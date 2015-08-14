Рынок нефти на 14 августа

Нефть продолжает умеренно снижаться. Основной новостной фон на рынке остается прежним - переизбыток предложения. Накануне Минэнерго США пересмотрело и понизило прогнозы на 2015-16гг. на стоимость основных контрактов. Еще один существенный негатив для рынка тот факт, что в текущем году Китай завершил плановые закупки для пополнения запасов сырой нефти. Т.о. ориентиром остается только состояние экономики и соответственно необходимые уровни для текущего потребления. Отдельно стоит отметить появившиеся в Bloomberg исследования относительно break-even price для ряда сланцевых проектов (WTI), теперь это новый минимум - $30/bbl, и рынок, словно готов, протестировать эти уровни. Стоит напомнить, как «эволюционировала» цена безубыточности для сланцев: 90-60-45, и теперь 30. Так ли это покажет время, однако с уверенностью можно сказать, что комфортными уровнями для Brent сейчас можно признать отметки $45-55, и перспективе года вряд ли рынок отрегулируется (исключая геополитику). Краткосрочно: Brent $47-50, WTI $41-44.