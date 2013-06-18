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Город сказка, город мечта г-на Собянина

18.06.2013 10:40 23 1 808 просмотров
Не знаю как у вас, но у меня этой весной появилось стойкое ощущение, что Москва меняется. Причем меняется в лучшую сторону. В центре города появились пешеходные зоны с живой музыкой, парки Москвы стали приятным местом для отдыха, город даже пытается обзавестись системой проката велосипедов. На мой взгляд, Москва превращается в место для комфортной жизни, а не только для маршрута «дом-работа-банкомат».

На моих золотых время не истекло
Так получается, что позитивные изменения в городе в моем представлении совпадают со сроком, в течение которого г-н Собянин занимает пост мэра столицы. И, несмотря на это, на прошлой неделе, как всем вам известно, Сергей Семенович подал в отставку и по собственному желанию покинул занимаемую должность. Неожиданно возникла необходимость в досрочных выборах мэра. В результате, у конкурентов бывшего главы города для принятия решения об участии в выборах, улаживания всех формальных вопросов и проведения успешной пиар-кампании остается всего два месяца.

А хочешь, я с тобой останусь?
Борьба за освободившийся пост предполагает нешуточный накал страстей и обещания неземных благ всем жителям Москвы от каждого кандидата. Среди потенциальных мэров уже успели отметиться: клан Прохоровых (вместо бизнесмена предлагается проголосовать за его сестру), лидер «Яблока» г-н Митрохин, а также не оставляемый в покое прокуратурой г-н Навальный. Есть и более экзотические варианты. О своем участии в выборах думает бывший мэр столицы г-н Лужков и даже фронтмен группы «Коррозия металла» г-н Сергей «Паук» Троицкий. Кстати, с планами Сергея Троицкого по улучшению жизни москвичей уже можно ознакомиться в Интернете. Хочу отметить, что они гораздо интереснее скучных предложений г-на Собянина.
В результате, к моим ощущениям изменений в городе этим летом еще прибавится лицезрение начинающейся предвыборной кампании на пост мэра. Странной кампании, в которой кандидаты будут много говорить и много обещать, в глубине души зная о том, что все это напрасно.

Комментарии 23

ннгщн апаппа  (ddtthh)
#
Цитата
у меня этой весной появилось стойкое ощущение, что Москва меняется. Причем меняется в лучшую сторону. В центре города появились пешеходные зоны с живой музыкой, парки Москвы стали приятным местом для отдыха, город даже пытается обзавестись системой проката велосипедов. На мой взгляд, Москва превращается в место для комфортной жизни
Так получается, что позитивные изменения в городе в моем представлении совпадают со сроком, в течение которого г-н Собянин занимает пост мэра столицы
smile:D smile:D smile:D
Я ничего не имею против Собянина,но пост явно джинсовый.Предвыборная кампания уже началась. smile;) Основной смысл-жить стало лучше,жить стало веселее.
Георгий Иванов  (Несахар)
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Ольга, "джинсовый" на языке журналистов значит "заказной".

Жаль, конечно, но мои понятия о городе-сказке и мечте не совпадают с таковыми г-на Собянина. Помимо лично-шкурного "зуба" на нынешнюю московскую власть, у меня есть стойкое ощущение, что город продолжает терять человеческое измерение и превращаться в монстра. Возможно, это связано с тем, что я ещё помню его совершенно другим.

Если даже город и меняется к лучшему, то его перемены к лучшему для одних осуществляются за счёт других. Стараюсь относиться философски, но иногда довольно обидно осознавать, что я оказался в числе этих самых "других".

В настоящее время пытаюсь найти работу за пределами Москвы. "После родителей", если доживу, скорее всего уеду навсегда.
Ольга Курочкина  (kha)
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Спасибо, Георгий, а то я уже в Интернете смотрела - но там только прямое значение ...
Перемены действительно есть. Я вот хожу гулять в Филёвский парк - там теперь есть прокат велосипедов. Хотя в монстра город тоже превращается. Скоро будет Москва до самой нашей дачи.
Ольга Курочкина  (kha)
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Ой, спасибо за ссылку! А то я только набитием в Яндексе ограничилась smile:)
farit kashapov  (farit123)
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чего только стоит запрет движения большегрузных машин в дневное время. Оказалось, теперь нужно больше фур. Водители фур ведут рваный рабочий режим, наверное это должно привести к повышению аварийности.
Наверное, сначала нужно было мягко выдавливать склады из Москвы, строить стоянки, построить широкую объездную трассу.
Теперь пробки не только днём, но и ночью.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Перед выборами то почему бы и нет?))
XIIX  (XIIX)
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Да что бы и кто бы не менял в Москве, но только он остается городом "Золотого тельца" с немыслимыми ценами на всё.
Инна  (Inna80)
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Мне кажется, любой позитивно мыслящий человек, находит те или иные преимущества в любом городе мира!
XIIX  (XIIX)
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Ну да конечно! Я тоже находил позитив на улицах Луксора и Шарм-Эль-Шейха. Но я Вас так же уверяю, что местные на всё это смотрят несколько иначе. В принципе, как и в любом другом городе мира. smile;)
Игорь Кокосов  (kokoshka)
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А я считаю, что нужно участвовать в жизни своего города и как минимум направлять свои предложения по улучшению в приемную Мэрии!
Антон Мороз  (amoroz)
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Цитата
чего только стоит запрет движения большегрузных машин в дневное время. Оказалось, теперь нужно больше фур. Водители фур ведут рваный рабочий режим, наверное это должно привести к повышению аварийности.
Наверное, сначала нужно было мягко выдавливать склады из Москвы, строить стоянки, построить широкую объездную трассу.
Теперь пробки не только днём, но и ночью.

