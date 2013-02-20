Партизаны банкоматных сетей

Объединение сетей банкоматов – одна из наиболее заметных тенденций в банковском сообществе. Преимущества такого объединения очевидны, выгоды понятны всем и недостатков практически не обнаружено. Мгновенное расширение банкоматной сети без каких-либо существенных затрат. Вступление в небанковскую кредитную организацию «Объединенная расчетная система» предоставит возможность сотрудничества с более чем сотней кредитных организаций.Но в каждой бочке меда, есть не только мед: Объединение предусматривает не только преимущество использования банкоматов дружественных банков, но и предоставление своих банкоматов для использования клиентами банков объединенных сетей. А это существенное увеличение нагрузки на собственные банкоматы (стоит читать как, прямых затрат на поддержку собственной банкоматной сети):• быстрее опустошаются кассеты с наличными и, следовательно, увеличение затрат на инкассацию. Банкоматы с функцией кеш-ресайклинга (Cash Recycling) должны помочь решить этот вопрос, но судя по причине наличия некоторых рисков (фашльшивые денежные знаки, отмыв наличности и т.д.) в России использование данной функции остается на весьма низком уровне.• интервалы работоспособности сокращаются и падает доступность банкомата, что отражается на удовлетворенности клиента. Клиенту не важно наличие тысяч банкоматов в городе, ему важны один или два которые удобны именно ему.Также нельзя забывать, что хотя банки трудятся исключительно на благо своих клиентов – снятие наличных или выполнение платежей для клиентов банка являются бесплатными и следовательно не приносят никакого дохода по сравнению, например, со снятием наличных НЕ клиентами банка.В итоге на фоне того, что хотя мы и друзья (с точки зрения банков объединивших сети банкоматов), но лучше чтобы мои клиенты, на которых я все равно ничего не заработаю, использовали банкоматы «друзей». У некоторых руководителей, ответственных за банкоматные сети, начал появляться KPI: Доля операций клиентов банка выполняющих снятие наличных в банкоматах банков-партнеров. Отношение количества операций снятия наличных клиентами банка выполненных в банкоматах банка-партнера к общему количеству операций снятия наличных клиентами банка.Способ изменения данного KPI не отличается особой оригинальностью: Уведомление клиентов банка о возможности снятия наличных в банкоматах банков-партнеров, которые по определенным критериям могут подходить клиенту потенциально лучше, чем выполнение операции в «своих» банкоматах. Другими словами, надо просто рассказать своему клиенту о возможностях объединения банкоматов. Утверждение, что клиенты банка, получив такое уведомление, начнут пользоваться предложенными банкоматами не является верным, но существует вероятность, что некоторым клиентам уведомление окажется полезным. И вероятно количества «некоторых» клиентов будет достаточно для изменения KPI и снижения нагрузки в целом.Одним из способов такого уведомления может быть SMS рассылка:1. Профилактическое уведомление клиентов, для которых существует банкомат банка-партнеранепосредственно в момент снятия2. Уведомление клиентов– для клиентов редко выполняющих операции (например, снятие только зарплаты раз в месяц через день или два после начисления)3. Уведомление клиентов о ближайшем партнерском банкомате в момент снятия наличных4. Выделение банкоматов, которые чаще среднего перезагружаются наличными деньгами и уведомление снимающих там клиентов о ближайшем банкоматеВизуально, расчеты для подготовки SMS сообщения могут выглядеть следующим образом:Относительно расчетов необходимо учитывать следующее высказывание: банки обладают всеми необходимыми технологиями, средствами и возможностями для проведения кампаний по информированию клиентов! Но не всегда желанием. В случае с примером, изображенным на рисунке, были использованы достаточно простые вычисления на основе пространственных данных (GPS координат), чтобы их можно было реализовать без дополнительных затрат.Таким образом, при объединении сетей банкоматов есть способы повышения эффективности партнерства на основе уведомлений клиентов. А какие способы знаете Вы?