Город сказка, город мечта г-на Собянина

Не знаю как у вас, но у меня этой весной появилось стойкое ощущение, что Москва меняется. Причем меняется в лучшую сторону. В центре города появились пешеходные зоны с живой музыкой, парки Москвы стали приятным местом для отдыха, город даже пытается обзавестись системой проката велосипедов. На мой взгляд, Москва превращается в место для комфортной жизни, а не только для маршрута «дом-работа-банкомат».



На моих золотых время не истекло

Так получается, что позитивные изменения в городе в моем представлении совпадают со сроком, в течение которого г-н Собянин занимает пост мэра столицы. И, несмотря на это, на прошлой неделе, как всем вам известно, Сергей Семенович подал в отставку и по собственному желанию покинул занимаемую должность. Неожиданно возникла необходимость в досрочных выборах мэра. В результате, у конкурентов бывшего главы города для принятия решения об участии в выборах, улаживания всех формальных вопросов и проведения успешной пиар-кампании остается всего два месяца.



А хочешь, я с тобой останусь?

Борьба за освободившийся пост предполагает нешуточный накал страстей и обещания неземных благ всем жителям Москвы от каждого кандидата. Среди потенциальных мэров уже успели отметиться: клан Прохоровых (вместо бизнесмена предлагается проголосовать за его сестру), лидер «Яблока» г-н Митрохин, а также не оставляемый в покое прокуратурой г-н Навальный. Есть и более экзотические варианты. О своем участии в выборах думает бывший мэр столицы г-н Лужков и даже фронтмен группы «Коррозия металла» г-н Сергей «Паук» Троицкий. Кстати, с планами Сергея Троицкого по улучшению жизни москвичей уже можно ознакомиться в Интернете. Хочу отметить, что они гораздо интереснее скучных предложений г-на Собянина.

В результате, к моим ощущениям изменений в городе этим летом еще прибавится лицезрение начинающейся предвыборной кампании на пост мэра. Странной кампании, в которой кандидаты будут много говорить и много обещать, в глубине души зная о том, что все это напрасно.