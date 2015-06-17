Рынок нефти на 17 июня

Нефтяной рынок остается в состоянии консолидации. Статистика продолжает посылать разнонаправленные сигналы. Ключевым событием ближайшего времени станет сегодняшняя пресс-конференция главы ФРС, на которой от госпожи Йелен участники рынка попытаются уловить сигналы относительно дальнейших действий американского регулятора. Если доллар получит дополнительную силу по итогам данного события закономерно ожидать рост давления на сырьевые активы, в этом случае не исключаем попыток Brent продавить к отметкам $60/bbl. Вместе с тем с учетом выходящих статданных вряд ли сейчас рынки получат четкий сигнал, таким образом после статус-кво на рынке сохранится. Локально ожидания по снижению запасов в США держат котировки в небольшом плюсе. Краткосрочно: Brent $63-67, WTI $59-62.