая база каждый раз вновь рассчитывается с начала года, а затем учитывается уже уплаченная сумма налога.
4. Облагается ли НДФЛ разница между ценой покупки и ценой погашения ОФЗ?
Облагается. П. 25 ст. 217 . НК РФ освобождает от уплаты НДФЛ только с купонов ОФЗ и муниципальных бумаг. На доход от разницы цены покупки и продажи/погашения он не распространяется. Но если ОФЗ принадлежат вам более трех лет, на них распространяется инвестиционный налоговый вычет (см. следующий раздел).
Регулярно появляются вопросы в связи с пунктом 32 статьи 217 Налогового Кодекса, предусматривающим освобождение от налогообложения выигрышей по облигациям государственных займов Российской Федерации и сумм, получаемых в погашение указанных облигаций. Однако, письмо Минфина РФ от 17 июня 2016 г. №21-03-04/35490 разъясняет, что его положения применяются только к облигациям государственного внутреннего выигрышного займа.
Детальный анализ уплаты НДФЛ с разницы между ценой покупки и ценой погашения ОФЗ, включая вопрос о том, кто является налоговым агентом, приводится на сайте Коллегии Налоговых Консультантов в статье "Департамент банковского аудита о порядке налогообложения НДФЛ доходов от погашения ОФЗ".
5. Налоговый вычет на долговременное владение ценными бумагами
Разница между ценой покупки и ценой погашения облигаций, акций и инвестиционных паев не облагается НДФЛ (предоставляется инвестиционный налоговый вычет в соответствии с пп.1 п.1 ст.219.1 НК РФ) при выполнении следующих условий:
- бумаги находились в собственности налогоплательщика более трех лет;
- бумаги, допущены к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже;
- бумаги учитываются НЕ на индивидуальном инвестиционном счете" (пп.6 п.1 ст.219.1 НК РФ).
- бумаги были приобретены после 1 января 2014 года (см. Федеральный закон от 28.12.2013 N 420-ФЗ).
В отношении бумаг, которые учитывались на ИИС, но при его закрытии были переведены на обычный брокерский счет имеется Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 26 октября 2016 г. N 03-04-07/62308, в котором говорится, что вычет распространяется на такие бумаги.
Обратите внимание! Налоговый вычет на долговременное владение ценными бумагами предоставляется не автоматически, а на основании вашего заявления установленной формы. Если заявления не сделать, то и вычета не будет.
6. Налогообложение дисконтных облигаций
Существуют облигации, которые изначально продаются эмитентом дешевле номинала, с дисконтом. В отличие от разницы между ценой покупки на бирже и ценой продажи (погашения) такой доход относится не к доходу от реализации, а к процентному доходу, и облагается (не облагается) НДФЛ по правилам для купонного дохода. Дело в том, что согласно п. 3 стр 43 НК РФ , процентом признается любой заранее заявленный (установленный) доход, в том числе в виде дисконта.
Кроме того, в п. 17.2 ст. 217 НК РФ прямо указывается: "Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) следующие виды доходов физических лиц: ....доходы в виде дисконта, получаемые при погашении обращающихся облигаций российских организаций, номинированных в рублях и эмитированных после 1 января 2017 года".
7. Налогообложение индексируемых ОФЗ (ОФЗ-ИН)
Вопросы налогообложения индексируемых ОФЗ рассмотрены в письме Минфина России от 14.07.2015 N 03-03-10/40395. Там говорится, что доход от индексации номинала ОФЗ-ИН признается процентным доходом, а стало быть, НДФЛ не облагается. Сумма дохода от индексации определяется как разность между номинальной стоимостью Облигации на дату продажи (погашения) и номинальной стоимостью этой Облигации на дату ее покупки.
А вот разность превышения цены облигации над номиналом при продаже(погашении) и покупки НДФЛ облагается. То есть, допустим что при покупке номинал облигации был 1000 рублей, а купили вы её за 900 рублей. Пусть при погашении вы получили за бумагу 1100 рублей (номинал на момент погашения). Разность 1100-1000 облагаться НДФЛ не будет, а разность 1000-900 - будет.
8. Налогообложение облигаций с амортизацией долга
Погашение номинальной стоимости облигаций с амортизацией осуществляется частями. При этом финансовый результат (прибыль или убыток) относится к налоговой базе за текущий год " пропорционально доле доходов, полученных от частичного погашения" (см. п. 13. ст 214.1 НК РФ). Например, допустим вы купили облигацию номиналом 1000 рублей за 950 рублей (с учетом комиссии). Совокупный финансовый результат от операции покупки/погашения будет 1000-950=50 рублей. Пусть в текущем году сумма амортизации составит 10% от номинала (100 рублей). Соответственно налоговая база за текущий год вырастет на 5 рублей с облигации.
