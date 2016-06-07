Рынок нефти 7 июня

Нефть сдержанно подрастает. Поддержку «черному золоту» продолжают оказывать настроения, сформировавшиеся на площадках после данных по рынку труда США и отступившим долларом. Вместе с тем, вчерашние комментарии главы ФРС сигнализировали, что не стоит переоценивать данные одного лишь периода и стоит продолжать наблюдение за рынком труда. Статистика продолжит выходить практически на протяжении всей текущей недели. Одновременно с этим в тексте главы американского регулятора отсутствовала фраза о повышении ставки в «ближайшие месяцы». Т.о. однозначных сигналов рынок не смог разглядеть, что и определяет некоторую осторожность в покупках. На стороне роста можно отметить новости из Саудовской Аравии, которая сообщила о намерении поддерживать неизменным уровень мощностей по добыче, вступив тем самым в «самоограничение» с целями диверсификации экономики к 2020. В фокусе ближайших дней статистка от КНР И Японии, Brent краткосрочно $48-52/bbl.