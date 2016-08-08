Рынок нефти 8 августа

На площадках сохраняется сдержанный оптимизм. Данные по рынку труда США, вышедшие в конце минувшей недели, привели к возобновлению позитивной динамики фондовых и сырьевых активов. Нефть, несмотря на укрепление доллара США, не только отскочила от локальных минимумов, но и делает попытку развить успех. Частично поддержку ценам на «черное золото» оказывает новостной фон, связанный с очередными попытками организовать встречу ведущих производителей для координации на рынке. В тоже время данные по запасам, числу буровых и позиции доллара не позволяют рассчитывать на заметное продвижение. Сегодняшняя статистика из Китая не дала однозначных сигналов рынку, на неделе в фокусе отчеты МЭА и ОПЕК. Brent видится на отметках $42-45/bbl.