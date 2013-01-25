Микрофины и макроцены

Вот бывают у вас вещи, от которых вас коробит, но с которыми вы вынуждены мириться? У меня бывают. Похожие чувства у меня вызывает тема, которой мы коснулись в прошлый раз - тема микрофинансирования. Сейчас постараюсь всё объяснить.



Точка невозврата



Подходя к данному вопросу с точки зрения сотрудника банка и оценивая возможные риски, я понимаю структуру этого бизнеса. Все рассчитано таким образом, что полученные доходы покрывают расходы и потери, связанные с невозвратом, при этом организатор микрофина наращивает портфель выданных кредитов и зарабатывает на комиссиях. Но я не понимаю заемщиков, которые идут в микрофинансовую организацию и подписывают документы на получение кредита под 200 – 500 % годовых! Напрашивается вывод, что либо клиент микрофина принимает осознанное решение оплачивать «хлеб с маслом» и закрывать убытки других недобросовестных заемщиков, либо берет заем, понимая, что не собирается его возвращать. Помимо этого, не смотря на то, что речь идет о деньгах и бизнесе, в голову забирается мысль об этической стороне вопроса….



Микрофинансовая эпидемия



Между тем, микрофинансовые организации множатся, как грибы после дождя. Буквально пару дней назад коллега прислал ссылку на стартап Mili.ru. Три сколковских MBA’шника запустили проект по кредитованию на сумму до 30 тыс. рублей и на срок до 30 дней. Тут же было упоминание лидера российского микрофинансирования — «Домашние Деньги» (герой Василий и «восемь-восемьсот…» с кредитами на срок до 1 года). Новый проект Максима Ноготкова Credberry также относится к области микрофинансирования. И, наверняка, в ближайшее время на рынке появятся новые имена, так как потенциал роста этого сегмента на ближайшие три года является весьма высоким (330 млрд. рублей к 2016 году при 32 млрд. рублей в прошлом).



Регулятор нам поможет



И я невольно начинаю поддерживать ЦБ РФ, который пытается регулировать высокие процентные ставки по потребительским кредитам и надеяться, что и ниша микрофинансирования будет передана под контроль ЦБ РФ. Ведь в настоящее время микрофины регулируются очень слабо, они не показывают свои объемы и по ним нет статистики…



Я понимаю, что в данном посте много эмоционального, но я ведь написал вначале, что речь пойдет о том, что мне не нравится. Надеюсь, я не один такой?