Выбор объекта инвестирования для ИИС: ОФЗ, ПИФ, доверительное управление. Инвестиционное страхование как альтернатива ИИС

Достаточно часто при оформлении индивидуального инвестиционного счета (ИИС) инвестору предлагают заключить договор на доверительное управление или приобрести для ИИС паи паевого инвестиционного фонда (ПИФ). Стоит ли соглашаться на такие предложения?
16.08.2016. Статья основательно переработана при участии UnembossedName
Идея коллективных инвестиций заключена в том, чтобы объединить средства мелких инвесторов под управлением профессионального менеджера. Идея, сама по себе, замечательна. И действительно, команда высокопрофессиональных специалистов сможет глубоко анализировать политическую и экономическую ситуацию в мире, стране, отрасли и на конкретном предприятии, с помощью самых изощренных методов выбрать оптимальную стратегию инвестирования. За счет больших объемов вложений становятся доступны и эффективны такие механизмы, как стратегическое инвестирование (с покупкой блокирующего или даже контрольного пакета акций), или, например, участие в первичном размещении. То есть эффективность таких инвестиций потенциально намного выше, что с лихвой должно компенсировать затраты, на содержание управляющей компании.
Доверительное управление не является формой коллективных инвестиций, однако идея о том, что под управлением опытного профессионала-аналитики деньги будут приносить куда больший доход, чем под управлением "чайника" тоже имеет, казалось бы, полное право на существование.
Это в теории. А что на практике?
Если Вы покупаете ОФЗ со сроком погашения, близким к сроку ожидаемого закрытия ИИС, то рынок не должен вас волновать. Как бы ни менялась цена портфеля за время его существования, в итоге вы получите ровно столько, сколько было заложено на момент приобретения ОФЗ.
На стоимость пая ПИФа рынок оказывает очень большое влияние. На растущем рынке цена пая растет, на падающем её рост может замедлиться и даже уйти в минус. Если ПИФ управляется грамотно, то цена пая изменяется, как правило, немного лучше, чем средний индекс рынка.
Однако всё это верно только в том случае, если ПИФ управляется грамотно. К сожалению, практика показывает, что во многих управляющих компаниях вместо "супераналитиков" сидят обычные "маринки" - вчерашние студенты, которые, зачастую, разбираются в вопросах инвестирования, мягко говоря, не очень. Мало того, свои операции они, зачастую, проводят не в интересах рядовых инвесторов, а в корпоративных, а то и своих личных. В итоге, результаты работы таких управляющих компаний не радуют. Но паи нужно как-то продавать. И вот начинают изобретать всяческие способы, чтобы заставить клиентов поверить в то, что здесь они получат намного больше, чем если бы инвестировали самостоятельно. Например, демонстрируя показатели за наиболее удачные годы. Бывают и откровенно криминальные способы, включая подделку отчетности или построение финансовых пирамид. В Интернет можно найти немало страшных историй, когда, связавшись с ПИФ или ОФБУ, инвесторы теряли большие деньги. См, например, здесь или здесь.
Итак, покупая ОФЗ или другие облигации надежного эмитента со сроком погашения близким к сроку закрытия ИИС, вы гарантируете получение небольшого, но стабильного дохода. Если добавить к нему налоговые вычеты, результат окажется намного более привлекательным, чем, скажем, вклад в банке. Кроме того, вы гарантируете себе максимально возможную в нашей стране сохранность средств.
ПИФ (лучше консервативный ПИФ облигаций) – это тоже вполне неплохой вариант для того, кто не хочет торговать сам. Но перед тем как вкладывать деньги в ПИФ, надо убедиться, что его управляющая компания солидная, надежная, существует достаточно долго и обеспечивает доходность не сильно уступающую (а лучше обыгрывающую) облигационные индексам на протяжении всей истории. И ещё, необходимо четко понимать, что абсолютные величины роста цены пая за предыдущие годы, ни в коей мере не гарантируют, что и в будущем будет не хуже. А с учетом того, что в ближайшее время рынок будет, скорее всего, падать, едва ли можно рассчитывать на рост доходности.
