Дуэль между ЦБ и «Пушкино»

Две недели назад ЦБ РФ отозвал лицензию у ОАО «АБ «Пушкино». Отозвал запоздало, но и дальше тянуть было некуда. С начала года проблемы регионального банка уже отчетливо проступили даже в его отчетности. На момент отзыва лицензии более 3/4 пассивов были представлены средствами вкладчиков, а средства юридических лиц неумолимо сокращались. Все это происходило на фоне чехарды с акционерами. У «Пушкино» просто не было шансов…



Еще 10 «Пушкиных» способны опустошить фонд АСВ

Как многим хорошо известно, в результате отзыва лицензии «Пушкино» АСВ предстоит выплатить вкладчикам банка рекордные 20,2 млрд. руб., т.е. порядка 10% от текущего размера фонда обязательного страхования вкладов (212 млрд. руб. на 09.10.13 г.). И если сейчас величина фонда еще представляется существенной, то еще несколько историй в стиле «Пушкино» могут привести к катастрофическим последствиям.

На этом фоне совсем не удивительными выглядит заявление Германа Грефа о повышении отчислений в АСВ для банков, осуществляющих рискованную политику. Естественной реакцией на происходящее также представляется наделение ЦБ РФ полномочиями ограничивать ставки по вкладам банков. Не сомневаюсь, что банковские ставки поползут вниз, приближаясь к ставкам банков из топ-10.



Крушение мифа о настоящих «рыночных» отношениях

До истории с банком «Пушкино» мне всегда не нравилось, когда в рыночные отношения вмешивался регулятор. И очень красивой казалась теория о том, что взаимоотношения между вкладчиками и банком могут быть саморегулируемыми и в конечном итоге приведут к тому, что население естественным образом будет нести деньги только в надежные финансовые институты. Оказалось, что повышенная ставка по депозиту заставляет забыть о надежности выбранного банка. А в такой ситуации без контроля со стороны регулятора точно не обойтись.