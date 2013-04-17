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Дагестанский «Экспресс»

17.04.2013 16:20 4 1 844 просмотра
Не проходит и дня, чтобы в инете не раздался голос вопиющего: «Люди добрые, это что же делается?!» Дальше следует рассказ о каком-нибудь злодеянии и попытка обязательно помочь пострадавшим, направив поток людского гнева для исправления ситуации. Похожая и, на мой взгляд, очень забавная ситуация сложилась сейчас с дагестанским банком «Экспресс». По данным СМИ, Банк «Экспресс» в лице акционера Заура Магомедова на днях подал очередной иск к Центробанку в Арбитражный суд Москвы.

За оставленные вклады ответственности не несем

Напомню, что в конце января крупнейший банк Дагестана лишился лицензии, и сейчас судится с ЦБ РФ. Цель поданных исков – добиться признания незаконным решения ЦБ о запрете на операции с клиентами. Совет директоров АКБ «Экспресс» назвал решение ЦБ РФ «необоснованным, непрофессиональным, наносящим материальный и моральный ущерб как акционерам и сотрудникам банка, так и сотням тысяч его клиентов». Хотя ЦБ информирует о существенной недостоверности отчетности, банк «Экспресс» пытается восстановить своё честное имя.
На фоне этого очень любопытной выглядит ситуация с вкладами физических лиц в банке, которые должны были попасть под выплаты АСВ. Если за 11 месяцев прошлого года остатки на счетах вкладчиков выросли всего на 32% (+1,4 млрд. рублей), то только за декабрь 2012 рост составил 175% (+7,4 млрд. рублей). Вряд ли кого-то удивит, что подтверждающих документов по такому стремительному росту вкладов предоставлено не было.


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Между тем, по количеству банков Дагестан входит в тройку крупнейших регионов РФ, оставив вне пьедестала Казань, Тюмень, Свердловск и прочие регионы. Но с точки зрения объема активов региону похвастаться нечем – активы 26 банков Дагестана составляют всего 21 млрд. рублей, что соответствует одному банку из середины второй сотни. При этом за прошедший год активы банковской системы Дагестана еще и сократились на 30%, а количество банков в регионе снизилось на 16%. Вполне очевиден курс ЦБ на очистку региона от подобного рода банков. И, похоже, с такими темпами, которые взял ЦБ, через пять лет в регионе останется 3-4 доморощенных банка. И как-то не жалко…

Комментарии 4

Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Понравилось! Читал с интересом.
smile:thumbsup:
Богдан, у вас нет информации с кем такое тоже могло случиться?
Прошедшей осенью многие банки (не только из этого региона) попали "под колпак". Или я ошибаюсь?
Богдан Ноздровский  (BNozdrovskiy)
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Доброе утро.
Семен Семенович, на мой взгляд, у ЦБ до них руки наконец-то дошли.
Последние два отзыва лицензий были связанны с предоставлением банками недостоверной отчетности. АКБ "Экспресс" (рост вкладов) -- это уж очень выдающийся пример "балансотворчества". Есть также вопросы по превышению выдачи денежных средств над величиной активов банка. Обычно такие операции также контролируются ЦБ.
Но ситуация с лидерством региона по количеству банков выглядит и странной и комичной.
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