Рынок нефти 11 января

Начало нового года ознаменовалось возобновлением негатива на всех, в т.ч. и сырьевых площадках, после того как беспокойство о состоянии китайской экономики вновь вышло на первый план. Нефть обновила очередные многолетние минимумы, и технически готово продолжить движение ниже $30/bbl. Фундаментально картина не претерпела существенных изменений, однако опасения нарастают после того, как уже было упомянуто снова «захандрил» Китай. Пока все же движение на площадках определяется в основном эмоциями. В фокусе в ближайшее время останутся действия китайских властей, возвращение на рынок Ирана. Что же касается действий представителей ОПЕК, то здесь достаточно красочной является новость о готовности Саудовской Аравии выйти на IPO Saudi Aramco – «ценовые войты» продолжаются. Краткосрочно Brent/ WTI – $32-34/bbl.