Дуэль между ЦБ и «Пушкино»

Две недели назад ЦБ РФ отозвал лицензию у ОАО «АБ «Пушкино». Отозвал запоздало, но и дальше тянуть было некуда. С начала года проблемы регионального банка уже отчетливо проступили даже в его отчетности. На момент отзыва лицензии более 3/4 пассивов были представлены средствами вкладчиков, а средства юридических лиц неумолимо сокращались. Все это происходило на фоне чехарды с акционерами. У «Пушкино» просто не было шансов…
Еще 10 «Пушкиных» способны опустошить фонд АСВ
Как многим хорошо известно, в результате отзыва лицензии «Пушкино» АСВ предстоит выплатить вкладчикам банка рекордные 20,2 млрд. руб., т.е. порядка 10% от текущего размера фонда обязательного страхования вкладов (212 млрд. руб. на 09.10.13 г.). И если сейчас величина фонда еще представляется существенной, то еще несколько историй в стиле «Пушкино» могут привести к катастрофическим последствиям.
На этом фоне совсем не удивительными выглядит заявление Германа Грефа о повышении отчислений в АСВ для банков, осуществляющих рискованную политику. Естественной реакцией на происходящее также представляется наделение ЦБ РФ полномочиями ограничивать ставки по вкладам банков. Не сомневаюсь, что банковские ставки поползут вниз, приближаясь к ставкам банков из топ-10.
Крушение мифа о настоящих «рыночных» отношениях
До истории с банком «Пушкино» мне всегда не нравилось, когда в рыночные отношения вмешивался регулятор. И очень красивой казалась теория о том, что взаимоотношения между вкладчиками и банком могут быть саморегулируемыми и в конечном итоге приведут к тому, что население естественным образом будет нести деньги только в надежные финансовые институты. Оказалось, что повышенная ставка по депозиту заставляет забыть о надежности выбранного банка. А в такой ситуации без контроля со стороны регулятора точно не обойтись.
Комментарии 10
Если обратиться к опыту европейских стран в вопросе регулирования банков, где рынок существует гораздо больший период, чем в России, то прослеживается общая тенденция введения централизованного контроля за банковской деятельностью для всех стран. И это скорей политика, чем экономика.
Из общего опыта: в отличие от европейских стран, где нет сильно выделяющихся по доходности отраслей экономики, в рамках одной отрасли предприятия имеют примерно одну и ту же рентабельность, экономика России характеризуется нестабильностью. Высокая доходность, в ряде случаев, подразумевает элемент мошенничества.
Интересная математика получается с фондом АСВ.
вы изумляете с вашей "красивой теорией". Как будто "Пушкино"- первый и единственный банкрот...
А история с Банком Москвы, и скандальное поведение некоторых иностранных "дочек" достаточно убедительно показывают, что в России нет надежных финансовых институтов. И не будет еще очень долго!
Неужели вам самому никогда не приходила в голову мысль открыть вклад в совершенно ненадежном банке, под гарантии АСВ?
Не обязательно вкладывать, просто задуматься об этом?
Я думаю, это нормальный подход каждого вкладчика. По-этому ЦБ и привязывает ставки по депозитам к уровню крупнейших банков, даёт банкам предписания по привлечению вкладов и выбивает себе полномочия ограничивать ставки по вкладам.
Не спорю, что история про саморегулирование банковского рынка сродни утопии. Об этом и Елена выше пишет.
ЦБ РФ является Россиийской структурой или нет?
Да, российское юридическое лицо. Николай, а почему у вас возник такой вопрос?