А какие Вы видите решения по вопросу минимизации трафика?
Михаил О  (Michael1969)
#
Решение проблемы минимизации трафика заключается в решение двух вспомогательных задач:

1) Создание альтернативы поездке в центр города на машине;
2) Создание стимула воспользоваться этой альтернативой.

К сожалению, общественный транспорт в Москве плох как в точки зрения качества сервиса, так и с точки зрения схемы движения. Прежде всего маршруты общественного транспорта НЕ должны идти линий метро, они должны связывать либо разные линии метро, либо идти из спальных районов к станциям метро.
Должна развиваться и сеть метро, но это вопрос не одного года. В настоящий момент метро работает за пределами своей пропускной способности, надо повышать частоту поездов в часы пик.

По мере наращивания возможностей системы общественного транспорта необходимо вводить материальные стимулы отказа от использования личного транспорта. Можно вводить congestion charge, необходимо перейти на исчисление транспортного налога в мегаполисах в зависимости от размера автомобиля, а не от мощности двигателя - 200-сильный mini в пробке мешает намного меньше, чем 140-сильный X-Trail или 190-сильный ix55, можно вводить запретительные ставки стоимости парковки, бизнесы начнут изыскивать возможность размещения офисов в ближайшем Подмосковье, учиться организовывать работу на ремоуте и так далее, лишь бы напонтованные клерки в дорогих костюмах могли продолжать ездить на работу на внедорожниках ... или теряли понты smile;)
Инна  (Inna80)
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В качестве примера могу привести израильский опыт борьбы с пробками. После того как в городе Эйлате убрали все светофоры, а движение на перекрестках перевели в круговое, пробок не стало вовсе. После чего даже установили памятник светофору! smile;)
probkovorot  (probkovorot)
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Инна, а сколько миллионов человек проживает в Эйлате и области?
Инна  (Inna80)
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probkovorot Пробковорот, в Эйлате проживает всего 47 900 человек против московских 11 млн.. Да и плотность населения в Москве в 8 раз больше, чем в Эйлате. Думаю стоит учесть еще горную израильскую местность и рациональность использования своих площадей. Как один из вариантов решения по вопросу уменьшения трафика - минимизация светофоров.
Евгений Т  (broken hope)
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Лизнул так уж лизнул Собянину. Домой его лучше всего-к оленям. Оленевода.
Ivan  (hNg)
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Последние несколько дней начал замечать на улицах установку временных шатров, откуда доносится "Поставьте подпись за Собянина. Лучше его нет никого. Проходите ставьте подпись". Посмотрим во что это выльется. Большинство людей идут и нецензурной лексикой отправляю представителей.
Артём Пулатов  (zlovesti.ru)
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Рад за автора. Позитивный взгляд на вещи - это очень хорошо.
Мы же финансисты тут. Когда нибудь были в Берлине, Лондоне, Нью-Йорке? Бюджеты городов в пересчета на жителя сравнимы с Московскими.
Ваше ощущение ничего не подсказывает, когда до их уровня дорастем?
Елена Богданова
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Не знаю как у вас, но у меня этой осенью появилось стойкое ощущение, что Москва меняется. Причем меняется в лучшую сторону.
Я реально испытываю приподнятое настроение, когда возвращаюсь с работы: Столешников переулок, Камергерский переулок, Большая Дмитровка, Петровка – они изменились до неузнаваемости. А те, кто недоволен этими переменами, просто заелись.
Единственное с чем не согласна, так с заглавием статьи.
Найдено по-журналистки емко и цепко, но неверно по сути.
Да, выборы предсказуемы, но город живет своей жизнью, где каждому найдется свое место по его желанию.
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