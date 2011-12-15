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Пробная запись

15.12.2011 00:30 4 2 187 просмотров
Тестовая запись)))

Комментарии 4

Bilnar  (Bilnar)
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Авангард уже у меня есть)) Суперкарта!!!!
Bilnar  (Bilnar)
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было 3 (ВТБ24, Открытие, Авангард).
Карты все разные, все со своими особенностями. Например, карту Альфа-Банка можно использовать для более менее крупных покупок, т.к грейс-период по карте 100 дней.
Другие карты дают скидки в определенных магазинах. Приятно расплатиться картой и получить скидку.
Естественно всеми постоянно картами я не буду пользоваться. Посмотрю, сервис какого банка мне не понравится - эту карту и закрою. Хочу оценить сервис на собственном опыте.
600  (600)
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несколько сотен smile:D ежедневно используется не более 20 а в среднем не более 50 в месяц. у них же разные номера! а если серьёзно важно чтоб была функция смены пин-кода... и система их запоминания
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