Ещё один момент, на который стоит обратить внимание при покупке пая ПИФ на ИИС, это то, что с дохода берется НДФЛ 13%, если ИИС не по типу Б (вычет в сумме положительного финансового результата). Дело в том, что ПИФ не дает дивидендов. Доход получается от разности цены паев при покупке и продаже. А такой доход, в соответствии с налоговым кодексом облагается налогом, даже если ПИФ на 100 % инвестирует средства в ОФЗ, купонный доход по которым налогом не облагается. Мало того, на ИИС не распространяется освобождение от налога, если пай пролежит у вас больше трех лет. Впрочем, есть варианты... Подробнее в статье "Некоторые вопросы налогообложения ИИС" под заголовком "Берется ли налог на дисконт (положительный финансовый результат, полученный от реализации (погашения) ценных бумаг), если ценная бумага пролежала больше 3 лет?".
Доверительное управление по своим принципам достаточно сильно отличается от коллективных инвестиций. Там наемный менеджер занимается не портфелем ПИФ «в целом», а конкретно вашими деньгами, вкладывая их согласно выбранной стратегии и своему усмотрению. Причем делает это не бесплатно. Сильно не бесплатно, как правило, куда сильнее, чем в случае с ПИФом. Если ПИФы неплохо регулируются законом, про них легко собрать досье, выяснить историю и уровень профессионализма команды, то в случае с доверительным управлением всё намного сложнее. Я полагаю, что связываться с доверительным управлением имеет смысл, только если вам лично известен управляющий, вы уверены в его профессионализме и полностью доверяете.
И, в заключение, пару слов об инвестиционном страховании жизни (ИСЖ). Этот вид коллективных инвестиций не применим для ИИС. Однако в пределах 120 тысяч рублей в год оно предоставляет право на налоговый вычет в размере 13% независимо от налогового вычета по ИИС (см. ст. 119 НК РФ). Это плюс. Минус - тот же, что в ПИФ: нет гарантии, что инвестиции в ИСЖ принесут значительный доход, кроме налогового вычета. Если вы решите связаться с ИСЖ, нужно, как и с ПИФ, собрать полную информацию об управляющей компании. И не рассчитывать на повторение уровней доходности, продемонстрированных в предыдущие годы.
Комментарии 12
1. Брокер не может взять деньги в ДУ. Это делает управляющая компания. Как правила аффилированная с брокером, но все же.
2. Про купить паи ПИФ не слышал такого (паи на ИИС можно купить только если они обращаются на бирже, однако ж ликвидность там хуже, чем в самой плохой муниципальной облигации). Можно сказать, что это нереально.
Доверительное управление в отличии от ПИФов не имеет отношения к коллективным инвестициям.
Никакой гарантии нет нигде. ПИФы бондов таким же образом гарантируют получение небольшого но стабильного дохода (смотрите например ВТБ казначейский
Я вашу главную мысль понял давно, только когда она высказывается с кучей фактологических ошибок, звучит она неубедительно. Если конечно не новичок читает с открытым ртом.
А так я тоже считаю, что если не готов купить бумаги сам, то и ИИС открывать нечего. Но у ПИФ, как и у ИСЖ нет точек соперикосновения с ИИС. Поэтому весь этот пост начиная с названия низкого качества.
1. Брокер не может взять деньги в ДУ. Это делает управляющая компания. Как правила аффилированная с брокером, но все же.
Это что-то меняет?
Имеющий уши - да услышит: http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=21&TID=317715
Вы сами себе противоречите. "Никакой гарантии нет нигде", но "ПИФы бондов таким же образом гарантируют...".
ПИФ гарантирует? Вы уверены? Вот цитата с сайта ВТБ: "Активы фонда размещаются в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации преимущественно высокого кредитного качества." А вот цифры с того же сайта: Динамика стоимости пая, %: с начала года 4.43%, за 3 месяца 0.87%, за месяц 0.1%". Что он гарантирует? 0,1% в месяц? Вот ОФЗ - действительно гарантирует.
