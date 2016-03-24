Рынок нефти 24 марта

На сырьевых площадках сохраняется умеренно негативный настрой. Статистика о запасах нефти и нефтепродуктов в США наряду с укреплением доллара определяют текущее движение нефтяного рынка. Согласно отчету запасы выросли более чем на 9,3 mn bbl, и достигли максимумов за всю историю наблюдения, составив 532,5 mn bbl. В противовес данной достаточно сильной информации для рынка выступили сокращение запасов бензина на 4,6 mn bbl, а также снижение производства и импорта, хотя и сдержанное. Сегодня для рынка в фокусе данные числу буровых установок от Baker Hughes, и при условии негативных данных отметка в $40 по Brent может быть пройдена. В целом же уровни $38-42для указанного сорта пока остаются актуальными. Объем и активность будут чуть снижены в преддверии Страстной пятницы и католической Пасхи. Промышленные металлы сегодня получают поддержку на фоне сообщений со стороны китайских властей о стабилизации ситуации в экономике Поднебесной, вместе с тем общее давление сохраняется, медь накануне провалилась более чем на 2%.