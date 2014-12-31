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В дополнение к написанному...

31.12.2014 20:24 2 1 578 просмотров
Несмотря на объективность и честность того о чем писал предыдущую запись в блоге забанили (искренне надеюсь что не из-за финансирования богомерзким Юниаструмом).
Ну что же....
Повторюсь: рекомендую ПОМНИТЬ о тех банках, которые нарушили свои договорные обязательства по вкладам, не давая пополнять высокодоходные вклады 2008го года и 2009го в 2009м и позже. В числе ярких примеров Юниаструм банк, СКБ и, если мне не изменяет память, Инвестторгбанк smile@=
Интересных вариантов длинных (более года) пополняемых вкладов под отличные ставки все меньше, но и в нашем стремительно мутнеющем банковском болотце можно найти неплохие жемчужинки!
Например вклад под 18% в рублях/8% в валюте на 3 года и пополняемый! Да, таких банков мало и работают они зачастую в паре-тройке регионов, но... "ищущие да обрящут!"

Всех с Новым годом! smile:drink:

Комментарии 2

@mike  (@mike)
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Третьим в обойме был Алтайэнергобанк. Но - они переребрендились, Востриков приложил массу усилий, и образ банка изменился. И в прошлом году я высказывался за то, чтобы С.А. стал банкиром года. Без всякой иронии и вполне заслуженно. Ибо это один из немногих реально живых банковских топов. Все-таки подавляющее большинство его коллег оставляют впечатление "сложных биороботов". (если эту заметку читает предправ какого-либо банка, то разумеется, как Вы понимаете, лично к Вам это не относится, ведь верно?)

@.
В  (Cheerokee)
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Сегодня звонили из ЮНИАСТРУМА и предлагали сделать у них ВКЛАД, т.к. я бла-бла-бла...
Пометал бисер перед дозвоночной "маринкой" на тему почему я, как говорится в анекдоте "вертел и этот станок и весь завод на своем половом органе, а также вступал в нетрадиционные сексуальные отношения с директором завода и его матерью" smile:D
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