9. Следует ли включать накопленный купонный доход (НКД) в доходы и расходы при купле-продаже облигаций ?
Разъяснение этого вопроса дают Письма Министерства финансов Российской Федерации от 24 мая 2018 г. N 03-04-06/35285 и от 18.06.2018 N 03-04-07/41907 .
При определении финансового результата по операциям с ценными бумагами, доходы от купли-продажи (погашения) ОФЗ и муниципальных облигаций учитываются без процентного (купонного) дохода" (п.13 ст.214.1 НК РФ) (* см. дополнение от 24.11.2018. в конце статьи).
В отношении всех прочих облигаций в Налоговом кодексе указаний нет, а упомянутые выше письма Минфина однозначно разъясняют, что «суммы накопленного купонного дохода, полученные налогоплательщиком при реализации ценных бумаг, включаются в доходы налогоплательщика, а соответственно, расходы налогоплательщика по приобретению ценных бумаг включают суммы накопленного купонного дохода, уплаченные налогоплательщиком продавцу ценных бумаг».
Что из этого следует?
Рассмотрим ситуацию, когда вы покупаете облигацию за день до погашения купона и продаете на следующий день после. То есть вы покупаете по цене+НКД (дороже), а продаете по цене без НКД (дешевле), следовательно, фиксируется убыток, который приведет к снижению налогооблагаемой базы.
Если облигация была выпущена до 2017 года, с полученного на следующий день после покупки купона должен быть удержан налог. Для облигаций, выпущенных после 01.01.2012 года, налог удерживается в конце налогового периода, поэтому "доход" от купона и "убыток" от продажи взаимно компенсируются. Для облигаций, выпущенных до 01.01.2012 года налог удерживается эмитентом при выплате купона, но должен быть учтен налоговым агентом (брокером) при окончательном расчете в конце налогового периода или при закрытии ИИС. То есть и в этом случае "доход" и "убыток" взаимно компенсируются.
Если Вы купите облигацию на следующий день после погашения купона, а продадите за день до следующего погашения, то налог на "доход" от выгодной продажи также компенсирует отсутствие налога на купон. Пока всё логично и вопросов не вызывает.
А вот если облигация выпущена после 01.01.2017 года...
Пусть купонный доход меньше «ключевой ставки+5%».
Вы купили за день до выплаты купона за цену+НКД, продали через день за цену (без НКД). Налога на купон нет. Но так как цена+НКД больше цены без НКД, формально будет зафиксирован убыток, которого в реальности нет. И наоборот, если Вы купили облигацию сразу после выплаты купона, а продали за день до его выплаты - будет зафиксирована прибыль, с которой будет удержан налог. Который не был бы удержан, продай вы облигацию на день позже.
Любой здравомыслящий человек скажет, что это идиотизм, и что отменяя налог на купон, следовало бы отменять и налог на НКД (как сделано для ОФЗ и муниципалок). Или, с учетом налога "на превышение" разделять при продаже бумаг налог на разницу цены и налог на НКД. Увы, но упомянутые выше письма Минфина дают четкое разъяснение, что, хотя закон идиотский, - это закон, а следовательно, его нужно выполнять.
Какой вывод следует сделать в отношении облигаций, выпущенные после 01.01.2017?
Если вы собираетесь держать облигацию до погашения и покупаете её по цене, большей 100, то её вполне можно покупать в любой момент, так как налогооблагаемой разницы цены продажи (погашения) и цены покупки не будет.
Если вы купили облигацию дешевле номинала или (и) допускаете возможность продажи облигации до погашения, то лучше подстраховаться за счет НКД: покупать "дороже" - с большим НКД перед выплатой купона, а продавать "дешевле" после выплаты купона. Таким образом можно себе организовать "убыток" и избежать уплаты НДФЛ "с финансового результата".
Рекомендация не относится к высокодоходным (высокорисковым) облигациям, по которым купонный доход больше «ключевой ставки+5%».
Налог в 35% на превышение ЦБ+5% удерживается сразу при выплате купона со всей суммы купона. То есть, если Вы купили бумагу за день до выплаты купона, и практически полностью оплатили при покупке купон в виде НКД, всё равно при выплате купона будет удержан полный налог и вы получите меньше, чем заплатили НКД при покупке. На это накладывается налог на прибыль с учетом НКД, в итоге начинается такая математика, в которой даже не хочется разбираться.
