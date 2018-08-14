Выбор объекта инвестирования для ИИС: ОФЗ, ПИФ, доверительное управление. Инвестиционное страхование как альтернатива ИИС

Достаточно часто при оформлении индивидуального инвестиционного счета (ИИС) инвестору предлагают заключить договор на доверительное управление или приобрести для ИИС паи паевого инвестиционного фонда (ПИФ). Стоит ли соглашаться на такие предложения?Статья основательно переработана при участииИдея коллективных инвестиций заключена в том, чтобы объединить средства мелких инвесторов под управлением профессионального менеджера. Идея, сама по себе, замечательна. И действительно, команда высокопрофессиональных специалистов сможет глубоко анализировать политическую и экономическую ситуацию в мире, стране, отрасли и на конкретном предприятии, с помощью самых изощренных методов выбрать оптимальную стратегию инвестирования. За счет больших объемов вложений становятся доступны и эффективны такие механизмы, как стратегическое инвестирование (с покупкой блокирующего или даже контрольного пакета акций), или, например, участие в первичном размещении. То есть эффективность таких инвестиций потенциально намного выше, что с лихвой должно компенсировать затраты, на содержание управляющей компании.Доверительное управление не является формой коллективных инвестиций, однако идея о том, что под управлением опытного профессионала-аналитики деньги будут приносить куда больший доход, чем под управлением "чайника" тоже имеет, казалось бы, полное право на существование.Это в теории. А что на практике?Если Вы покупаете ОФЗ со сроком погашения, близким к сроку ожидаемого закрытия ИИС, то рынок не должен вас волновать. Как бы ни менялась цена портфеля за время его существования, в итоге вы получите ровно столько, сколько было заложено на момент приобретения ОФЗ.На стоимость пая ПИФа рынок оказывает очень большое влияние. На растущем рынке цена пая растет, на падающем её рост может замедлиться и даже уйти в минус. Если ПИФ управляется грамотно, то цена пая изменяется, как правило, немного лучше, чем средний индекс рынка.Однако всё это верно только в том случае, если ПИФ управляется грамотно. К сожалению, практика показывает, что во многих управляющих компаниях вместо "супераналитиков" сидят обычные "маринки" - вчерашние студенты, которые, зачастую, разбираются в вопросах инвестирования, мягко говоря, не очень. Мало того, свои операции они, зачастую, проводят не в интересах рядовых инвесторов, а в корпоративных, а то и своих личных. В итоге, результаты работы таких управляющих компаний не радуют. Но паи нужно как-то продавать. И вот начинают изобретать всяческие способы, чтобы заставить клиентов поверить в то, что здесь они получат намного больше, чем если бы инвестировали самостоятельно. Например, демонстрируя показатели за наиболее удачные годы. Бывают и откровенно криминальные способы, включая подделку отчетности или построение финансовых пирамид. В Интернет можно найти немало страшных историй, когда, связавшись с ПИФ или ОФБУ, инвесторы теряли большие деньги. См, например,илиИтак, покупая ОФЗ или другие облигации надежного эмитента со сроком погашения близким к сроку закрытия ИИС, вы гарантируете получение небольшого, но стабильного дохода. Если добавить к нему налоговые вычеты, результат окажется намного более привлекательным, чем, скажем, вклад в банке. Кроме того, вы гарантируете себе максимально возможную в нашей стране сохранность средств.ПИФ (лучше консервативный ПИФ облигаций) – это тоже вполне неплохой вариант для того, кто не хочет торговать сам. Но перед тем как вкладывать деньги в ПИФ, надо убедиться, что его управляющая компания солидная, надежная, существует достаточно долго и обеспечивает доходность не сильно уступающую (а лучше обыгрывающую) облигационные индексам на протяжении всей истории. И ещё, необходимо четко понимать, что абсолютные величины роста цены пая за предыдущие годы, ни в коей мере не гарантируют, что и в будущем будет не хуже. А с учетом того, что в ближайшее время рынок будет, скорее всего, падать, едва ли можно рассчитывать на рост доходности.Ещё один момент, на который стоит обратить внимание при покупке пая ПИФ на ИИС, это то, что с дохода берется НДФЛ 13%, если ИИС не по типу Б (вычет в сумме положительного финансового результата). Дело в том, что ПИФ не дает дивидендов. Доход получается от разности цены паев при покупке и продаже. А такой доход, в соответствии с налоговым кодексом облагается налогом, даже если ПИФ на 100 % инвестирует средства в ОФЗ, купонный доход по которым налогом не облагается. Мало того, на ИИС не распространяется освобождение от налога, если пай пролежит у вас больше трех лет. Впрочем, есть варианты... Подробнее в статье "" под заголовком "Берется ли налог на дисконт (положительный финансовый результат, полученный от реализации (погашения) ценных бумаг), если ценная бумага пролежала больше 3 лет?".Доверительное управление по своим принципам достаточно сильно отличается от коллективных инвестиций. Там наемный менеджер занимается не портфелем ПИФ «в целом», а конкретно вашими деньгами, вкладывая их согласно выбранной стратегии и своему усмотрению. Причем делает это не бесплатно. Сильно не бесплатно, как правило, куда сильнее, чем в случае с ПИФом. Если ПИФы неплохо регулируются законом, про них легко собрать досье, выяснить историю и уровень профессионализма команды, то в случае с доверительным управлением всё намного сложнее. Я полагаю, что связываться с доверительным управлением имеет смысл, только если вам лично известен управляющий, вы уверены в его профессионализме и полностью доверяете.И, в заключение, пару слов об инвестиционном страховании жизни (ИСЖ). Этот вид коллективных инвестиций не применим для ИИС. Однако в пределах 120 тысяч рублей в год оно предоставляет право на налоговый вычет в размере 13% независимо от налогового вычета по ИИС (см. ст. 119 НК РФ). Это плюс. Минус - тот же, что в ПИФ: нет гарантии, что инвестиции в ИСЖ принесут значительный доход, кроме налогового вычета. Если вы решите связаться с ИСЖ, нужно, как и с ПИФ, собрать полную информацию об управляющей компании. И не рассчитывать на повторение уровней доходности, продемонстрированных в предыдущие годы.