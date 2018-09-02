Когда лучше покупать облигации - до или после выплаты купона?

Здесь мы выяснили, что с точки зрения налогообложения доходов, покупка облигаций сразу после выплаты купона нежелательна для корпоративных облигаций, выпущенных после 01.01.2017 и не имеет значения для всех прочих облигаций. Для того чтобы понять как момент покупки влияет на общую доходность, давайте разберем два случая. Первый - покупка ОФЗ 26214 в понедельник 03.09.2018, а после его выплаты - дополнительная покупка тех же ОФЗ на сумму купона. Второй - покупка ОФЗ после выплаты купона сразу на всю сумму (29.11.2018). Пусть сумма - 400 тыр. Для чистоты эксперимента (чисто сферический конь в вакууме), будем считать, что цена покупки за это время не измениться, а деньги во втором случае лежат на текущем вкладе под точно такой же процент, как купон ОФЗ 26214 (6,4%).
Вариант 1.
03.09.2018 НКД составит 16,83 руб. Пусть "чистая цена" 98. Тогда "полная цена составит"
980*1,0006+16.83=997,42 руб. (0,0006 - комиссия брокера и биржи для ПСБ, у Сбера - 0,0018)
На 400 000 рублей можно купить 401 облигацию плюс останется 34,58 руб.
29.11.2018, после получения купона 31,91 руб с 401 облигации у вас будет 31,91*401+31,91=12830,49 руб. При цене облигации в 980*1,0006=980,59 руб Вы сможете купить 13 облигаций и останется 83,31 руб.
Итак результат на 29.11.2018: 414 облигаций + 83,31 руб.
Вариант 2.
Пролежав на текущем вкладе 86 дней 400 тыр дадут доход в 6031,8 руб.
На 406 301,8 руб 29.11.2018 вы сможете купить
414 облигаций и останется 79,94 руб.
В моих расчетах можно поискать вошки плюс-минус несколько рублей, однако общей картины это не меняет. Если у вас деньги лежат под ту же доходность, что дает ОФЗ, нет никакой разницы покупать сразу или ждать погашения купона.
Если деньги лежат "в тумбочке", то вы потеряете на втором варианте 6000 руб.
Ну и если отвлечься от сферического коня... Какой будет цена ОФЗ 26214 29.11.2018 знает один Бог (Аллах, Иегова...). Но он нам этого не скажет.
Комментарии 2
Еще есть облигации с частичной аммортизацией. Такие тоже вроде выгоднее покупать после выплаты купона.
Если это корпоративные облигации попадающие под налогообложение, то с купона заплатите весь налог, даже если купили за день до выплаты. Такие выгоднее покупать после выплаты купона.
Это не совсем так.
1. Если облигации выпущены до 01.01.2017 то вы действительно заплатите НДФЛ с купона. Но, так как вы купили по номиналу+НКД, при погашении по номиналу размер налоговой базы сократится ровно на ту же сумму НКД (про отличие цены от 100 тут не говорим). Поэтому особой разницы нет
2. Если облигации выпущены после 01.01.2017 и купон не превышает ставку ЦБ+5%, тогда наоборот выгодно покупать перед выплатой купона для снижения налоговой базы.
И тут вы не вполне правы. Если цена покупки вблизи 100, то по сути никакой разницы нет, есть амортизация или нет. А вот если цена ниже 100, то может оказаться наоборот выгоднее купить до погашения купона с выплатой амортизации. Впрочем, тут возможен гэп в цене, который съест разницу. Так что в случае с амортизацией арифметики мало, тут уже совсем высшая математика.