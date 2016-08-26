Рынок нефти 26 августа

Нефть прибавила накануне. Новостной фон, связанный с позицией иранской стороны по отношению ко встрече в формате ОПЕК+, в очередной раз оказал поддержку нефтяным ценам. Министр нефти Ирана заявил о готовности к сотрудничеству. Т.о., ключевые участники (до недавнего времени активно противоборствующие в позициях) – Иран и Саудовская Аравия – подтвердили свое участие во встрече, что дает рынкам основание сохранять оптимизм. Помимо этого в пользу сырьевых активов играл американский доллар, который приостановил позитивное движение и сегодня даже снижается. В фокусе площадок – данные по ВВП США, выступление главы ФРС на банковском симпозиуме, в завершении дня – данные по числу буровых. При условии того, что Йеллен, как ожидается, начнет готовить рынки к повышению ставки сырьевые активы могут оказаться под давлением, Brent в этом случае видится на в районе $45-48/bbl.