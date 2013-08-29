Жить в кредит не навредит?

Мы живем не в замкнутом пространстве, и активная полемика, развернутая в прессе и банковском сообществе касательно темпов роста розничного кредитования перекинулась и на моих коллег. Прогнозы дальнейшего развития ситуации диаметрально противоположны: кто-то говорит о неизбежном скором крахе розничного кредитования, кто-то придерживается более спокойных оценок.



Бери, пока дают

Что касается меня, противоречивая информация, поступающая по разным каналам из внешнего мира, не позволяет мне занять однозначную позицию в этом вопросе.

С одной стороны, мне очень не нравится категоричность, с которой финансисты рассуждают о низкой финансовой грамотности и сложившейся «потребительской психологии» населения. Мне сразу представляются мудрые гуру, которые снисходительно оценивают неразумных клиентов, полагая, что те не в состоянии сравнить свои ежемесячные выплаты по кредитам со своим же доходом. С другой стороны, позвонив по телефону, указанному в спамовской смс-ке, я услышал предложение с обещанием помочь в получении любого кредита. Помощь оценивалась в треть от суммы кредита. Но ведь не рождаются такие предложения без спроса на них? Значит, услуга востребована?



В долгах, как в шелках

В целом, негативных сигналов о нарастании кредитного снежного кома предостаточно. Из банковской отчетности вы увидите, что доля розничных кредитов в ссудном портфеле банков увеличивается опережающими темпами. СМИ цитируют устрашающие данные НБКИ о том, что каждый десятый заемщик успел оформить на себя пять и более кредитов. Даже ЦБ рассматривает вопрос о введение максимума долговой нагрузки на физлицо, что, на мой взгляд, должно являться личным делом кредитных организаций. Несмотря на это, банки не выключаются из конкурентной борьбы за клиента, предлагая ему новые и новые кредиты и заявляя о своей готовности к рефинансированию.



А на ваш взгляд, сможет ли снежный ком увеличиться до таких размеров, что объемы проблемных кредитов физических лиц начнут рушить банки?