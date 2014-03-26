Как банковский риск-менеджер на паралимпиаде трудился

Давненько я не писал посты в блог. И только в марте у меня есть серьезное оправдание такого своего поведения. Дело в том, что неделю назад я вернулся с Паралимпийских игр. В конце февраля я получил отпуск на работе, и вместо традиционного туристического времяпрепровождения занялся волонтерством. Поэтому мои февраль и март были посвящены активной деятельности, трудно совмещаемой с написанием постов на экономическую тематику. Собственно говоря, и этот пост никак не коснётся банковских событий.Тем, кто скажет, что тема изъезжена и неактуальна, напомню, что и Президент России вручал государственные награды за хорошую организацию и проведение зимней Олимпиады и Паралимпиады в Сочи только в этот понедельник и, я уверен, таких замечаний он не услышалКак все вы уже прекрасно знаете, волонтеры присутствовали в Сочи повсеместно. Встреча гостей, работа с делегациями, питание, навигация между спортивными объектами – все осуществлялось с помощью волонтеров. Организаторы Игр использовали волонтерский труд, пожалуй, во всех возможных видах деятельности. Моя позиция называлась «Start Infrastructure Crew», а рабочее место находилось в горнолыжном курорте Роза Хутор. Первоначально я должен был попасть в прибрежный кластер, но работа на горных спусках представлялась мне а) более интересной, б) позволяющей погонять на паралимпийских горнолыжных трассах. Оба пункта вполне оправдали мои ожидания. А попасть в прибрежный кластер и прогуляться по Сочи можно было и в выходной день.Наша работа заключалась в оборудовании стартовых позиций на горнолыжных спусках: установке стартовых тентов, тентов для отдыха спортсменов, сеток, оборудование площадок (a.k.a. копание снега и придание склону горизонтального вида). Это преимущественно физический труд, но удовлетворение от него получаешь невероятное: приходишь на обычный горный спуск, а уходишь, оставляя за собой ровную ухоженную полянку с шатрами, готовую к завтрашним стартам спортсменов-паралимпийцев.Спортсмены – это отдельная история, которую невозможно уместить в блог. О каждом из них нужно говорить, писать, снимать фильмы. Это люди с сильным характером, которые не останавливаются на пути к своей цели. Перед отъездом в Сочи я думал, что общение с ними перевернет моё мировоззрение, но оно осталось на месте: ребята и девчонки большущие молодцы, и, как и раньше, они вызывают моё искреннее уважение.И сейчас, сидя в мягком кресле перед мониторами, я понимаю, что мне будет очень не хватать атмосферы и впечатлений, оставшихся в Сочи: промокшей от дождя во время ночной работы одежды, буксировки по склонам надутых шатров, гонок на паралимпийских трассах, уроков езды от старших коллег на залитых солнцем спусках Розы Хутор…