Рынок нефти 26 сентября

Нефть с утра торгуется выше уровня в 46 долл. по сорту Brent. Пятничные данные от Baker Hughes показали, что количество действующих буровых установок выросло на 2 шт. за прошедшую неделю. Таким образом, тренд на рост здесь пока сохраняется. Ключевым событием недели для рынка нефти, безусловно, будет встреча в Алжире, которая запланирована на среду. Новостной фон на прошедшей неделе был весьма оптимистичным, однако с приближением даты события рынки начинают высказывать больше опасений. Энергетический форум в Алжире начнется уже сегодня, в связи с этим можно ожидать новых заявлений и волатильности. Например, в пятницу нефть показала существенное падение на 3% после заявления Саудовской Аравии о том, что страна не ждет достижения договоренности на этой неделе.