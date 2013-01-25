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Микрофины и макроцены

25.01.2013 10:48 23 2 426 просмотров
Вот бывают у вас вещи, от которых вас коробит, но с которыми вы вынуждены мириться? У меня бывают. Похожие чувства у меня вызывает тема, которой мы коснулись в прошлый раз - тема микрофинансирования. Сейчас постараюсь всё объяснить.

Точка невозврата

Подходя к данному вопросу с точки зрения сотрудника банка и оценивая возможные риски, я понимаю структуру этого бизнеса. Все рассчитано таким образом, что полученные доходы покрывают расходы и потери, связанные с невозвратом, при этом организатор микрофина наращивает портфель выданных кредитов и зарабатывает на комиссиях. Но я не понимаю заемщиков, которые идут в микрофинансовую организацию и подписывают документы на получение кредита под 200 – 500 % годовых! Напрашивается вывод, что либо клиент микрофина принимает осознанное решение оплачивать «хлеб с маслом» и закрывать убытки других недобросовестных заемщиков, либо берет заем, понимая, что не собирается его возвращать. Помимо этого, не смотря на то, что речь идет о деньгах и бизнесе, в голову забирается мысль об этической стороне вопроса….

Микрофинансовая эпидемия

Между тем, микрофинансовые организации множатся, как грибы после дождя. Буквально пару дней назад коллега прислал ссылку на стартап Mili.ru. Три сколковских MBA’шника запустили проект по кредитованию на сумму до 30 тыс. рублей и на срок до 30 дней. Тут же было упоминание лидера российского микрофинансирования — «Домашние Деньги» (герой Василий и «восемь-восемьсот…» с кредитами на срок до 1 года). Новый проект Максима Ноготкова Credberry также относится к области микрофинансирования. И, наверняка, в ближайшее время на рынке появятся новые имена, так как потенциал роста этого сегмента на ближайшие три года является весьма высоким (330 млрд. рублей к 2016 году при 32 млрд. рублей в прошлом).

Регулятор нам поможет

И я невольно начинаю поддерживать ЦБ РФ, который пытается регулировать высокие процентные ставки по потребительским кредитам и надеяться, что и ниша микрофинансирования будет передана под контроль ЦБ РФ. Ведь в настоящее время микрофины регулируются очень слабо, они не показывают свои объемы и по ним нет статистики…

Я понимаю, что в данном посте много эмоционального, но я ведь написал вначале, что речь пойдет о том, что мне не нравится. Надеюсь, я не один такой?

