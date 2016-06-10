Рынок нефти 10 июня
10.06.2016 15:17
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Нефть отступила от ранее достигнутых максимумов. Фиксация части прибыли, рост позиций доллара приводят к коррекционным движениям в части рисковых активов. На текущий момент Brent торгуется у отметок $51.5/bbl. Сегодняшний день относительно свободный в части макроэкономических данных, реакция рынка на подрыв нефтепровода в Нигерии пока нейтральная, Китай отдыхает. Вероятно, что развитие событий на сырьевых площадках будет приковано к динамике доллара, ожидания по Brent краткосрочно $50-52/bbl.
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