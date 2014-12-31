В дополнение к написанному...

Несмотря на объективность и честность того о чем писал предыдущую запись в блоге забанили (искренне надеюсь что не из-за финансирования богомерзким Юниаструмом).
Ну что же....
Повторюсь: рекомендую ПОМНИТЬ о тех банках, которые нарушили свои договорные обязательства по вкладам, не давая пополнять высокодоходные вклады 2008го года и 2009го в 2009м и позже. В числе ярких примеров Юниаструм банк, СКБ и, если мне не изменяет память, Инвестторгбанк
Интересных вариантов длинных (более года) пополняемых вкладов под отличные ставки все меньше, но и в нашем стремительно мутнеющем банковском болотце можно найти неплохие жемчужинки!
Например вклад под 18% в рублях/8% в валюте на 3 года и пополняемый! Да, таких банков мало и работают они зачастую в паре-тройке регионов, но... "ищущие да обрящут!"
Всех с Новым годом!
Комментарии 2
@.
Пометал бисер перед дозвоночной "маринкой" на тему почему я, как говорится в анекдоте "вертел и этот станок и весь завод на своем половом органе, а также вступал в нетрадиционные сексуальные отношения с директором завода и его матерью"