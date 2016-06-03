Рынок нефти 3 июня

Итоги прошедших заседаний ОПЕК и ЕЦБ не удивили рынки, впрочем, больших новостей от этих событий мало кто ожидал. И все же первой реакцией на встрече в Вене стал сдержанный негатив, вызванный отсутствием на текущий момент какого-либо прогресса в вопросе установления квот. Однако данные от Минэнерго США, которые указали на сокращение запасов нефти, нефтепродуктов и производства, вернули котировки к прежним уровням. Brent торгуется у отметок $50.2/bbl, WTI $49.3/bbl. Дальнейшее развитие событий практически на всех площадках будет зависеть от сегодняшней статистки по рынку труда в США. При условии того, что данные выйдут не хуже ожиданий, доллар может укрепить позиции, т.к. в этом случае вероятность повышения ставки на двух ближайших заседаниях заметно растет, что в свою очередь окажет давление на сырье и рисковые активы. Т.о. на ближайшую перспективу монетарный фактор для определения настроений и цен на рынке останется ключевым. Brent $48-52.