Если ПИФы индексные (скажем, на индекс ММВБ), то комиссии обычно не большие (около 1%) и результаты не сильно зависят от опытности, квалификации, везения управляющего. Самостоятельно формировать и поддерживать индексный портфель - весьма трудоемкое занятие. Хорошо бы иметь аналоги ETF в качестве альтернативы индексным ПИФам. Наверное, было бы еще дешевле и четче в смысле корреляции с индексом.
Не сильно, но факт.
Почему вы мою фразу "доверительное управление" приравняли к ОБФУ. ОБФУ - это коллективные инвестиции, а ДУ - это ДУ. В очередной раз свои знания решили показать?
Принято, но это скорее исключение из правил.
Ох, не представляете вы какую космическую глупость пишете (или представляете, но это на недалекого читателя), а все потому, что не попытались ответить на мой последний вопрос в ветке. Наверняка вы слышали про индекс RGBITR (это индекс полной, то есть не просто с купонами, а с их реинвестированием). Так вот.
С начала года +0.19%, за 3 месяца -4%, за месяц -3,91%. Лол.
Самое прикольное, что я представляю примерно, что вы себе ответили, я пытаюсь вам объяснить, но вы настолько уверены в том, что понимаете достаточно, чтобы не читать, того, что я пишу вдумчиво.
Да и преимущественно высокое кредитное качество, это уж получше чем ДД. Такое себе ВТБ набирать не позволит.
http://pif.investfunds.ru/funds/54 здесь можно посмотреть подробную структуру, отличные эмитенты.
Последний абзац оставлю без комментариев, хотя гадости я тоже писать умею.
Не знаю как сейчас, раньше по ИСЖ в тех продуктах, которые мне предлагали (кажется, Росно через БКС), была гарантированная доходность 3%. В валюте и с учетом налоговых вычетов вполне. Для себя тогда решил, что интересно именно валютное ИСЖ.
Если ПИФы индексные (скажем, на индекс ММВБ), то комиссии обычно не большие (около 1%) и результаты не сильно зависят от опытности, квалификации, везения управляющего. Самостоятельно формировать и поддерживать индексный портфель - весьма трудоемкое занятие. Хорошо бы иметь аналоги ETF в качестве альтернативы индексным ПИФам. Наверное, было бы еще дешевле и четче в смысле корреляции с индексом.
О каком индексе ММВБ вы говорите человеку, у которого на все фининструменты кроме облигаций и депозитов аллергия. И он еще и "популяризирует" это. Не, подход имеет право на жизнь, но когда сравнивается ПИФ облигаций и его доходность за месяц, но при этом заявляется "а вот ОФЗ дают доход", как будто те сейчас не на уровнях 1.5-летней давности, вывод о качестве популяризации напрашивается сам собой.
С ОФЗ я уже сразу с высокой точностью смогу рассчитать сколько получу в конце срока. И мне глубоко безразличны всевозможные просадки их цены. С паем ПИФ я не имею ни малейшего представления о том, что получу в итоге. Могу получить больше, но, скорее всего - меньше. А могу и вообще ничего не получить.
По поводу вашей ссылки на структуру портфеля ПИФ ВТБ. К приведенным облигациям к меня особых претензий нет. Так, достаточно средненькие бумаги. Разве что Силовые машины... У меня они есть, но я их отношу, скорее, к рисковым вложениям. Но это лишь верхушка айсберга - 25% активов. А что там - в глубине? Может и ДД найдутся?
Теперь главное. Я, кажется, придумал как можно решить вопрос нашего взаимного непонимания. Я предлагаю сотрудничество. Подробности - в личке.
Упоминание о брокере при доверительном управлении убрал. Оговорку, что доверительное управление (напрямую без ОФБУ) формально не является формой коллективных инвестиций сделал. Гадости в предыдущем посте стер (извиняюсь, был навменяем).
