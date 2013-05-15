Коворкинг или не коворкинг, вот в чем вопрос

Люблю июль в начале мая…
Середина мая. На улице прекрасная погода, на работе отличный рабочий график. За первые две майские недели набежало всего лишь пять трудовых дней. В Москву пришли летние вечера, и после офиса остается запас времени, чтобы провести его с семьей или друзьями.
Но у меня есть несколько товарищей, которые совсем не привязаны к рабочему месту и, наверняка, совсем не ощутили полученной в начале мая офисной свободы. Просто она у них есть всегда. В формате, не привязанном к офису, работают мой знакомый компьютерщик и преподаватель иностранных языков.
Мне повезло – я не такой, как все,
Я НЕ РАБОТАЮ в офисе!
Если раньше я придерживался строгого деления сотрудников на офисных и работающих на дому, то недавно я столкнулся с новым для себя явлением – коворкингом. Суть понятия в том, что человек не привязан к рабочему офису своей организации, а арендует рабочее место в ином, специально обустроенном пространстве, которое может объединять на своей территории представителей разных организаций и профессий. Этакий своего рода компромисс между работой на дому и в офисе.
Мой сосед мне незнаком
Мужчина полный с рюкзаком
У подобного формата есть ряд плюсов, обеспечивших его жизнеспособность. В отличие от работы на дому, сотрудник имеет больше возможностей сосредоточиться на работе и не отвлекаться на домашние хлопоты и болтовню с коллегами. При этом рабочий график крайне гибкий и позволяет сконцентрироваться на конечном результате деятельности, а не на процессе. Кроме того, если выбрать коворкинговую площадку рядом с домом, отпадает необходимость добираться до удаленного рабочего офиса.
Единственным минусом такого подхода я вижу информационную безопасность. Но если для компании эта проблема не актуальна, то, возможно, работодателю стоит задуматься о сокращении арендных площадей и рассмотреть вариант работы сотрудников в новом формате.
Какое у вас мнение о коворкинге? Был ли у вас опыт подобной работы? И если был, то, какие минусы заставили от него отказаться и вернуться в офис к коллегам?
Комментарии 13
Наверное каждый бы с удовольствием коворкингелся. Но не у всех есть такая возможность.
И чем вы выше рангом, тем меньше у вас на это шансов. Увы.
А наличие детей вообще должно ставить крест на возможности домашней работы.
Я бы, кстати, не пренебрегал и работой на минимальную ставку, если есть соответствующие возможности, потому что фриланс, если им заниматься серьёзно, означает сидение в "берлоге" чуть ли не круглосуточно, а так недолго и в медведя превратиться .
Да и другие возможности для пенсии есть - к примеру, зарегистрироваться в качестве ИП. С одной стороны, это во многих случаях выгоднее по налогам. С другой - даёт возможность участвовать в государственной системе пенсионного обеспечения, хотя надежда на неё, надо признать, невелика.
Если вернуться к теме коворкинга, то он, с одной стороны, позволяет смягчить или вообще снять проблему "берлоги". Но с другой он всё же более актуален для тех, кому нужно по работе встречаться с людьми, вести переговоры и всё такое. В противном случае он не особенно комфортен - ведь до места коворкинга надо ещё добраться, а это трата времени, причём для многих фрилансеров время = деньги .
Хотя в лучшие времена я сам лично хотел, чтобы у меня был небольшой комфортный кабинетик где-нибудь в офисном центре, где есть ощущение деловой жизни и много симпатичных офисных барышень .
P.S.(через два дня): Вдохновилась написать пост про свой фриланс. Богдан, ничего, если ссылку оставлю?
"Фриланс или не фриланс?" http://www.banki.ru/blog/kha/3805.php