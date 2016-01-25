Рынок нефти 25 января

Нефтяной рынок пока сохраняет оптимизм, контракты на «черное золото» торгуются недалеко от отметок $32.4/bbl в утренние часы. В ходе двух последних сессий цены про-демонстрировали более чем 18% рост на фоне позитив-ных настроений на глобальных площадках. Однако фун-даментально картина не изменилась, и оснований для развития положительной тенденции нет. Промышленные металлы, к слову, практически стоят на месте, не поддер-живая общей волны оптимизма. Смена настроений на площадках назревала - слишком долго сохранялся песси-мизм, и рынкам нужна была остановка. Поводом стали сигналы о возможном росте стимулирующих мер от веду-щих мировых регуляторов (ЕЦБ, НБК, и потенциально от Банка Японии), однако пока в стороне остаются причины, побуждающие центральные банки к таким шагам. А имен-но повсеместная слабость экономик, как только рынок «выдохнет», и на первый план выйдут именно причины, то пессимизм вновь может занять лидирующие позиции. В этой связи мы не склонны рассчитывать на заметный дальнейший рост нефти, и др. сырьевых активов. И все же краткосрочно контракты на нефть скорее сохранят уровни $30-33.