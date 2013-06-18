Город сказка, город мечта г-на Собянина

Не знаю как у вас, но у меня этой весной появилось стойкое ощущение, что Москва меняется. Причем меняется в лучшую сторону. В центре города появились пешеходные зоны с живой музыкой, парки Москвы стали приятным местом для отдыха, город даже пытается обзавестись системой проката велосипедов. На мой взгляд, Москва превращается в место для комфортной жизни, а не только для маршрута «дом-работа-банкомат».
На моих золотых время не истекло
Так получается, что позитивные изменения в городе в моем представлении совпадают со сроком, в течение которого г-н Собянин занимает пост мэра столицы. И, несмотря на это, на прошлой неделе, как всем вам известно, Сергей Семенович подал в отставку и по собственному желанию покинул занимаемую должность. Неожиданно возникла необходимость в досрочных выборах мэра. В результате, у конкурентов бывшего главы города для принятия решения об участии в выборах, улаживания всех формальных вопросов и проведения успешной пиар-кампании остается всего два месяца.
А хочешь, я с тобой останусь?
Борьба за освободившийся пост предполагает нешуточный накал страстей и обещания неземных благ всем жителям Москвы от каждого кандидата. Среди потенциальных мэров уже успели отметиться: клан Прохоровых (вместо бизнесмена предлагается проголосовать за его сестру), лидер «Яблока» г-н Митрохин, а также не оставляемый в покое прокуратурой г-н Навальный. Есть и более экзотические варианты. О своем участии в выборах думает бывший мэр столицы г-н Лужков и даже фронтмен группы «Коррозия металла» г-н Сергей «Паук» Троицкий. Кстати, с планами Сергея Троицкого по улучшению жизни москвичей уже можно ознакомиться в Интернете. Хочу отметить, что они гораздо интереснее скучных предложений г-на Собянина.
В результате, к моим ощущениям изменений в городе этим летом еще прибавится лицезрение начинающейся предвыборной кампании на пост мэра. Странной кампании, в которой кандидаты будут много говорить и много обещать, в глубине души зная о том, что все это напрасно.
Комментарии 23
Так получается, что позитивные изменения в городе в моем представлении совпадают со сроком, в течение которого г-н Собянин занимает пост мэра столицы
Я ничего не имею против Собянина,но пост явно джинсовый.Предвыборная кампания уже началась. Основной смысл-жить стало лучше,жить стало веселее.
Жаль, конечно, но мои понятия о городе-сказке и мечте не совпадают с таковыми г-на Собянина. Помимо лично-шкурного "зуба" на нынешнюю московскую власть, у меня есть стойкое ощущение, что город продолжает терять человеческое измерение и превращаться в монстра. Возможно, это связано с тем, что я ещё помню его совершенно другим.
Если даже город и меняется к лучшему, то его перемены к лучшему для одних осуществляются за счёт других. Стараюсь относиться философски, но иногда довольно обидно осознавать, что я оказался в числе этих самых "других".
В настоящее время пытаюсь найти работу за пределами Москвы. "После родителей", если доживу, скорее всего уеду навсегда.
Перемены действительно есть. Я вот хожу гулять в Филёвский парк - там теперь есть прокат велосипедов. Хотя в монстра город тоже превращается. Скоро будет Москва до самой нашей дачи.
я уже в Интернете смотрела - но там только прямое значение
ВИДИМО ПЛОХО ИСКАЛИ
Наверное, сначала нужно было мягко выдавливать склады из Москвы, строить стоянки, построить широкую объездную трассу.
Теперь пробки не только днём, но и ночью.
Наверное, сначала нужно было мягко выдавливать склады из Москвы, строить стоянки, построить широкую объездную трассу.
Теперь пробки не только днём, но и ночью.
А какие Вы видите решения по вопросу минимизации трафика?
1) Создание альтернативы поездке в центр города на машине;
2) Создание стимула воспользоваться этой альтернативой.
К сожалению, общественный транспорт в Москве плох как в точки зрения качества сервиса, так и с точки зрения схемы движения. Прежде всего маршруты общественного транспорта НЕ должны идти линий метро, они должны связывать либо разные линии метро, либо идти из спальных районов к станциям метро.
Должна развиваться и сеть метро, но это вопрос не одного года. В настоящий момент метро работает за пределами своей пропускной способности, надо повышать частоту поездов в часы пик.
По мере наращивания возможностей системы общественного транспорта необходимо вводить материальные стимулы отказа от использования личного транспорта. Можно вводить congestion charge, необходимо перейти на исчисление транспортного налога в мегаполисах в зависимости от размера автомобиля, а не от мощности двигателя - 200-сильный mini в пробке мешает намного меньше, чем 140-сильный X-Trail или 190-сильный ix55, можно вводить запретительные ставки стоимости парковки, бизнесы начнут изыскивать возможность размещения офисов в ближайшем Подмосковье, учиться организовывать работу на ремоуте и так далее, лишь бы напонтованные клерки в дорогих костюмах могли продолжать ездить на работу на внедорожниках ... или теряли понты
Мы же финансисты тут. Когда нибудь были в Берлине, Лондоне, Нью-Йорке? Бюджеты городов в пересчета на жителя сравнимы с Московскими.
Ваше ощущение ничего не подсказывает, когда до их уровня дорастем?
Я реально испытываю приподнятое настроение, когда возвращаюсь с работы: Столешников переулок, Камергерский переулок, Большая Дмитровка, Петровка – они изменились до неузнаваемости. А те, кто недоволен этими переменами, просто заелись.
Единственное с чем не согласна, так с заглавием статьи.
Найдено по-журналистки емко и цепко, но неверно по сути.
Да, выборы предсказуемы, но город живет своей жизнью, где каждому найдется свое место по его желанию.