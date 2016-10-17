Рынок нефти 17 октября

Нефтяной рынок к текущему моменту остается достаточно уязвимым. Фундаментальные и монетарные факторы очевидно не на стороне высоких нефтяных цен. Фактические уровни производства и запасов, озвучиваемые планы по наращению мощностей отдельными игроками, восстановление активности «сланцевиками» все это заметным образом сдерживает оптимизм на рынке. Помимо этого ожидания по ужесточению денежно-кредитной политики ФРС поддерживают интерес к доллару США, индекс которого демонстрирует рост по меньшей мере 2,5% рост с начала месяца. Выходившие отчеты МЭА и ОПЕК на минувшей неделе указали на незначительные изменения по перспективам глобального спроса и предложения, как следствия балансировки рынка. Допущения о более раннем достижении баланса были сделаны лишь на предположении о скоординированных действиях ключевых производителей. Тем не менее рынок остается во власти новостного фона, связанного с намерениями сократить производство в формате ОПЕК+, что удерживает цены на отметках 50+. На дальнейшее развитие событий на рынке до заседания ОПЕК, которое назначено на 28-29 октября, будет влиять в основном расклад сил в позициях доллара на глобальном рынке. На фоне выходящих американских данных доллар скорее продолжит прибавлять, что создает предпосылки для коррекции по нефти. Однако мы полагаем, что вплоть до заседания ОПЕК уровни $49-52 по Brent сохранятся.