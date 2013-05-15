Коворкинг или не коворкинг, вот в чем вопрос

Люблю июль в начале мая…



Середина мая. На улице прекрасная погода, на работе отличный рабочий график. За первые две майские недели набежало всего лишь пять трудовых дней. В Москву пришли летние вечера, и после офиса остается запас времени, чтобы провести его с семьей или друзьями.

Но у меня есть несколько товарищей, которые совсем не привязаны к рабочему месту и, наверняка, совсем не ощутили полученной в начале мая офисной свободы. Просто она у них есть всегда. В формате, не привязанном к офису, работают мой знакомый компьютерщик и преподаватель иностранных языков.



Мне повезло – я не такой, как все,

Я НЕ РАБОТАЮ в офисе!



Если раньше я придерживался строгого деления сотрудников на офисных и работающих на дому, то недавно я столкнулся с новым для себя явлением – коворкингом. Суть понятия в том, что человек не привязан к рабочему офису своей организации, а арендует рабочее место в ином, специально обустроенном пространстве, которое может объединять на своей территории представителей разных организаций и профессий. Этакий своего рода компромисс между работой на дому и в офисе.



Мой сосед мне незнаком

Мужчина полный с рюкзаком



У подобного формата есть ряд плюсов, обеспечивших его жизнеспособность. В отличие от работы на дому, сотрудник имеет больше возможностей сосредоточиться на работе и не отвлекаться на домашние хлопоты и болтовню с коллегами. При этом рабочий график крайне гибкий и позволяет сконцентрироваться на конечном результате деятельности, а не на процессе. Кроме того, если выбрать коворкинговую площадку рядом с домом, отпадает необходимость добираться до удаленного рабочего офиса.

Единственным минусом такого подхода я вижу информационную безопасность. Но если для компании эта проблема не актуальна, то, возможно, работодателю стоит задуматься о сокращении арендных площадей и рассмотреть вариант работы сотрудников в новом формате.



Какое у вас мнение о коворкинге? Был ли у вас опыт подобной работы? И если был, то, какие минусы заставили от него отказаться и вернуться в офис к коллегам?