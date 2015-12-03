Рынок нефти 3 декабря

Нефть в миноре. Поводом для продаж накануне стали данные о росте числа запасов и производства в США, а также сохраняющиеся сильные позиции DXY Index на ожиданиях по решению ФРС. Кроме того, рынок обратил внимание на отсутствие единой позиции в составе картеля. Принципиально нового и здесь ничего нет, картель зачастую не единодушен во мнении. Другое дело, что на текущее время острота момента заметно выросла. К слову уже сегодня на спекуляциях на эту же тему нефть подрастает (к текущему моменту +1,6-1,9%). СМИ стало известно о том, что Саудовская Аравия готова пойти на сокращение добычи на 1 mn bbl/d для стабилизации рынка. Однако в серьез данный факт пока не стоит воспринимать. На цены по-прежнему будет оказывать влияние сильный доллар.