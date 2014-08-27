Не так давно возникла потребность "перекредитнуться" в связи с крупной покупкой. Изъяв из "грейсовой массы" разумную сумму чтобы "все не сломать", недостающую сумму пошел искать по потребам )Возникла мысль что сделать это будет непросто даже с моей "идеальной историей" ибо нагрузка из-за "хобби" приличная...Перебрав с десяток банков, в т.ч. зарплатного и г..банков типа ОТП и иже с ними, нашел всего пару вариантов и понял что для таких клиентов как я скоринг выдает полный бред: видимо банки думают что я либо строю пирамиды, либо мафиози "подрабатывающий в свободное от работы время", ибо обслуживать такое количество кредитнокарточного долга уплачивая % с моей зарплатой не питаясь "святым духом" абсолютно нереальнои даже с 2мя моими зарплатами --- крайне и крайне сомнительно.В общем абсолютное большинство банков мне отказали, но стоило мне получить первое одобрение, как пришло еще одно со ставкой поинтереснее на процент-два, а, получив его, получил предложение еще интереснееВот он скрытый скоринг нашего времени!! Ежели ты неодобряешь, но конкурент менее рисковый или такой же рисковый как и ты, одобряет, то значит одобряем и по одному паспорту и под более низкий %???Хотелось бы "человечий" скоринг который учитывал бы то что я не псих и никакие % по картам платить не собираюсь: сижу везде в грейсе!В общем "негодуэ"