Рынок нефти 17 августа
17.08.2016 12:01
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Нефть корректируется после заметного роста накануне. Отраслевые данные (отчет от Минэнерго США) и восстановление позиций USD довлеют над нефтяными ценами. Как ожидается, сегодня недельные данные отразят рост запасов нефтепродуктов и умеренное снижение запасов сырой нефти. Помимо этого новостного фона второй день мы наблюдаем попытки отыграть назад тему со встречей в формате ОПЕК+. Все больше появляется скептических комментариев в отношении перспектив встречи. Brent краткосрочно сохранит уровни $46-49.
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