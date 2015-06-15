Рынок нефти на 15 июня

Нефть под умеренным давлением на фоне роста позиций доллара и сохраняющегося переизбытка предложения при сдержанном спросе. Греческий вопрос вновь привел к росту интереса к доллару как защитному активу, что негативно отразилось на сырьевых активах. Недельная статистика о числе буровых установок в США вновь отразила снижение их числа, однако более 2-х кратное сокращение с начала года не отразилось на производстве, которое остается более чем в «хорошей форме» за последние 30 лет. ОПЕК и РФ также на пике добычи, таким образом, диспозиция на рынке во многом остается неизменной. Отдельно стоит небольшое повышение спроса со стороны АТР, но его явно не достаточно для кардинальных изменений. В ближайшее время рынок сохранит повышенную волатильность, сохраняя при этом уровни Brent $62-68, WTI $57-62.