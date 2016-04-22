Рынок нефти 22 апреля

Накануне нефть достигала новых максимальных отметок с начала года, стоимость Brent поднималась выше $46. Однако с открытием американских площадок коррекционные настроения возобладали, контракты растеряли порядка 2.5% от внутридневных максимумов. Фиксация прибыли проходила после итогов заседания ЕЦБ и выхода американской статистики по рынку труда, доллар после короткой просадки продолжил набирать силу, что в итоге и сыграло против сырьевых активов. Сегодня в ходе азиаткой сессии контракты восстановили часть позиций, Brent в районе $45. Нефтяной рынок пытается зацепиться за новость о том, что ОПЕК может провести новые переговоры по заморозке, однако наступать на те же грабли вряд ли есть желание. Ситуация на рынке остается не устойчивой, ближайшим ориентиром могут стать данные по количеству буровых в США. Brent краткосрочно $44-46.