Не знаю как сейчас, раньше по ИСЖ в тех продуктах, которые мне предлагали (кажется, Росно через БКС), была гарантированная доходность 3%. В валюте и с учетом налоговых вычетов вполне. Для себя тогда решил, что интересно именно валютное ИСЖ.
Если ПИФы индексные (скажем, на индекс ММВБ), то комиссии обычно не большие (около 1%) и результаты не сильно зависят от опытности, квалификации, везения управляющего. Самостоятельно формировать и поддерживать индексный портфель - весьма трудоемкое занятие. Хорошо бы иметь аналоги ETF в качестве альтернативы индексным ПИФам. Наверное, было бы еще дешевле и четче в смысле корреляции с индексом.
Не знаю как у Росно через БКС, но в сбербанке гарантируют только возврат начальной суммы в рублях. Тот вариант, как описали Вы, может быть и стоило бы рассмотреть. Но увы, мне ничего подобного не попадалось. Кроме того, а что вы думаете по поводу надежности БКС и Росно? В свете политики ЦБ я бы не был излишне оптимистичным.
По поводу индексных ПИФов спорить не буду. Вероятно, для каких-то своих задач они имеют полное право на существование, и могут быть весьма полезны. Мой пост был написан в ответ на вопрос: "у меня ИИС в ВТБ. а паи ВТБ можно покупать по ИИС, напр ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Казначейский»?" И единственной целью перед собой я ставил объяснить то, что не стоит слишком доверять обещаниям менеджеров, пытающихся впарить на ИИС паи сомнительных ПИФ или доверительное управление, и обещающих при этом заоблачные проценты.
По поводу "космической глупости". Попробую объяснить это с точки зрения обывателя непрофессионала, которому пофиг все ваши индексы RGBITR. Я открыл ИИС и купил а) пай ПИФ; б) ОФЗ-ПД с погашением через 3 года.
С ОФЗ я уже сразу с высокой точностью смогу рассчитать сколько получу в конце срока. И мне глубоко безразличны всевозможные просадки их цены. С паем ПИФ я не имею ни малейшего представления о том, что получу в итоге. Могу получить больше, но, скорее всего - меньше. А могу и вообще ничего не получить.
Ок. Только вот этот ваш пример
выглядит как будто писал собственно новичок, а не для новичка. Я же также могу перевернуть все с ног на голову, взять ОФЗшку (а они в минусе за последний месяц) и сказать "Что они гарантируют, минус 1% в месяц?" Надеюсь после этого моя фраза о "космической глупости" стала яснее. В общем это было нечестно, нормальную дискуссию с человеком, применяющим такие грязные приемы вести очень сложно.
ПИФ этот конкретный очень сильно коррелирует с индексом. Не надо рассматривать его отдельно от базового актива. Ваше ИСЖ, чтобы там не было расчитано на более долгий срок и смотреть результаты через год = смотреть на ОФЗ, которую вы купили год назад, сейчас 4 года до погашения, а она с купонами почти столько же стоит сколько год назад. Надеюсь в четвертый раз понятно стало, что я имею ввиду.
Если тыркнуть на диаграмму (потом на секцию российских эмитентов, потом на секцию корпов), там можно полный состав посмотреть, также ПИФы отчитываются о составе своих активов ежеквартально (в силу закона, если я не путаю), а такие, как Арсагера (френдли) и ежемесячно..
По Силовым машинам да рискованные, еще и многовато их. Хотят с их помощью обыграть индекс. Аля ДД если и есть, это жалкие проценты.
А ваши случаи про кидки ПИФов, ну не больше же их было, чем дефолтов по облигациям в самом деле. Тут то же самое, берете ВТБ Казначейский, смотрите историю, накладываете индексы полной доходности облигаций и понимаете, что все ок. В общем ПИФ должен быть осознанным выбором, а не впаренным это да.
В личке отвечу чуть позже.