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Путь хоббиста (часть 2). Да придет спаситель!..

06.02.2016 01:45 2 3 997 просмотров
Цитата

"– Карина, вы знаете, как люди становятся дайверами?
– Нет. – Как загипнотизированная смотрю на него. А что, если он предложит мне…
– Стресс. Сильные эмоции. Отвращение. Страх. Ненависть. Тоска. – Чингиз запрокидывает голову и смотрит в безоблачное небо. Над этим сквериком всегда чистое небо, это не знаменитый «Le quartier des Pluies» во французском секторе… – Реже – восторг. Радость. Гораздо реже… "(С)

Цитата
"Если раз ступишь на темную тропу, навсегда она твою судьбу определит" (С)


Итак, превращение обычного пользователя банковских услуг в "хоббиста".
Как? Почему? Зачем?..
Изначально человек должен выйти из "зоны комфорта" (С). Если человек получает зарплату в нефтесосущем/госбюджетсосущем предприятии в объеме достаточном для того чтобы "выключить мозг", никакого хоббизма, скорее всего, не будет)) Зачем, если есть работа, зарплата, машина и квартира с достаточным уровнем физиологических радостей?..
Вот моя классификация неких ступеней, ведущих к "хоббизму":
1. Человека не устраивает его банк. И тут даже не суть важно ЧТО его не устраивает. Условия по кредитке, условия потребительского кредита или стоимость переводов. Человек "включает мозг"! Начинает анализировать и ОСОЗНАННО выбирать банк с лучшими условиями для себя.
2. Человек осознает что у разных банков РАЗНЫЕ продукты хороши. Он перестает использовать ОДНИМ банком ( в частности "зарплатным"), где он открыл или не открывал кредитку, где ипотека/автокредит и т.д.
3. Человек начинает искать бесплатный сервис (бесплатные межбанковские переводы, бесплатные дебетовки, бесплатные кредитки). И правильно. На кой отваливать банку бабки за "пустые" дебетовки, которые едва ли не "разбрасывают с вертолетов" бесплатно??..
4. Человек знает про карты с cashback, оформляет или начинает осознанно подбирать наиболее выгодную для себя, для своего профиля трат.
5. Человек с картой с cashback получает от банка больше чем платит ему за обслуживание (или не платит за обслуживание, получая cashback, страховки, мили, плюсы, бонусы, карты Priority Pass и т.д. и т.п.)
Далее уже ступени, которые, на мой взгляд, говорят о начале перехода на "темную сторону" smile:magic:
6. Человек начинает ЗАРАБАТЫВАТЬ на банке. Начинает осознавать что "выхлоп" можно и нужно максимизировать! Появляется ворох разных карт не только для получения "максимума от каждой операции", но и для проведения операций "сомнительной экономической целесообразности" smile:oops:
У каждой карты свое "назначение": транзит (бесплатный межбанк, внутрибанковские переводы и т.д.), оплата "обычных покупок", оплата для получения выгоды. Да, в зависимости от региона разные банки карты могут быть использованы, могут быть карты с "дублирующимися" функциями (ибо человек уже понимает что технические сбои бывают и надо быть готовым, "не надо откладывать на последний день" и т.д.)
7. Карты используются для нетрадиционного получения наличных (без комиссии, возможно с бонусами/cashback --- ДА, такое возможно!), cashback по многим картам выбирается по максимуму (ну или суммы не вызывающей вопросов а-ля "зачем вы купили бензина на 2 миллиона за прошедший месяц?"), оформляются ВСЕ или подаются заявки на все более-менее интересные в плане получения cashback/вывода лимитов карты
8. Человек начинает узнавать и находить "схемы", возможна их покупка, начинается "комбинаторика" для оптимизации затрат/выхлопа. Обороты уходят туда куда они нужнее, на родственников оформлены уже несколько карт, которыми они не пользуются.
9. Человек начинает оперативно следить за появлением и смертью доступных ему тем, оперативно перестраивается, перенаправляя потоки денег в зависимости от происходящих, произошедших событий. Появляются навыки разрешения проблем с зависшими крупными суммами на "транзитных счетах". Думаю что уже на этой стадии появляются "гиперлимитчики", способные за короткий срок собрать ощутимые сотни тысяч средств и "прокрутить" по "теме" миллионы. Да, некоторые "темы", увы! - не могут жить долго по разным очевидным причинам, а миллион-другой прокрученный по теме дают возможность "вскочить в последний вагон уходящего поезда".
Да, пожалуй именно на этой стадии общение с банками может стать несколько нервным из-за любимого банками закона 115-ФЗ, которым банки прикрывают "дыры", организованными своими безголовыми сотрудниками, тупо блокируя счета клиентам и всячески усложняя им жизнь. Ну то есть банк осознает что его банально "имеют", но "как?" и "почему?" объяснить не может и блокирует. Как вариант, банк блокирует карты из-за опасений службы безопасности, если клиент, к примеру, оформил карту и, в полном соответствии с тарифами, бесплатно снял в банкомате банка 1 миллион рублей в месяц smile8) или оформил 2 карты и снял 2 миллиона smile:D

Что же дальше, спросите вы?.. Предела совершенству, конечно же, нет, но есть обороты, которых могут не вынести и самые лояльные к клиентам банки, есть непреодолимые ограничения (к примеру, скорость работы банка, скорость межбанковских переводов, скорость работы платежной системы), есть столкновения с "госорганами" ибо увеличение оборотов практически неизбежно ведет к увеличению контрагентов и возможны нежелательные контакты smile:)
Но что хотелось бы отметить... Стремление к "финансовому самосовершенствованию" может привести на "темную сторону".
И если про " прелюбодеяние и блуд" говорить не приходится (хотя увеличение доходов и может способствовать smile:-p ) , то алчность, гордыня, зависть, гнев и уныние очевидно станут постоянным объектом борьбы smile:D
"раз ступишь на темную тропу" и мир меняется: начинаешь совсем по-другому оценивать как банки, так и людей. Видишь что кто-то просто не хочет выходить из своей "зоны комфорта", "заморачиваться" smile:scratch: им "заплатить и не думать проще" smile:nightmare:
А с другой стороны... "Лосёнок маленький, на всех не хватит"(С)

Комментарии 2

Rimid  (Rimid)
#
Шикарно ++++
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