Комментарии 23

Инна  (Inna80)
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На мой взгляд, в микрофинансовые организации идут именно те люди, которые первыми начали пользоваться потребительскими кредитами, либо кредитными картами. Целевая аудитория - это среднестатистический человек с доходом не более 20 000 рублей на одного члена семьи. За эти годы у них появилась кредитная история и возможно, по мере жизненных ситуаций, не совсем положительная с точки зрения банков. К сожалению данного клиентского сегмента, большинство банков отказывают им, в случае если было допущено более двух просрочек, не озвучивая данные причины отказа клиенту. И они вынуждены обращаться в такие микрофинансовые организации за потребительскими кредитами (условно "до зарплаты"), так как там точно дадут! Считаю будущее за такими организациями!
Инна  (Inna80)
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Нет, Богдан! Это всего лишь мое мнение smile:angel:
Владимир Светлый  (lawmaster)
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При зарплате 20 тысяч на члена семьи это 60 тысяч рублей дохода. Ни одна семья при таком доходе не будет брать кредиты под 200%.
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
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Богдан, попробуйте посчитать, сколько в вашем банке будет стоить аналогичный кредитный продукт? Вам нужно выдавать займы по 5 тыс рублей на две-три недели, деньги везти заемщику на дом, а также еженедельно встречаться с ним в удобном для него месте, чтобы забрать еженедельный платеж.
Богдан Ноздровский  (BNozdrovskiy)
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Доброе утро.
У Mili получение и возврат кредита завязаны на "Евросеть", а ставки 1,5% в день. Это выше чем у "Домашних денег". Это выбивается из предложенного вами расчета.
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
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Расчетов я не приводил, но не суть. Маловероятно что Евросеть не берет денег за аутсорсинг. При этом не несет никакого риска и остается открытым вопрос о качестве верификации, что может сказаться на уровне фрода.
Богдан Ноздровский  (BNozdrovskiy)
#
Я полностью согласен, что комиссия Евросети заложена в тариф.
Но это никак не влияет на моё мнение о зачаточном состоянии дел на рынке микрофинансирования, а уровень ставок, даже с заложенным курьером, представляется грабительским.
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
С зачаточным состоянием никто не спорит. Без году неделю этот рынок вышел из тени.
Но, 5000 рублей на 2 недели по 1% в день принесут доход 700 рублей. Сколько стоит курьерская доставка какого нить телефона из интернет магазина? Сколько стоит запрос в БКИ кредитной истории?
И Денисов  (барбос)
#
В МФО идут люди, которым откажут (и они это заранее понимают) или уже отказали банки, родственники, друзья. В общем идут от безнадеги. Эти люди беззащитны и унижены таким своим положением (мошенников в расчет не беру) Контроль ЦБ должен быть обязательным.
Богдан Ноздровский  (BNozdrovskiy)
#
Честно говоря, я удивлен, что этот бизнес сразу не попал под контроль ЦБ.
И Денисов  (барбос)
#
Может быть они его "крышуют" smile:D
Юрий Улитин  (menY)
#
Поиск легкого зарабатывания денег. Открываешь конторку, берешь в банке кредит на себя начнем с суммы 300 тыс. под 14% и занимаешься макрокредитом. Пока закон о регулировании данного сектора примут можно поднять за год в три раза больше чистыми.
Инна  (Inna80)
#
Юрий, отлично! А какой ориентир на ставку по кредиту можно задать, с учетом заложенного риска по невозврату?
Юрий Улитин  (menY)
#
1-2% в день и при выходе на просрочку вдвойне. Как показывает практика на просрочку выходит каждый второй (из за проблем перевода через почтамп) то есть доход по кредиту увеличивается. Со слов одного управляющего компании по микрокредитованию большая часть дохода идет от просрочки. А так все как в банке: одни раздают, другие выбивают если не получается то продают задолженность. Можно много написать, но в общем объеме портфеля не смотря на невозврат доход бешеный и резервы формировать не надо.
И Денисов  (барбос)
#
Юрий, так Вы не первый. Еще с советских времен это существовало под "крышей" криминала. Только вот у них структура возврата была отлажена на страхе. А Вы на чем отладите? На законопослушности вашего клиента? или на силе суда? smile:o
Юрий Улитин  (menY)
#
Доступ в БКИ. Не помогло, все продается и клиенты с кредитами тоже. Желающих много.
Николай Гритчин  (nikolayG)
#
я не понимаю, зачем идти в микрофинансовую организацию и брать кредит "до зарплаты", то есть на срок до 2 месяцев, если можно оформить кредитную карту с возможностью беспроцентного кредита на тот же срок?! smile:fool:
Юрий Улитин  (menY)
#
не всем же дают. За основу при рассмотрении заявки на пластик смотрят БКИ
Инна  (Inna80)
#
А если человеку отказывают банки по тем или иным причинам (плохая кредитная история, маленькая з/п, регистрация не в том регионе и т.д.), то ему ничего не остается как обратиться именно в микрофинансовую организацию, где гарантированно он получит необходимую сумму, правда под больший процент. А возможно человеку хочется новый телевизор или отвезти семью к морю и именно сейчас...
Владимир Светлый  (lawmaster)
#
Мало ли чего хочется. Есть такое слово - нельзя себе позволить. Даже если очень-очень хочется. И если человек это понимает, то он никогда не влезет в эту кабалу, а лучше будет откладывать по 3 тысячи рублей и накопит за тот же год на этот телевизор.
Вадим Ларионов  (vadlar)
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Богдан, Вы не один такой, уверяю.
Передо мной лежит нижегородская газетёнка с рекламными объявлениями, две страницы которой пестрят объявлениями "Деньгисейчас", "Деньгимомент", "ДеньгиДеньгиДеньги" и т.п. Никто совершенно не стесняется публиковать процентные ставки от 1 до 2% от суммы займа в день. Безработным, иногородним, лицам с испорченной кредитной историей... Не очень хочется кого-то обижать, но, простите, МФО сами и прямо указывают свою потенциальную аудиторию? На троих плательщиков 7 неплательщиков?
Но я пессимистично отношусь к нашему регулятору. Потому что, как показывает опыт, телега под названием "Банк России", раскачивается слишком долго. Да и тянут её все те же рак, щука и лебедь.
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