Рынок нефти 17 марта

На сырьевых площадках оптимизм. Итоги заседания ФРС США и достаточно «голубиная» риторика американского регулятора, стали основными драйверами. Пока рынки оценивают не прогноз о замедлении экономики, а лишь сроки стимулирующих программ. Нефтяной рынок, кроме того, продолжает «переваривать» новости о встрече в Дохе 17/04, и вчерашние данные от Минэнерго США. Статистика отразила менее активный рост запасов, сокращение запасов нефтепродуктов и очередное незначительное замедление в производстве. Brent сегодня штурмует отметку в $41/bbl. Дальнейший рост сдерживают фундаментальные факторы, и продвижение к $45 потребует заметных усилий и новостного фона, в то же время еще недавно мы отмечали, что не исключено снижение к $36. Именно «навес» излишнего предложения на наш взгляд и будет в дальнейшем тянуть цены вниз, картина будет меняться сдержанно, лишь вторе полугодие может дать ответы на структуру и баланс на рынке, пока же рынок спекулятивно подрастает. Крат-косрочно Brent - $38-42.