В последние месяцы в банковской среде появилась, и крайне ярко, тенденция привлекать к себе внимание выпуском карт с функцией cashback...Что тут особо занимательного лично для меня?Как обычно, возможность абсолютно честно заработать ничего особенного не делая )))Cashback есть у многих банков и в разном виде, как в виде "живых денег"; в виде денег, которые списываются при тратах в определенной категории; в виде сумм на кошельки Webmoney.Несколько удивляет и напрягает то что постепенно, в борьбе за клиента, банки % по cashback повышают и превышают все разумные пределы:3% (до вычета налогов) Homecredit3% (до вычета налогов, на счет Билайн) Альфа5% (по отдельным категориям), 10% (по отдельным контрагентам) Тинькофф10% (по отдельным категориям) Ренессанс3%/1-2-3-4-5% СИАБМало того что данные предложения как минимум неприбыльны для банков (по крайней мере на начальном этапе), так еще и привлекают крайне узкоспециализированную хищную и расчетливую аудиторию, которая заинтересована только лишь получить cashback (причем желательно по операциям, позволяющим вернуть назад деньгиЗабавно что например Хоумкредит, настолько безответственно подхошел к формулированию ИЗНАЧАЛЬНЫХ условий программы ("на все безналичные операции", нет ограничений на сумму cashback в месяц), что это привело к таким существенным убыткам, что банк в экстренном порядке НЕЗАКОННО меняет в одностороннем порядке условия. Это уже ведет к "эпик фейлу" IT-системы и задержкам в выплате cashback вообще всем (не знаю что еще кроме чудовищных убытков могло бы сподвигнуть банк на подобные действия). Единственное что можно сказать в защиту банка, к его чести (точнее тому что там от нее осталось после односторонних изменений), банк обещал компенсацию 200р "за задержку" и, лично мне, например, выплатил. Тем не менее многие ее не получили, как и cashback за 2й месяц...Налицо репутационные убытки, отрицательная "вирусная реклама" и риск непривлечь аудиторию которая приносит основные деньги: люди снимающие наличку, люди не попадающие в грейс, люди с просрочками и т.д.Примерно аналогичная история и с картой "Мобильный бонус" и cashback-картой "Мои условия" ЗАО "ВРУ". Единственное что в истории с "Мобильным бонусом" банк окончательно обделался, оказавшись в полном "шоколаде", и прекратил действие этих карт полностью "убив" продукт.Альфа, предложение которой вышло позже, была более расчетливой и так обставила условия программы что выгода от нее очевидна лишь зарплатным клиентам Альфы с сотовыми Билайн...Вообще же, владение несколькими картами с повышенными уровнями cahback, приводит к тому что клиент, грамотно отслеживая даты погашения, может всегда иметь cahback выше 2-3%Думается что Программы по этим картам будут убыточны и будут либо перекрестно субсидироваться либо будут через некоторое время закрыты.Какой лично я делаю вывод? "Собирать" пока можно.Заставить банк соблюдать условия договора мы не сможем (ну не доросли наши суды до этого уровня), а потому надо пользоваться пока это "бесплатно первый год" или "бесплатно при определенных условиях" и КРАЙНЕ И КРАЙНЕ осторожно подходить к этому если банк требует "плату вперед", а сам замечен в махинациях а-ля ВТБ24 (вполне заслуженно получивший в качестве клички свое первое имя в составе группы ВТБ: "ЗАО "ВРУ")