Дополнение от 24.11.2018. Ещё раз про учет НКД при налогообложении купли/продажи ОФЗ
Формулировка п.13 ст.214.1 НК РФ иногда вызывает непонимание в части того, идет ли там речь о НКД или о купоне. Зачастую ссылаются на упомянутые выше письма Департамента налоговой и таможенной политики Минфина. Однако, письмо от 18 июня 2018 г. N 03-04-07/41907 вообще относится только к корпоративным бумагам. ОФЗ там не упомянуты даже в разрезе налогообложения купона. С письмом от 24 мая 2018 г. N 03-04-06/35285 немного сложнее. Про ОФЗ там говорится в начале письма. А в конце письма идет следующий текст:
Цитата
|Накопленный процентный (купонный) доход как отдельный вид дохода по облигациям в главе 23 Кодекса "Налог на доходы физических лиц" не предусмотрен. Специальных положений, касающихся учёта при налогообложении сумм накопленного процентного (купонного) дохода, в главе 23 Кодекса не содержится.
Суммы такого дохода, полученные налогоплательщиком при реализации ценных бумаг, включаются в доходы налогоплательщика, а соответственно, расходы налогоплательщика по приобретению ценных бумаг включают суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченные налогоплательщиком продавцу ценных бумаг.
Некоторые делают вывод, что это распространяется и на ОФЗ. Вывод ошибочен, так как приведенный участок текста есть окончание блока, посвященного влиянию на вопрос о НКД Федерального закона от 03.04.2017 N 58-ФЗ (о налогообложении купона корпоративных бумаг, эмитированных после 01.01.2017). И вывод этот относится именно к корпоративным бумагам, а не к ОФЗ. Кстати, этот блок целиком скопирован из более раннего письма от 3 апреля 2018 г. N 03-04-06/21528
, полностью посвященного только 58-ФЗ.
Впрочем, вспомним, что
Цитата
|настоящее письмо Департамента не содержит правовых норм... и не является нормативным правовым актом. Письменные разъяснения ... имеют информационно-разъяснительный характер и не препятствуют... руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации..."
Вот и обратимся непосредственно к налоговому кодексу. Давайте вчитаемся в статью 241.1.
В п. 7 написано, что "доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от реализации (погашения) ценных бумаг...." А "доходы в виде процента (купона, дисконта)" могут входить или не входить в доходы по операциям с ценными бумагами. То есть видим два вида доходов: "доходы от реализации (погашения) ценных бумаг" и "доходы в виде процента (купона, дисконта)".
Теперь вернемся к п. 13.
"При определении финансового результата по операциям с ценными бумагами, доходы от купли-продажи (погашения) ОФЗ и муниципальных облигаций учитываются без процентного (купонного) дохода"
То есть речь идет не о всем доходе по операциям, а именно о доходе от реализации/погашения. Но о каком "процентном (купонном) доходе" может идти речь при продаже/погашении, если "доходы в виде процента (купона, дисконта)" идут по особой статье? Очевидно только о НАКОПЛЕННОМ купонном доходе.
Что же касается "доходов в виде процента (купона, дисконта)", то они для ОФЗ освобождаются от налогообложения пунктом 25 статьи 217.
Однако моим рассуждениям была бы грош цена, если бы они не были подтверждены практикой. Приведу цитату с форума:
Цитата
|invest-schet пишет:
В своё время я проводил эксперимент с запросом к нескольким брокерам (Финам, ВТБ, Сбербанк, Открытие, БКС). Волна поднялась после того, как официально один брокер подтвердил, что будет облагать НКД налогом. Финам дал такую формулу:
НОБ = Цена продажи/погашения облигации + полученный НКД — цена покупки облигации — уплаченный НКД — расходы на сделки
В ходе разбирательства, отнявшего немало сил, выяснилось, что с НКД всё-таки налог не берут.
Цитата
|invest-schet пишет:
Меня убеждали Финам, потом ВТБ и Открытие. Пока я не нашёл на сайте ВТБ же их же собственный комментарий о том, что НКД, как и КУПОН не входит в налогооблагаемую базу. Потом добрался до более высокопоставленного менеджера в Открытии
Потом я проверил отчёты по Финаму и написал им, о том, что, типа, смотрите, вы не берётся налог с НКД, хоть и настаиваете на этой формуле. И уж после этого тучи как-то рассеялись.
Во избежание путаницы подчеркну, что речь в дополнении от 24.11.2018 идет только о НКД к ОФЗ. НКД для корпоративных бумаг любых годов эмиссии должен учитываться при налогообложении операций купли/продажи.
