Дагестанский «Экспресс»

Не проходит и дня, чтобы в инете не раздался голос вопиющего: «Люди добрые, это что же делается?!» Дальше следует рассказ о каком-нибудь злодеянии и попытка обязательно помочь пострадавшим, направив поток людского гнева для исправления ситуации. Похожая и, на мой взгляд, очень забавная ситуация сложилась сейчас с дагестанским банком «Экспресс». По данным СМИ, Банк «Экспресс» в лице акционера Заура Магомедова на днях подал очередной иск к Центробанку в Арбитражный суд Москвы.



За оставленные вклады ответственности не несем



Напомню, что в конце января крупнейший банк Дагестана лишился лицензии, и сейчас судится с ЦБ РФ. Цель поданных исков – добиться признания незаконным решения ЦБ о запрете на операции с клиентами. Совет директоров АКБ «Экспресс» назвал решение ЦБ РФ «необоснованным, непрофессиональным, наносящим материальный и моральный ущерб как акционерам и сотрудникам банка, так и сотням тысяч его клиентов». Хотя ЦБ информирует о существенной недостоверности отчетности, банк «Экспресс» пытается восстановить своё честное имя.

На фоне этого очень любопытной выглядит ситуация с вкладами физических лиц в банке, которые должны были попасть под выплаты АСВ. Если за 11 месяцев прошлого года остатки на счетах вкладчиков выросли всего на 32% (+1,4 млрд. рублей), то только за декабрь 2012 рост составил 175% (+7,4 млрд. рублей). Вряд ли кого-то удивит, что подтверждающих документов по такому стремительному росту вкладов предоставлено не было.





Уважаемые пассажиры! Уступайте места! Или провожающим просьба покинуть вагоны



Между тем, по количеству банков Дагестан входит в тройку крупнейших регионов РФ, оставив вне пьедестала Казань, Тюмень, Свердловск и прочие регионы. Но с точки зрения объема активов региону похвастаться нечем – активы 26 банков Дагестана составляют всего 21 млрд. рублей, что соответствует одному банку из середины второй сотни. При этом за прошедший год активы банковской системы Дагестана еще и сократились на 30%, а количество банков в регионе снизилось на 16%. Вполне очевиден курс ЦБ на очистку региона от подобного рода банков. И, похоже, с такими темпами, которые взял ЦБ, через пять лет в регионе останется 3-4 доморощенных банка. И как-то не жалко…