Рынок нефти 24 декабря

Данные от Минэнерго США о сокращении запасов нефти в купе с закрытием коротких позиций перед рождественскими и новогодними праздниками сделали свое дело на «тонком» рынке. По итогам вчерашнего дня контракты подросли на 3.5%, сегодня позитивная динамика сохраняется, рост 1.1%. Остался без внимания тот факт, что производство остается на прежнем уровне, и даже подросло, как и отдельные запасы нефтепродуктов. Вместе с тем общий расклад сил не сохраняется. Избыточное глобальное производство и запасы остаются основной темой для рынка в перспективе. Отчет ОПЕК вышедший накануне дополнительное тому подтверждение. Картель достаточно скромен в перспективах роста потребления и соответственно восстановления цен в ближайшее время. Сегодня большинство стран работают по сокращенному графику и завтра празднуют Рождество, площадки закрыты. Нефть сохранит уровни сложившееся на утро сегодняшнего дня до понедельника.