Дополнение от 10.02.2019. Уралсиб удерживает НДФЛ с купона при выплате на брокерский счет или ИИС
В ст. 226.1 НК РФ есть нет однозначного указания о том, КОГДА брокер должен удержать налог с купона облигации, выпущенной после 01.01.2012, но до 01.01.2017. В п. 9 ст. 226.1 говорится, что
Цитата
|налоговый агент уплачивает удержанный у налогоплательщика налог в срок не позднее одного месяца с наиболее ранней из следующих дат:
1) дата окончания соответствующего налогового периода;
2) дата истечения срока действия последнего по дате начала действия договора, на основании которого налоговый агент осуществляет выплату налогоплательщику дохода, в отношении которого он признается налоговым агентом;
3) дата выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг).
Исходя из этого, большинство брокеров и УДЕРЖИВАЮТ налог в это время. Однако, строго говоря, время УДЕРЖАНИЯ и время УПЛАТЫ В БЮДЖЕТ может и не совпадать. Поэтому, по всей видимости, брокер не нарушает законодательство, если удерживает налог сразу при выплате на брокерский счет, а уплачивает его в бюджет только в конце года или при закрытии ИИС.
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PS. Благодарю уважаемого Verges за ценные комментарии и ссылки на интересные материалы, использованные при написании этой и других статей.
Комментарии 34
Но при полном купоне 200руб. государство сдерет с физика налога на 27,13руб. = ставка 35% * превышение 77,50руб.
Итого бедный физик от удержания облигации и налогового эффекта сработал в минус (получил 26руб, а с него государство содрало 27,13руб)! Просто отличный международный финансовый центр.
Я правильно понимаю, что при погашении возьмут такой налог:
1. по ОФЗ и муниципалкам (1000-800)*13%=26 рублей
2. по корпоративкам от 2017г ((1000+60)-(800+50))*13%=27,3 рубля
По корпоративкам от 2017 года последний купон не будет облагаться НДФЛ. При погашении сначала выплачивается купон (без налога), а потом гасится номинал. То есть правильно: (1000-(800+50))*13%=19,5 руб. А вот если Вы эту облигацию продадите за день до погашения, то тогда правильна Ваша формула. Так как 60 - это уже будет НКД, а не купон.
Если быть скрупулезным, то из цены продажи нужно ещё вычесть "накладные расходы": все комиссии брокера и биржи.
Довольно неожиданно, что с корпоративок при погашении меньший налог возьмут. Вроде государственные позиционируются как бумаги со льготным налогообложением, а тут, получается, корпоративные при определенных условиях имеют преимущество
Надо будет у себя в файликах формулу доработать.
На основании Вашего вопроса текст статьи отредактирован.
"При определении финансового результата по операциям с ценными бумагами, доходы от купли-продажи (погашения) ОФЗ и муниципальных облигаций учитываются без процентного (купонного) дохода" .
Но ведь слово "накопленный" (купонный доход) тут не фигурирует.
Согласно же вышеприведенному письмам Минфина от 24 мая 2018 г. N 03-04-06/35285 :
"Накопленный процентный (купонный) доход как отдельный вид дохода по облигациям в главе 23 Кодекса "Налог на доходы физических лиц" не предусмотрен. Специальных положений, касающихся учёта при налогообложении сумм накопленного процентного (купонного) дохода, в главе 23 Кодекса не содержится.
Суммы такого дохода, полученные налогоплательщиком при реализации ценных бумаг, включаются в доходы налогоплательщика, а соответственно, расходы налогоплательщика по приобретению ценных бумаг включают суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченные налогоплательщиком продавцу ценных бумаг.
Далее в обзоре документа (от 24 мая 2018) видим :
"Что касается накопленного дохода, то он включается в доходы при реализации ценных бумаг и в расходы по их приобретению"
В обзоре письма от 18.06.2018 аналогично видим:
"В соответствии с НК РФ суммы накопленного купонного дохода, полученные налогоплательщиком при реализации ценных бумаг, включаются в доходы налогоплательщика. В расходы по приобретению ценных бумаг, соответственно, включают суммы накопленного купонного дохода, уплаченные налогоплательщиком продавцу ценных бумаг."
Забавно, что при этом в письме от 24 мая 2018 видим :
".. настоящее письмо Департамента..не является нормативным правовым актом..и не препятствуют налогоплательщикам, налоговым органам и налоговым агентам руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.
Все таки делаю вывод что с НКД берется НДФЛ для любых облигаций.
