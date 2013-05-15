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Коворкинг или не коворкинг, вот в чем вопрос

15.05.2013 15:10 13 2 341 просмотр
Люблю июль в начале мая…

Середина мая. На улице прекрасная погода, на работе отличный рабочий график. За первые две майские недели набежало всего лишь пять трудовых дней. В Москву пришли летние вечера, и после офиса остается запас времени, чтобы провести его с семьей или друзьями.
Но у меня есть несколько товарищей, которые совсем не привязаны к рабочему месту и, наверняка, совсем не ощутили полученной в начале мая офисной свободы. Просто она у них есть всегда. В формате, не привязанном к офису, работают мой знакомый компьютерщик и преподаватель иностранных языков.

Мне повезло – я не такой, как все,
Я НЕ РАБОТАЮ в офисе!

Если раньше я придерживался строгого деления сотрудников на офисных и работающих на дому, то недавно я столкнулся с новым для себя явлением – коворкингом. Суть понятия в том, что человек не привязан к рабочему офису своей организации, а арендует рабочее место в ином, специально обустроенном пространстве, которое может объединять на своей территории представителей разных организаций и профессий. Этакий своего рода компромисс между работой на дому и в офисе.

Мой сосед мне незнаком
Мужчина полный с рюкзаком

У подобного формата есть ряд плюсов, обеспечивших его жизнеспособность. В отличие от работы на дому, сотрудник имеет больше возможностей сосредоточиться на работе и не отвлекаться на домашние хлопоты и болтовню с коллегами. При этом рабочий график крайне гибкий и позволяет сконцентрироваться на конечном результате деятельности, а не на процессе. Кроме того, если выбрать коворкинговую площадку рядом с домом, отпадает необходимость добираться до удаленного рабочего офиса.
Единственным минусом такого подхода я вижу информационную безопасность. Но если для компании эта проблема не актуальна, то, возможно, работодателю стоит задуматься о сокращении арендных площадей и рассмотреть вариант работы сотрудников в новом формате.

Какое у вас мнение о коворкинге? Был ли у вас опыт подобной работы? И если был, то, какие минусы заставили от него отказаться и вернуться в офис к коллегам?

Комментарии 13

Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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Какое у нас мнение о коворкинге?

Наверное каждый бы с удовольствием коворкингелся. Но не у всех есть такая возможность.
И чем вы выше рангом, тем меньше у вас на это шансов. Увы.
Ольга Курочкина  (kha)
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Я нет. Я не такая, как все. Я как Ваши несколько товарищей. Переводчик-фрилансер. Я своё в офисе уже отработала. И coworking был бы для меня шагом назад. Я теперь ценю свою полную свободу. Но если бы мне сразу после офиса предложили, то попробовала бы. Как промежуточный вариант очень интересно. Но мне и дома никто не мешает сосредоточиться на работе. Домашние хлопоты отдельно, работа отдельно. Достаточно организовать себя.
Богдан Ноздровский  (BNozdrovskiy)
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Ольга, а вы сколько дома уже работаете? "Мой" компьютерщик говорит, что первый год дома работать совсем не мог. Только спустя столь продолжительное время, смог сосредотачиваться на работе.
А наличие детей вообще должно ставить крест на возможности домашней работы.
Ольга Курочкина  (kha)
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8 лет, Богдан. Я сразу смогла. Дома переводить лучше, чем в офисе. В офисе отвлекающие факторы. Ну и пообщаться с коллегами, опять же, надо. smile:) А дома идеально, можно сосредоточиться. Детей нет.
Во Ва  (wqa)
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У всякого фрилансера рано или поздно возникает вопрос пенсионных накоплений. К примеру, у официально трудоустроенного рабочего по достижению пенсионного возраста имеется государственная гарантия получения пенсии. А вот фрилансер должен серьезно подумать на эту тему. Для решения проблемы можно или потихоньку копить на пенсионном депозите или работать на минимальную ставку в дополнение к фрилансу.
Ольга Курочкина  (kha)
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Я думаю серьёзно. Вот даже на сайт банки.ру из-за этого подсела ... Когда его читаю, столько всяких серьёзных мыслей возникает. О возможностях потихоньку копить. После чтения местного форума и особенно веток о вкладах с максимальными процентами в рублях и в валюте. По-моему, они лучше, чем пенсионный депозит. Можно свою собственную стратегию накоплений выстраивать. Перенимаю тут опыт умелых клиентов банков.
Георгий Иванов  (Несахар)
#
Да, Банки.ру - очень хороший сайт для переводчиков-фрилансеров. Это я знаю по себе smile:-).

Я бы, кстати, не пренебрегал и работой на минимальную ставку, если есть соответствующие возможности, потому что фриланс, если им заниматься серьёзно, означает сидение в "берлоге" чуть ли не круглосуточно, а так недолго и в медведя превратиться smile:-).

Да и другие возможности для пенсии есть - к примеру, зарегистрироваться в качестве ИП. С одной стороны, это во многих случаях выгоднее по налогам. С другой - даёт возможность участвовать в государственной системе пенсионного обеспечения, хотя надежда на неё, надо признать, невелика.

Если вернуться к теме коворкинга, то он, с одной стороны, позволяет смягчить или вообще снять проблему "берлоги". Но с другой он всё же более актуален для тех, кому нужно по работе встречаться с людьми, вести переговоры и всё такое. В противном случае он не особенно комфортен - ведь до места коворкинга надо ещё добраться, а это трата времени, причём для многих фрилансеров время = деньги smile:-).

Хотя в лучшие времена я сам лично хотел, чтобы у меня был небольшой комфортный кабинетик где-нибудь в офисном центре, где есть ощущение деловой жизни и много симпатичных офисных барышень smile:-).
Ольга Курочкина  (kha)
#
Георгий, значит, Вы тоже не такой, как все? Нет, я в берлоге не сижу, сейчас вот на дачу хочу поехать. Всё-таки июль в начале мая. Или хотя бы в середине. Думаю, разместить ещё пост к себе в блог перед отъездом или нет. Вот бы научиться писать первую фразу, как Богдан! Тогда бы у меня было больше читателей. Мечтаю сделать свой блог популярным. Да, смотрю, в "Новых сообщениях" уже моих постов нет, можно следующий вешать. Тогда этот съедет вниз. Но ничего, Богдан уже следующий написал smile:) .
Богдан Ноздровский  (BNozdrovskiy)
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Ольга, а возможность работы из-за границы вы рассматривали?
Инна  (Inna80)
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Кстати, отличная идея, зная какой-либо иностранный язык, преподавать русский за рубежом!
Ольга Курочкина  (kha)
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У меня характер тексты писать, а не людей учить живьём.

P.S.(через два дня): Вдохновилась написать пост про свой фриланс. Богдан, ничего, если ссылку оставлю?

"Фриланс или не фриланс?" http://www.banki.ru/blog/kha/3805.php
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