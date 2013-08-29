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Жить в кредит не навредит?

29.08.2013 11:11 11 1 529 просмотров
Мы живем не в замкнутом пространстве, и активная полемика, развернутая в прессе и банковском сообществе касательно темпов роста розничного кредитования перекинулась и на моих коллег. Прогнозы дальнейшего развития ситуации диаметрально противоположны: кто-то говорит о неизбежном скором крахе розничного кредитования, кто-то придерживается более спокойных оценок.

Бери, пока дают
Что касается меня, противоречивая информация, поступающая по разным каналам из внешнего мира, не позволяет мне занять однозначную позицию в этом вопросе.
С одной стороны, мне очень не нравится категоричность, с которой финансисты рассуждают о низкой финансовой грамотности и сложившейся «потребительской психологии» населения. Мне сразу представляются мудрые гуру, которые снисходительно оценивают неразумных клиентов, полагая, что те не в состоянии сравнить свои ежемесячные выплаты по кредитам со своим же доходом. С другой стороны, позвонив по телефону, указанному в спамовской смс-ке, я услышал предложение с обещанием помочь в получении любого кредита. Помощь оценивалась в треть от суммы кредита. Но ведь не рождаются такие предложения без спроса на них? Значит, услуга востребована?

В долгах, как в шелках
В целом, негативных сигналов о нарастании кредитного снежного кома предостаточно. Из банковской отчетности вы увидите, что доля розничных кредитов в ссудном портфеле банков увеличивается опережающими темпами. СМИ цитируют устрашающие данные НБКИ о том, что каждый десятый заемщик успел оформить на себя пять и более кредитов. Даже ЦБ рассматривает вопрос о введение максимума долговой нагрузки на физлицо, что, на мой взгляд, должно являться личным делом кредитных организаций. Несмотря на это, банки не выключаются из конкурентной борьбы за клиента, предлагая ему новые и новые кредиты и заявляя о своей готовности к рефинансированию.

А на ваш взгляд, сможет ли снежный ком увеличиться до таких размеров, что объемы проблемных кредитов физических лиц начнут рушить банки?

Комментарии 11

Шарухин Антон  (toshik80)
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Я конечно не ах какой специалист в области банковской отчетности и надзора, но складывается ощущение, что у банка быстрее лицензию отзовут, чем случится что-либо подобное.
Ибо деятельность зарегулирована, напридумано нормативов которые нужно исполнять. И регулятор не спит.
Да и банки не дураки, чуть-чуть "скорят" клиентов. И прибыль хотят иметь.
А чтобы просрочка резко возросла, нужно чтобы кризис какой-нибудь случился. Но в этом случае родное государство за счет стаб.фонда удержит всех на плаву.
И что-то не слышно ни одного случая, чтобы хоть один банк рухнул от просрочки. Да даже если и рухнет, АСВ выплатит все вклады, а потом начнет доставать розничных заемщиков. Ведь на них наехать и отобрать проще простого
Имхо...
Богдан Ноздровский  (BNozdrovskiy)
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Антон, у меня несколько иное мнение по перспективам работы АСВ с розничным банком, в случае возникновения у последнего проблем с кредитным портфелем и капитализацией. Мне кажется, что покупка розничного банка скорее вызовет интерес у крупных игроков, чем дело дойдет до АСВ.
Но в то, что текущая ситуация скатится к краху розничного кредитования, я тоже не очень верю.
Mephistophilus  (Desperado17)
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проблема не в кредитах. Кредит это финансовый инструмент. При этом КК и потребкредит это разные виды инструментов. Умение пользоваться инструментом это искусство.
Другое дело -агрессивная реклама,обещающая красивую жизнь-вот в чем беда.
Богдан Ноздровский  (BNozdrovskiy)
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По "агрессивной рекламе" полностью согласен. Вдвойне обидно, что такая реклама приносит свои плоды...
В  (Cheerokee)
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Цитата
По "агрессивной рекламе" полностью согласен. Вдвойне обидно, что такая реклама приносит свои плоды...

Цитата
— После возвращения оттуда ваш муж стал другим! Тлетворное влияние Запада! Игрушки эти идиотские!... А это? Элементы сладкой жизни!"

smile:D smile:D smile:D
И еще цитата:
"У кого нет головы, тому не нужна и шляпа!"
в нашем случае у кого нет мозгов (и желания их обрести, а также желания читать все что подписываешь и считать что во сколько обойдется) тому, разумеется, стоит держаться подальше от кредитов, но увы! - "Как говорит наш любимый шеф: Если человек идиот, то это надолго"(С)
В  (Cheerokee)
#
Цитата
Мне сразу представляются мудрые гуру, которые снисходительно оценивают неразумных клиентов, полагая, что те не в состоянии сравнить свои ежемесячные выплаты по кредитам со своим же доходом

Представите себе, зачастую могут, НО НЕ ХОТЯТ!
Им просто НУЖНО ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС! У них "понты дороже денег"!
Как верно было сказано: "Люди тратят деньги, которых у них нет чтобы купить вещи, которые им не нужны чтобы произвести впечатление на людей, которых они не знаю и которые им безразличны"

Или им просто страшно представить во сколько им это все обойдется и они, как Скарлетт, говорят себе "Я подумаю об этом завтра"!
А думать им об этом всем категорически не хочется. Ибо тогда придется признать что они бедные, безвольные и слабохарактерные люди неспособные на малейшее усилие воли и мозгов... smile:(
Елена Богданова
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Кредит – это такой же продукт, как и любой другой. Он продается и покупается. Каждый продукт имеет своего потребителя, кто-то предпочитает покупать золото, кто-то машины, кто-то путешествия, раньше покупали книги. Это своего рода пристрастие, которое не знает границ и иногда не укладывается в привычные рамки. Поэтому нет ничего удивительного, что кто-то берет кредит за кредитом, не особо просчитывая последствия.
Думается, что жизнь сама расставит все точки на i. Банки от мелких невозвратов не разоряться, а долговых ям станет больше.
Проблемные кредиты физических лиц могут разрушить только физических лиц. Чтобы нарушить банковскую систему нужны силы покрупнее.
Часто научный экономический анализ несправедливо не учитывает психологическую составляющую человеческой натуры.
Что касается рекламы, то полностью согласна: реклама – агрессивна и в большинстве своем низкопробна. Думаю, что это проявление низкого уровня культуры рекламодателей, а также общая тенденция на оболванивание людей.
Богдан Ноздровский  (BNozdrovskiy)
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Елена, могу только присоединится к вашему высказыванию. Очень грустно смотреть на то, что подобные приемы продажи продуктов срабатывают.
igor ilyashov  (igrpavlovi4)
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Судя по количеству кредитных дел в судах и "процветанию" профессии коллектора - сейчас идет формирование ФИНАНСОВОЙ культуры населения и страны. ХКБ в этом случае показателен, банк на подъеме, постоянная очередь, всяческие хитрости чтобы заработать, разная клиентура, но очень грамотный персонал. Лет за 10 сформируется инфо. база добросовестных клиентов, за которых и пойдет борьба. Если регулятор будет адекватен, то мы получим хороший финансовый рынок. Показатель и драйвер рынка - ипотека (если она же не обрушит рынок недвижимости, как в США.).
Марина Дроздова  (MarDrozd)
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Кредиты тоже бывают разными. Кредиты, когда деньги берутся на вещи, которые обесценятся- плохие несомненно, кредиты на недвижимость-хорошие, так как недвижимость можно сдавать в аренду. Но я против кредитов- считаю их кабалой не свободы.
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