Другое дело, что покупки бумаг с НКД уменьшают налоговую базу на сумму НКД, поэтому если покупки и продажи были в одном налоговом периоде, покупки и продажи сальдируются.
Все таки делаю вывод что с НКД берется НДФЛ для любых облигаций.
Уважаемый oleg3!
Полагаю, что Ваш вывод, что "НКД берется НДФЛ для любых облигаций" ошибочен.
Во-первых рассмотрим внимательней п.13 ст.214.1 НК РФ
Вы правы, слова "накопленный" там нет. Но о каком ином процентном (купонном) доходе может идти речь при купле-продаже? Выплата купона к купле-продаже не относится, так что речь тут может вестись только о НКД.
Далее, Вы ссылаетесь на абзац письма Минфина от 24 мая 2018 г. N 03-04-06/35285:
Действительно такой текст там есть. Но к чему он относится? Посмотрим внимательнее:
В частности, Федеральным законом внесены изменения ...
В соответствии с указанными изменениям...
Каких-либо изменений в отношении налогообложения накопленного процентного (купонного) дохода Федеральным законом не предусмотрено.
Накопленный процентный (купонный) доход как отдельный вид дохода по облигациям в главе 23 Кодекса "Налог на доходы физических лиц" не предусмотрен...
То есть эта часть письма относится к облигациям российских организаций эмитированным после 1 января 2017 года и никакого касательства к ОФЗ не имеет.
Подробный анализ письма от 18 июня 2018 г. N 03-04-07/41907 показывает, что оно вообще относится исключительно к облигациям предприятий. Так цитата из п. 7 статьи 214.1 дается обрезанно:
А в НК далее написано "если иное не предусмотрено настоящей статьей." И именно в "настоящей статье", в её 13 пункте описан особый порядок "определения финансового результата" ОФЗ.
Весьма благодарен Вам за блог и освещение данных вопросов!
Прочитал еще раз письма Минфина - согласен с Вами, они касаются предприятий , каюсь - не докопал до конца.
Но п.13 ст.214.1 НК сомнения все же не развеял - не может ли быть такого, что НКД тут не является прямо купонным доходом, а относится к цене тела облигации , пока купон не выплачен ? То есть считается разница между покупкой и продажей по "грязной" цене ?
Можно вот интересно такие вопросы задать первоисточникам ?( Минфину , налоговой и тд..хотя как они отвечают, что их письма всего лишь их понимание вопроса и каждый вправе понимать по своему...нет слов...)
Практики своей в этом вопросе к сожалению пока нет, пытаюсь освоить все тонкости сальдирования (для оптимизации перехода из одних бумаг в другие)
Но п.13 ст.214.1 НК сомнения все же не развеял - не может ли быть такого, что НКД тут не является прямо купонным доходом, а относится к цене тела облигации , пока купон не выплачен ? То есть считается разница между покупкой и продажей по "грязной" цене ?
Так считается для корпоративных облигаций. Для ОФЗ и муниципальных нет. По крайней мере, я не вижу никакой возможности толковать п.13 ст.214.1 иным образом.
Можно вот интересно такие вопросы задать первоисточникам ?( Минфину , налоговой и тд..
К сожалению, мне такой способ не известен. Тем более следует понимать, что любой ответ налоговой или конкретного чиновника Минфина является только его личным мнением и не более того. И что мнение другого чиновника может быть иным. Конечно, если это не зафиксировано официальным письмом Минфина, опубликованным публично. Впрочем даже в этом случае... Вы правильно обратили внимание на последний абзац письма...
ПСБ как я понял в целом адекватно и правдиво реагирует на подобные запросы.
Все же думаю еще уточнить и докопаться до брокера -он же все таки налоговый агент.
ПСБ как я понял в целом адекватно и правдиво реагирует на подобные запросы.
А вот это - дельная мысль. У меня положительный опыт общения с ПСБ. Там есть толковые специалисты, в том числе по налогам. Просьба, если что-нибудь удастся выяснить - сообщите пожалуйста.
Пока понимаю, что в некоторых моментах сам Минфин и налоговая толком разобраться не могут -где правда.
Вот статья про НКД, правда про народные Офз, но тем не менее..:
https://journal.tinkoff.ru/news/ndfl-po-kuponu/
При налогообложении купона НКД никак не учитывается...
Имхо при исчислении налога надо определить налоговую базу в соответствии с п. 12 ст. 214.1, которая при выплате купона определяется аналогично за вычетом соответствующих расходов.
Да на практике в ВТБ столкнулся с тем, что при погашении корпорат.облигации от 2013 базу определили без вычетов расходов на её приобретение и удержали налог на всю сумму купона