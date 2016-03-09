Рынок нефти 9 марта

Нефть, после того как достигала в ходе торгов вторника максимальных отметок с начала года – $41.5/bbl по Brent, скорректировалась на ~4%. Откат от максимумов вполне закономерен как с технической стороны, так и с позиции фундаментальных причин. Темы для формирования настроений на сырьевых площадках остаются прежними – встреча производителей нефти в 3-й декаде марта, беспокойство о перспективах экономики Поднебесной в первую очередь, а также ЕС и США. И все же история с перспективой о координации деятельности на рынке и последующей балансировкой продолжает приносить свои плоды. Касательно запасов и производства в США, сегодня будут выходить недельные данные, которые как ожидается, снова подрастут (запасы), более пристальное внимание все же будет обращено на запасы нефтепродуктов и изменения в показателях производства. Производство может продолжить снижение, однако темпы сокращения снова будут весьма скромными, что лишь поддержит нефть, но не позволит разыграть позитивную карту. Brent краткосрочно $38-40.5.